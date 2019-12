Pirátský boj proti „autoritářským režimům“. Hon na čarodějnice či oprávněný strach ze zásahu do českých zájmů?

„Piráti jako správní neomarxisté prosazují zostřování ‚třídního boje‘ a hledání vnitřního i vnějšího nepřítele. Místo ‚amerického brouka‘ mandelinky bramborové nyní bojují s ‚čínskou chobotnicí‘ v Praze a chtějí zřízení vyšetřovací komise pro ‚vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému‘. Připomíná to hon na čarodějnice, boj proti ‚židovskému spiknutí‘ a nový mccarthismus s hledáním nepřátelských špionů,“ napsal Okamura na Facebook.

Podle předsedy SPD by Česká republika měla následovat vzoru bývalého francouzského prezidenta Charlese de Gaulla a prosazovat korektní vztahy se všemi sousedy a velmocemi včetně Ruska a Číny. Je to racionální postoj, říká Okamura s tím, že „nesmí být záminkou pro politickou perzekuci, špehování a šikanu“.

„Nepotřebujeme, aby nám tu znovu někdo poroučel, že musíme být s Evropskou unií a USA na věčné časy a nikdy jinak. Česká republika musí prosazovat svou suverénní zahraniční politiku, která bude výhodná pro naši zemi,“ uzavřel.

Strach z „autoritářských režimů“

V neděli během pořadu Otázky Václava Moravce šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek sdělil, že jeho strana hodlá oživit diskuse na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, která by se zabývala vyhodnocením vlivu „autoritářských režimů“ na vnitřní záležitosti českého politického systému. Grémium PS by mohlo návrh, který čtyři desítky poslanců podpořily již v roce 2018, řešit v úterý.

Iniciativa přichází poté, co zpravodajský server Aktuálně.cz napsal o úvěrové firmě Home Credit Petra Kellnera. Ta údajně najala PR agenturu C&B Reputation Management, která měla zlepšit obraz čínského komunistického režimu u české veřejnosti. Jednalo se o vytvoření sítě odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí.

„Rudá chobotnice z čínského Home Creditu si platí mediální agenturu, která prostřednictvím médií, zvlášť serveru Info.cz, útočí na kritiky," uvedl Michálek.

„Pokud zjistíte, že si rudá chobotnice z čínského Home Creditu platí mediální agenturu, která útočí na kritiky, a že za tím stojí nejbohatší člověk v tomto státě, který se tímto pokoutným způsobem za čínské peníze vměšuje do politiky, je to podle mě problém. Rozhodně bychom to neměli přehlížet. Protože pokud se situace zvrhne v to, že si zahraniční společnosti z totalitních států budou v ČR platit kampaně, je to velká hrozba. Budeme proto ve Sněmovně prosazovat zřízení vyšetřovací komise ohledně vlivu Číny a Ruska v ČR,“ sdělil.

Home Credit informace popírá

Společnost Home Credit zprávy o pokusech ovlivnit obraz Číny v Česku popřela.

„Kategoricky odmítáme tvrzení, že by Home Credit stál za vytvářením ‚tajných sítí‘ na ovlivňování veřejného mínění,“ napsal mluvčí Home Credit Milan Tománek.

Podle mluvčího společnosti materiály, které server Aktuálně.cz získal, jsou kradené a můžou být i pozměněné. Zároveň uznal, že Home Credit prostřednictvím PR agentury podporuje projekt Institutu pro současnou Čínu, tedy Sinoskop. Dodal však, že ukazuje objektivnější obraz Číny.

Informace serveru Aktuálně.cz okomentoval i ředitel PR agentury C&B Reputation Management Tomáš Sazima. Podle něj o manipulace veřejným míněním nešlo.

„Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus,“ sdělil.