V Praze proběhne další demonstrace a pochod spolku Milion chvilek pro demokracii, stále jde o Babiše

Jak uvádí spolek Milionu chvilek pro demokracii, vše na Václavském náměstí začne v 18:00, odkud se demonstranti vydají na pochod po trase Národní třída, Husova ulice, třída 17. listopadu a Čechův most, následně se protestující zastaví před Úřadem vlády. Poté se pochod ještě přesune o 200 metrů dál na Klárov, kde asi od 19:15 vystoupí zástupci „demokratických stran“.

Na facebookových stránkách plánuje účast na akci 2800 lidí, dalších 10 000 účast zvažuje.

Organizátoři na sociální síti uvádí, že akce je pořádána z důvodu velkého pozitivního ohlasu na minulý pochod, kde často padly návrhy, aby se příště šlo do Strakovy akademie. Druhým důvodem je také to, že zástupci „demokratických stran“ mají do 19:00 jednání sněmovny, proto se demonstranti vydají za nimi.

Tímto gestem organizátoři chtějí nabídnout prostor k vystoupení opozičních politiků a ukázat, že existuje alternativa k volbě hnutí ANO. Politici krátce vystoupí a promluví o problémech země i o tom, jak chtějí oslovit voliče Babišova hnutí, které v předvolebních průzkumech drží stále podporu asi 30 procent voličů.

Tento týden spolek Milion chvilek pro demokracii pořádá závěrečnou sérii demonstrací před vánočními svátky. Ve čtvrtek navíc proběhnou protesty v krajských městech mimo metropoli.

Demonstrace Milionu chvilek

Kampaň Milionu chvilek pro demokracii za odstoupení Babiše odstartovala v únoru roku 2018. Předsedou spolku Milion chvilek je 26letý student Mikuláš Minář. Spolek Babišovi vyčítá kauzu Čapí hnízdo a jeho údajný střet zájmů, ze kterého ho obviňuje Evropská komise, ale i jeho minulost, kdy byl v archívech veden jako spolupracovník StB, což premiér ovšem odmítá.

Během svého působení spolek organizoval několik rozsáhlých demonstrací po celé České republice. Doposud největší demonstrace se konala 16. listopadu, den před výročím Sametové revoluce, které se účastnilo až 300 tisíc lidí.

Poslední demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii proběhla na Václavském náměstí v Praze v úterý 10. prosince. Policie tehdy informovala, že se na místě sešlo okolo 35 tisíc lidí, zatímco organizátoři hovořili až o 80 tisících účastníků.

Milion chvilek pro demokracii podle některých politiků a analytiků v minulosti zneužili odkaz 17. listopadu, když den před 30. výročím sametové revoluce zorganizovali velkou demonstraci na pražské Letné.

Mezi jejich požadavky patří odchod premiéra Andreje Babiše z funkce, také odchod z funkce ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

V minulosti se na spolek na svém Twitteru obrátil komentátor Jiří Pehe, který prohlásil, že demonstrace prováděné v tom stylu, jak je provádí Milion chvilek, nebudou pro odstranění Andreje Babiše stačit. Prohlásil, že je potřeba uplatnit scénáře podobné Hongkongu či Chile. Za tato slova na něho poslanec Lubomír Volný podal trestní oznámení se slovy, že Pehe podněcuje k násilí.