Ovčáček poukázal na šokující fakt: Evropský soud pro lidská práva toleruje ataky na křesťanství

Tiskový mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček nenechal bez reakce publikaci věnovanou kardinálovi Dominiku Dukovi. Ten prohlásil, že ve sporu, v němž neuspěl u Nejvyššího soudu ohledně divadelních her, které urážejí, podle jeho názoru, víru křesťanů, nebude váhat obrátit se ani na Evropský soud pro lidská práva.

V článku, který zveřejnil portál Novinky.cz, se praví o tom, že soudce Michal Ryška, který verdikt odvolacího senátu připravoval, zdůraznil, že právě evropský soud nechává v otázkách náboženství široký prostor jednotlivým státům i vzhledem k různé religiozitě.

Podotýká se, že ESLP tak např. nepostihl použití postavy potetovaného Ježíše v reklamě na oblečení nebo článek spojující křesťanskou ideologii s antisemitismem, holokaustem a vyhlazovacím táborem v Osvětimi.

„ESLP tam použil úplně stejné myšlenky jako my, tedy že pokud projev měl potenciál přispívat k diskusi o otázkách veřejného zájmu a pokud nepodněcoval k náboženské nesnášenlivosti, je v demokratické společnosti právně přípustný, přestože může někoho šokovat a urážet,“ dodal soudce.

Právě na tento význam tohoto výroku upozornil Jiří Ovčáček na sociální síti.

Rozruch kolem žaloby

V dotyčném článku se praví o rozruchu, který vyvolala žaloba kardinála. Ta se týká divadelních her Prokletí a Naše násilí, vaše násilí, uvedených loni na divadelním festivalu v Brně.

Podotýká se, že kardinál bolestivě reagoval na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, u něhož neuspěl se svým odvoláním ve věci žaloby na ochranu osobnosti.

„Šlo mi o omluvu. A rozsudek, který padl, je rozsudek hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoli demokratického státu,“ okomentoval pak neúspěch ve sporu Duka.

Soudce Ryška tato slova bez povšimnutí nenechal.

„Možná je škoda, že pan kardinál nebyl ani u jednoho jednání soudu osobně přítomen. Potom by nevedl svou pobouřenou filipiku na základě argumentů, které nezazněly,“ zdůraznil soudce.

Dodal, že při posuzování věci došlo k testu omezení přípustnosti svobody projevu, který aplikuje i Evropský soud pro lidská práva (ESLP).

„Test se skládá ze tří kroků. Jestli má omezení svobody projevu oporu v zákoně, zda sleduje legitimní cíl a zda omezení svobody je nezbytné v demokratické společnosti. Žaloba neprošla ani jedním,“ podotkl Ryška.

Kardinál si v reakci na rozsudek postěžoval na svém Facebooku.

„Považuji za neakceptovatelné, aby z důvodu, že je u nás menšina věřících křesťanů, bylo možné urážet a hanobit základ jejich víry, protože si to podle soudu demokratická většina přeje. Dostáváme se tak zpět do totalitního myšlení a do doby, kdy u nás byli křesťané a církev pronásledováni a utlačováni,” napsal Duka.

S tímto názorem kardinála Ryška nesouhlasil.

„To je ale velmi svérázná interpretace našeho rozhodnutí, takto obskurní argument skutečně nezazněl. Zato jsme například řekli, že demokracie není teokracie a že tolerance a víra věřících musí být v demokratické společnosti natolik silné, aby unesly uměleckou nadsázku. Tím spíš to platí pro osobu veřejnou, jakou je i kardinál, která má z titulu své funkce zajištěn široký přístup do médií a veřejného prostoru, kde může vést polemiku,“ upozornil soudce.

Jak zní vysvětlení Ryšky, v žalobě na ochranu osobnosti se řeší soukromé zájmy žalobců, nikoli ochrana veřejných zájmů jako mravnost, ochrana státních symbolů či náboženský smír ve společnosti.

„To jsou legitimní zájmy, které mohou svobodu projevu omezit, ale nelze je uplatňovat takovouto žalobou,“ podotkl Ryška.

Kontroverzní hra v Brně

Loni v dubnu jsme psali o tom, že zařazení divadelních her Naše násilí a vaše násilí a Prokletí skandálně známého chorvatského režisér Olivera Frljiče do programu festivalu Divadelní svět Brno vyvolalo negativní reakci u vedení města a představitelů některých hnutí.

Důvodem se staly výstřední scény a zejména ty, kde Ježíš znásilňuje muslimku. Ačkoli téma, jehož se provokativní režisér dotýká, je velmi aktuální, až palčivé. Jde o migrační krizi v Evropě a teroristické útoky.

Zajímavé je, že Česká republika není první zemí, kde tahle hra naráží na negativní ohlasy. Dříve tato inscenace vyvolala kritiku v rakouských médiích kvůli krutosti a absenci estetiky (v novinách Der Standard a Rakouské agentuře tisku).

Za dnešních podmínek velkého přílivu obyvatelstva z muslimského světa do zemí, kde je vyznáváno křesťanství, je divadelní hra s výše zmíněnou scénou „na pokraji faulu“ sotva přispěním k odstranění už tak citelného napětí ve společnosti.

Náměstek primátora Brna Petr Hladík se obrátil na vedení Národního divadla Brna s prosbou zvážení možnosti změny představení. Nicméně představení byla uvedena.