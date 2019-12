Je toho moc i na Petříčka: Novotný by se měl Lavrovovi omluvit. Trvám na tom, že má viset, reaguje starosta

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se v rozhovoru pro iDNES.cz podělil o svůj názor na nedávné prohlášení Pavla Novotného o tom, že by nechal ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova oběsit. Podle Petříčka by byla na místě patřičná omluva a prohlášení je za hranou.

Ačkoliv se Petříček vyjádřil, že zastává jasné stanovisko, co se týče výroku Novotného, ten si i nadále trvá na svém a zareagoval. „Na tom, že by pan Lavrov měl viset, trvám.“

Sám Petříček v rozhovoru prohlásil, že rozdělení moci v České republice respektuje.

„Já také nemluvím komunálním politikům do toho, jak opravují silnice, nicméně poslední vyjádření pana starosty Novotného jsou skutečně za hranou,“ dodal.

Podle českého ministra zahraničí by nemělo zaznívat ze strany komunálních politiků vměšování do zahraniční politiky. Zároveň však řekl, že respektuje přání starosty nechat postavit pomník. Doplnil, že z ruské strany žádné oficiální vyjádření zatím nepřišlo. Kromě toho se nechal slyšet, že daný problém se týka občanských demokratů, kterých je Novotný členem, proto odmítl, že by si měl Novotného předvolat.

Novotný reaguje

Reakce Notovného na sebe nenechala dlouho čekat.

„Pan Petříček naposledy řekl, že do toho Česká republika nemůže mluvit a je to záležitost místních samospráv. Já bych chtěl panu Petříčkovi vzkázat, že by mě moc zajímalo, co by se dělo s tím pomníkem vlasovců, kdyby do toho mohli mluvit,“ sdělil rovněž pro iDNES.cz Novotný.

Podle slov Novotného by se měl Petříček zabývat zahraniční politikou a nevměšovat se do komunální politiky. „Vyřiďte panu ministrovi, že to byla anexe na té Ukrajině. To mu vzkazujeme z Řeporyjí v holinkách od bláta, že to byla anexe, napadení cizího území a že by měl přestat otravovat Řeporyje a vyzvat mezinárodní společenství k zásahu. Pan ministr tomu asi nerozumí, je to anexe cizího území, akt války to je,“ řekl Novotný.

Výrok Novotného

„Když vyhraju válku proti Rusku, nechám vás žít. Vrátím Krym Ukrajině, propustím všechny politické vězně a pověsím Lavrova,“ nechal se tehdy slyšet Novotný a dodal, že ještě neví, co udělá s Putinem.

Pomník vlasovcům

V neděli přijal Novotný štáb ruské armádní televize Zvězda. Mimo záběr novinářům ruské armádní televize sdělil výše zmíněný výrok, ve kterém chtěl oběsit ruského ministra zahraničí Lavrova.

Pavel Novotný, starosta městské části Praha-Řeporyje, oznámil svůj záměr o postavení pomníku vlasovcům. Jako odůvodnění dodal, že vlasovci přespali jednu noc právě v pražských Řeporyjích.

Ruské velvyslanectví zareagovalo a upozornilo Vládu ČR, že odhalením takové sochy by došlo k porušení závazků Prahy podle úmluvy o zločinech proti lidskosti. V souladu s chartou Norimberského procesu jsou totiž zločiny vlasovců kvalifikovány jako účast na válečných zločinech spáchaných nacisty.

Vlasovci byli sovětští občané, kteří se nechali v německém zajetí naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda (ROA), která byla vytvořena nacistickým Německem.

Od začátku roku 1945 bojovala ROA na straně Třetí říše, na konci války se zúčastnila Pražského povstání, ovšem do kapitulace německé armády ve městě a do vstupu Rudé armády město opustila.