„Bez Moskvy, Leningradu a Stalingradu by nebyla Normandie. Lidi, neblbněte.“ Polanský apeloval na zdravý rozum

Šéfredaktor portálu ParlamentníListy.cz Jaroslav Polanský okomentoval bouřlivé diskuse kolem role Sovětského svazu ve druhé světové válce. „Velikost člověka se projeví i v tom, když si vzpomene na to, co ho předchází,“ napsal na Facebook.

„Nezlobte se, ale já s ruským národem opravdu nebudu diskutovat o pomnících z WW2. Poblil bych se. Není to o nás, je to o těch mrtvých. A současně je to o všech obětech ostatních národů, které padly. Včetně ‚Band of Brothers‘... Ten seriál jsme viděli všichni a všichni jsme u něj plakali,“ napsal Jaroslav Polanský.

Podle Polanského mají být současní lidé vděční obětema nedělat z nich „politické beranidlo“.

„Čili, za mou osobu: A) Nikdy se nepropůjčím k tomu, abych oběti WW2 zneuctil bouráním sochy Koněva. B) Zároveň by mě hanba fackovala, kdybych si z těch sovětských obětí dělal politické beranidlo. I takoví se našli. A je to stejně nevkusné. To není kopací míč, oběti WW2 jsou důvodem pouze k tiché vděčnosti. Bez Moskvy, Leningradu a Stalingradu by nebyla Normandie. A bez toho všeho bychom tu nebyli my,“ sdělil.

„Lidi, neblbněte. Velikost člověka se projeví i v tom, že si navzdory své generační zkušenosti (a zkušenosti svých rodičů) vzpomene na to, co ho předchází. I když to nebyla Normandie, ale třeba Stalingrad. Rusové opravdu nejsou Cikáni lepších lidí, ale národ, který krvácel i za nás. A současně za nás krváceli i Američané (Band of Brothers). A proto já ctím oba dva tyto národy stejně. Každý za něco trochu jiného, ale stejně a rovnocenně. Zkuste to taky,“ napsal Polanský.

SSSR = Třetí říše?

Dne 14. prosince Ústřední výbor KSČM schválil stanovisko, ve kterém odsoudil zářijové usnesení Evropského parlamentu o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Dokument zdůrazňuje, že 2. světová válka byla zahájena v důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení. V textu se také dává do souvislostí dění za komunismu a fašismu.

Podle českých komunistů jde o snahu postavit Sovětský svaz do stejné řady s nacistickým Německem a zamlčet pravdy o příčinách rozpoutání 2. světové války a o podílu Rudé armády na porážce nacismu a jejím podílu na osvobození Československa.

„Antikomunismus, protiruská hysterie a neustálé zvyšování vojenského napětí členskými státy NATO při hranicích s Ruskou federací, ale i jinde ve světě, ženou svět na pokraj další světové války,“ varovali v KSČM.