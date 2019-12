„Propagandistické tažení eurofilních médií proti brexitu totálně selhalo.“ Politolog o vítězství Borise Johnsona

Politolog své zamyšlení otevírá slovy o tom, že před volbami bylo možné vidět, komu fandily velké mediální domy. Podle jeho názoru stály jednoznačně proti premiérovi Borisu Johnsonovi.

„U nás jsme mohli číst třeba toto: „Johnsona drtí fotka nemocného hocha ležícího na podlaze. Krátce před předčasnými parlamentními volbami britské vládní konzervativce u veřejnosti výrazně poškodil snímek nemocného chlapce, který musel v nemocnici ležet několik hodin na podlaze, protože všechna lůžka byla obsazená,“ napsal Petr Robejšek.

Dodal, že skutečnost ovšem byla úplně jiná a zmíněná fotografie britského premiéra vůbec „nedrtila“ a „ani ho výrazně nepoškodila“. V tomto případě se podle jeho názoru jednalo o „přání autora“.

Po vyhlášení výsledků voleb, v nichž Boris Johnson drtivě vyhrál, můžeme údajně vidět, jak „mediální internacionála“ neumí prohrávat.

„Johnson vyhrál a je velmi poučné podívat se na to, jak obtížně se s tím eurofilní média vyrovnávají. Zdá se, že to berou dost osobně a do jisté míry je to i oprávněné. Jejich propagandistické tažení proti brexitu totiž selhalo na celé čáře. A tak mediální internacionála, která nedokázala vyhrát pomocí svých argumentů, teď dokazuje, že neumí prohrávat,“ napsal politolog.

Svůj komentář Robejšek uzavírá výzvou směřovanou k médiím, aby se vrátila k jasnému rozlišování mezi zprávou a komentářem a přestala si hrát na vševědoucí.

„Možná by do budoucna prospělo, kdyby média zase začala více rozlišovat mezi zprávou a komentářem a hlavně se přestala stylizovat do role vševědoucího super ega společnosti,“ uzavřel politolog svůj komentář k chování evropských médií ve věci britských parlamentních voleb.

Fake news a lži v českých médiích

Kvůli způsobu informování českých médií o volbách ve Velké Británii, kde zvítězil Boris Johnson a jeho konzervativci, prohlásil Institut Václava Klause, že Česká republika má problém s mediálním lhaním.

„Tři roky od brexitového referenda v Británii u nás šířila mainstreamová média konspirační teorie, že rozhodnutí většiny Britů odejít z EU je výsledkem ruské hybridní války proti Západu, která má podobu šíření různých lží a polopravd a rozeštvávání britské veřejnosti. Britové prý byli zmanipulováni, obelháni a oklamáni, jednali bez dostatečného rozmyslu v jakémsi pomatení smyslů, a proto si dnes jejich většina chce toto rozhodnutí zopakovat,“ stojí v prohlášení Institutu Václava Klause.

„Včerejší volby, které byly faktickým novým referendem o brexitu, jasně ukázaly, že problém s fake news, lžemi a manipulací máme my, a to ze strany našich médií. Drtivá volební podpora pro premiéra Johnsona, jedné z hlavních tváří brexitu, a jeho plánu na rychlý a rozhodný rozchod s EU, jasně ukázaly, že Britové si nic rozmýšlet nechtěli a že své původní rozhodnutí potvrdili nebývalou většinou,“ dodal IVK.