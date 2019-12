Hampl: Radost z britských voleb zakryla „zelený nový úděl“ Evropské unie. Bude stát obrovské peníze

„Nadšení britskými volbami překrylo, že v pátek schválili vůdcové států EU tzv. "zelený nový úděl". Jak si všimnul Martin Konvička, oficiálně očekávané dopady činí 5 tisíc korun na osobu a měsíc. Průměrnou rodinu s jedním dítětem budou tedy změny stát 15 000 korun každý měsíc,“ tvrdí na svém Facebooku sociolog.

Podle jeho názoru tím zmizel poslední důvod, proč by Česká republika měla být součástí Evropské unie.

„Fakticky tak zmizel poslední argument pro členství v EU, a to sice ten, že odchod by mohl mít dopady na životní úroveň. Pokud bude "zelený nový úděl" naplněn, bude členství v EU znamenat pro většinu obyvatel takovou bídu, jakou jsme si ještě pár lety vůbec nedokázali představit. Budeme v situaci, kdy odchod přinese zvýšení životní úrovně i v případě hospodářské blokády,“ napsal Hampl a obratem se dotázal, zdali nová evropská ekologická strategie není jen výkřikem do tmy.

Uhlíkově neutrální Evropa

O přijetí závazku na vytvoření uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050 informoval na svém Facebooku premiér Andrej Babiš.

„Možná jste to viděli ve zprávách. V Bruselu jsme se připojili k závazku, že Evropa bude do roku 2050 uhlíkově neutrální, to znamená, že nebude vypouštět do atmosféry víc skleníkových plynů, než dokáže příroda pohltit. Je to jediný způsob, jak zastavit oteplování. Bylo přitom strašně důležité, že se mi podařilo v dohodě vylobovat výslovnou zmínku, že jaderná energie je čistý zdroj,“ prohlásil premiér.

Babiš ve svém „hlášení“ na Facebooku také uvádí, že Evropská komise navrhla pro účely uhlíkové neutrality transformační fond.

„V Bruselu dlouho nepočítali s penězi navíc pro průmyslové země, jako je Česko. Už teď totiž máme vyčíslené projekty s cílem uhlíkové neutrality ve výši minimálně 625 miliard korun. Ale díky tomu, že jsme v červnu 2018 odmítli uhlíkovou neutralitu a trvali na tom, že země jako Česko a Polsko budou mít podstatně vyšší náklady na její dosažení, přišla Evropská komise s návrhem transformačního fondu ve výši 100 miliard eur v příštích 7 letech. Teď bude důležitá debata o detailech, odkud se ty peníze získají, a jasně jsme celá V4 řekli, že to nesmí být na úkor koheze, tudíž našich investic,“ informoval premiér.

Volby ve Velké Británii

Ve čtvrtek proběhly ve Velké Británii parlamentní volby. V nich zvítězila strana Borise Johnsona – konzervativci. Konzervativci získali celkem 365 mandátů. Labouristé získali pouze 203 mandátů.

Experti považují tyto parlamentní volby za „potvrzení“ brexitu ze strany občanů Velké Británie. Premiér Johnson prohlásil, že země by podle plánu měla EU opustit ke konci ledna příštího roku.