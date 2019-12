Selhání médií. V redakci ČT 24 rozdávali antidepresiva... U Xavera řádila komentátorka Stonjeková

„Británie naprosto jednoznačně zvolila, že už nechce žádné další protahování, žádné další tanečky kolem brexitu, že chce z Evropské unie ven. (…) To uštědřilo pěkný políček českým komentátorů a mediálnímu mainstreamu, který nás celou dobu krmil tím, jak Britové už od referenda svoje rozhodnutí přehodnotili a jak by to dneska dopadlo jinak,“ prohlásila Karolína Stonjeková.

Na tato slova moderátor Luboš Xaver Veselý reagoval. „V redakci ČT 24 rozdávali ke svačině Lexaurin. Byli smutní. Bylo to na nich vidět,“ řekl moderátor. Stonjeková doplnila, že „tak smutní nebyli od doby, co museli ohlašovat, že v USA vyhrál volby Donald Trump“.

Lži o počtu demonstrantů na akcích Milionů chvilek

Jedním z témat, které komentátorka v XTV probírala, byly počty demonstrantů, kteří se účastní akcí spolku Milion chvilek pro demokracii.

Při hovoru o tom, zdali se lže o počtu účastníků demonstrací, host Xavera Veselého prohlásil, že „určitě“. „To se lže určitě,“ zmínila Stonjeková. Při poslední demonstraci na Václavském náměstí Milion chvilek tvrdil, že se akce zúčastnilo 80 tisíc lidí, zatímco policie hovořila pouze o 35 tisících.

Probíhající demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi komentátorka označila za náhražku revoluce, kterou by jisté politické kruhy rády viděly.

Vraždění v ostravské nemocnici

„Byl to masakr a byla to obrovská tragédie. Já vždycky říkám, že u všech takových tragédií je to vždy tragédie na druhou. Jednak je tragédie sama o sobě ta událost. Druhou tragédií je to, co z toho dokáží udělat média. Naše „oblíbená“ Česká televize se na tomhle útoku dokázala úplně neuvěřitelně vyřádit,“ řekla Karolína Stonjeková a dodala: „Bohužel, ten způsob, jakým se snažili využívat celou tragédii právě ve prospěch zbraňové směrnice, kterou nám nařídila Evropská unie, proti níž se Česká republika marně odvolávala… Média, zvláště Česká televize, dělala PR, že to je dobře, že jsme s tou stížností neuspěli. To byl úplně očividný PR.“

„Myslím si, že to je zajímavé selhání médií v přímém přenosu,“ uzavřela o vraždění v ostravské nemocnici Karolína Stonjeková.

V úterý 10. prosince 42letý muž začal střílet na pacienty v čekárně Fakultní nemocnice v Ostravě. Šest lidí zemřelo, další tři byli zraněni.

Muž po střelbě z místa činu uprchl. Brzy ho ale policie našla v autě v Děhylově nedaleko Ostravy. Před zásahem policistů se pachatel střelil do hlavy, při převozu do nemocnice zemřel.