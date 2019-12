Legendární fotbalista Pavel Nedvěd se vrátil na domácí hřiště, přesněji řečeno k manželce Ivaně

Není to tak dlouho, asi kolem půl roku, co se začala šířit zpráva, že někdejší fotbalový talent rozbil rodinu a má důvěrné vztahy s parkuristkou Lucii Anovčínovou, která je jen o pár měsíců starší než Nedvědova dcera. Začalo to v létě, Pavel byl po boku mladičké parkuristky poprvé spatřen v srpnu v Londýně. Objížděl s ní kolbiště a držel jí palce, když v koňském sedle zdolávala překážky. Neskrývali, že byli spolu, a občas je zabraly i kamery televize. Ještě před měsícem společně sledovali Prague Playoffs v pražské areně.

Pár z nebe

„Match made in heaven,“ napsala k čerstvé fotce rodičů dcera Ivanka, která se pochlubila na Instagramu snímkem, jak táta s mámou vyrazili na večírek. Česky to znamená: Pár (nebo manželství) stvořené v nebi. Dcera rodičům přidělala do fotografie z vánoční párty srdíčka.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Match made in heaven 😘 Публикация от Ivana Nedved (@ivananedved) 16 Дек 2019 в 12:44 PST

Když se objevila informace o tom, že Pavel tráví čas s Lucií, jeho dcera na svém Instagramu uvedla, že má nejlepší mámu na světě. „Přála bych všem mámu, jako je ta moje. Nikdy jsem neviděla žádný vztah, jako je ten náš. Poslední dny, kdy jsme byly samy dvě, byly ty nejlepší.“

Nedvěd pořád tvrdil, že rodina je nade vše. Možná, že snímek, který jeho dcera sdílela, je potvrzením, že to myslel vždy vážně a svou rodinu si udrží.

Pavel Nedvěd je bývalý český fotbalový záložník a reprezentant, nejlepší fotbalista Evropy v roce 2003, vítěz Poháru vítězů a Superpoháru UEFA. Působil v týmech RH Cheb, Škoda Plzeň, Dukla Praha, Sparta Praha, Lazio Řím a Juventus. Dne 12. října roku 2010 společnost Exor (investiční společnost rodiny Agnelli) nominovala Nedvěda na místo v představenstvu Juventus; od sezóny 2018 – 2019 zůstává ředitelem. 23. října 2015 byl Nedvěd jmenován místopředsedou správní rady.