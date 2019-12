„Užiteční idioti.“ Mediální expert se vysmál ČT a politikům za šíření fake news o Petru Kellnerovi

„Musím se smát, když slyším, jak Česká televize šíří fake news o tom, že si nejbohatší Čech Petr Kellner najal „píárovou“ agenturu na propagaci Číny. Ono je to totiž přesně obráceně. V okamžiku, kdy vešlo ve známost, že PPF kupuje Novu, na Kellnera a spol. si najali marketingovou agenturu, která proti němu už několik týdnů vyrábí diskreditační materiály. Ostatně i na Facebooku se objevují už nějakou dobu. A nejen tady,“ napsal bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalý člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Petr Štěpánek na svých sociálních sítích.

Podle jeho názoru se aktuálně do mediální kampaně proti Petru Kellnerovi zapojila i Česká televize a „užiteční idioti“ z řad politiků.

„Nyní se tedy do téhle antikellnerovské kampaně zapojila také veřejnoprávní televize a užiteční idioti z řad politiků, a to pod taktovkou rádoby žoviálního Moravce, zpovykané Fridrichové a sedmilháře Rosího. Už chybí jen záchodový rváč Wollner. Ale třeba to zítra v Reportérech ČT dohoní. Tohle nevymyslíš!“ dodává mediální expert.

PPF Petra Kellnera kupuje televizi Nova

Skupina PPF Petra Kellnera na konci října informovala, že podepsala smlouvu o koupi se společností CME, kam patří i česká televize Nova. Dohoda má hodnotu 48 miliard korun. Sám Kellner v této souvislosti prohlásil, že usiluje o synergii mezi tvorbou mediálních obsahů a jejich distribucí. Společnost v souvislosti s dohodou zmínila, že usiluje o doplnění svého telekomunikačního byznysu ve střední Evropě.

„PPF Group N.V. oznamuje, že prostřednictvím svých dceřiných společností podepsala dohodu se společností Central European Media Enterprises Ltd. o jejím plném převzetí,“ informovala v minulosti tisková mluvčí PPF Jitka Tkadlecová.

Koupě televize Nova ze strany Petra Kellnera zneklidnila některé převážně pražské neoliberály, neboť sám Kellner se předtím ve výroční zprávě PPF přihlásil ke konzervativním hodnotám.