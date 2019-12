Výročí narození Koněva. Vnučka sovětského maršála uctila v Praze jeho památku

V Praze 6 položila Koněvová věnec k pomníku velitele, který se úřady rozhodly v září převézt. Jelenu Koněvovou doprovodili zástupci české veřejnosti, krajané a zaměstnanci ruského velvyslanectví v České republice. K pomníku položili lidé převážně rudé květy. U sochy lidé zapálili i svíčky a stáli také s vlajkami Sovětského svazu.

Ceremonie proběhla ku příležitosti 122. výročí narození maršála. Jeden z aktivistů sdělil, že veřejné shromáždění je naplánováno na 28. prosinec, kdy účastníci vzdají pražskému osvoboditeli hold a požádají úřady Prahy 6, aby upustily od plánovaného přemístění památníku.

Kauza ohledně pomníku Koněva

Socha maršála Koněva byla vandaly několikrát poškozena . V srpnu ji neznámý pachatel polil červenou barvou, poté ji nechal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář zakrýt plachtou s lešením s tím, že ji odmítl očistit. Věc byla následně projednávána zastupiteli městské části.

Dne 12. září došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře, starosty Prahy 6, není socha ani válečným hrobem ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Během hlasování bylo celkem 33 hlasů pro a 1 proti, a tudíž došlo ke schválení návrhu vládnoucí koalice, který se týkal přemístění sochy Koněva do muzea. Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina k situaci dodal, že o přesunutí sochy do zahraničí se určitě neuvažuje, a že pomník by mohl být součástí plánovaného městského Muzea paměti 20. století.

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Kritika ze strany Ruska

Ruské velvyslanectví situaci okomentovalo tím, že odmítlo námitky českého ministerstva zahraničních věcí. To odmítlo účast v řešení situace okolo památníku sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Situace nakonec vyústila v rozhodnutí o přemístění památníku, stálo v komentáři ruského zastupitelství.

Velvyslanectví rovněž sdělilo, že proti plánům na přemístění památníků rozhodně stojí. Dodali, že na daný krok se bude hledět jako na neodpovídající plnění Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993.