Jak bude vypadat vůz automobilky Škoda pro indický trh? Je zveřejněn první koncept

Již v minulém roce se oznámilo, že společnost Škoda Auto přebírá odpovědnost za aktivity koncernu VW na indickém trhu. Cílem je posílení jeho pozice a vývoj nových a zároveň dostupných vozů. Česká automobilka nyní přišla již s prvním výsledkem indické mise.

Dle dostupných informací bude novinka určena přímo pro potřeby a přání tamních zákazníků. Základem SUV, které bude vycházet z nového konceptu Vision In, bude používání modulární platformy MQB-A0-IN. Na jejím základě později vzniknou i další nepříliš drahé modely Škody a VW. Má se za to, že koncept Vision In bude měřit na délku 4,26 metru a co do velikosti se tak přiblíží evropské Škodě Kamiq, která má 4,24 metru.

Návrh, který byl zveřejněn, ukazuje, že palubní deska bude rozdělena na několik úrovní a kromě toho bude znázorňovat kontury masky vozů Škoda. Podobně je to i u nové Octavie. Za pozornost jistě stojí i boční chromované výdechy ventilace – mezi nimi jsou po celé šířce palubní desky jemné lamely.

Samozřejmostí zůstává velký displej infotainmentu a řidič má před sebou digitální přístrojový štít. Proto nebude auto pro indický trh působit nějak výrazně levně. Volant, který je tříramenný je nejen multifunkční, ale na středovém panelu se nachází malá ovládací páčka na jednotlivé režimy převodovky.

To, že název obsahuje písmena IN není náhodou. Je to právě i kvůli tomu, že je zaměřen na indický trh. Mladoboleslavská automobilka bude postupně odhalovat design daného konceptu, a to až do oficiální premiéry, která se bude konat na autosalonu Auto Expo 2020 v Díllí v příštím roce v únoru. Nicméně co se týče konečného designu, na ten si indičtí zákazníci ještě chvíli počkají.

Škoda jako nejspolehlivější auto

Analytici z britského oddělení americké výzkumné společnosti J.D.Power v rámci výzkumu 2019 UK Vehicle Dependability Study sestavili žebříček nejspolehlivějších aut ve věku do tří let. V rámci výzkumu bylo dotázáno více než 11,5 tisíc majitelů aut ve Velké Británii. Pozornost byla věnována počtu poruch ve stovce aut jedné značky.

Analytici zaregistrovali více než 170 různých stížností a rozložili je na několik základních kategorií: poruchy elektroniky; komunikačních, navigačních a audio systémů; poškození karoserie a detailů interiérů; problémy z klimatizací, motorem a převodovkou.

Podle výzkumů má nejlepší ukazatele francouzský Peugeot se 77 poruchami na 100 aut. Druhé místo obsadila Škoda (88 poruch), třetí – Hyundai (90). Na čtvrtém a pátém místě jsou Nissan a Suzuki s 94bodovými výsledky.