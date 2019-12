Čerpač Babiš nebo milion chvilek Grety? Vlastimil Tlustý má jasno a posílá „bruselské levičáky“

Na samotném začátku řekl Tlustý pár slov k mladé Gretě Thunbergové, aktivistce, která bojovala proti globálnímu oteplování. V žebříčku časopisu Time se umístila na prvním místě jako osobnost roku a rovněž byla zařazena mezi sto nejvlivnějších osob z celého světa.

Dle jeho mínění pro některé lidi, především pro ty, pro které pracuje, osobností roku je. Nicméně on sám s oceněním nesouhlasí a neudělil by jí ho. Jak sám uvedl, dlouho si kladl otázku, kdo jsou lidé, pro které tato „herečka-dorostenka“ pracuje.

„Myslím si, že jde o následující. Evropské levici docházejí témata, s podporou bližního svého už se volby nevyhrávají. Protože Evropě vládnou socialisté dokonce až s komunistickými tendencemi, hledají nejen témata, ale i peníze. V politice není nic spolehlivějšího než strach a dojetí. Je potřeba voliče vyděsit, rozněžnit, dojmout a zkasírovat,“ myslí si bývalý ministr financí.

Potřeba dojímat a soucítit

„Je potřeba je také dojmout, vyvolat v nich soucit s našimi dětmi, které už z vody a vzduchu nebudou moct žít. Až se jim tohle všechno povede a Greta a jí podobní evropské obyvatelstvo zblbnou, evropské obyvatelstvo zjistí tu nejjednodušší věc, že jde o peníze, ještě ke všemu o jejich peníze, a že všechno směřuje ke zdanění. Všemu začali říkat uhlíková stopa,“ dodal k tématu Tlustý.

V souvislosti s tím zmínil i Francii. Podle jeho slov zde ukazují události, že bez strachu a dojetí se evropští občané snadno zkasírovat nedají. Dle jeho slov vsadili mocní na to, že je nutné občany vyděsit poznámkami o tom, že je klima strašné, a že všichni umřeme.

Na světlo světa přichází Evropská zelená dohoda, která má obsahovat 50 kroků, díky kterým by do roku 2050 mělo dojít ke klimatické neutralitě. Podle Tlustého je pro jisté lidi zpráva o tom, že na klima bude vynaloženo velkých částek, radostná zpráva. Ovšem tak jednoduché to není. Jak exministr vysvětlil, pokud se někam peníze dávají, musí se někomu sebrat – v tomto případě evropskému obyvatelstvu.

Selský rozum

Z hlediska vlny politické aktivity, Tlustý sází na selský rozum. „Pozor, Greta není žádná dobročinná nadšenkyně. Možná si to o sobě myslí. Nevidím do její hlavy. V každém případě je to ale vrcholná propagátorka, která slouží zájmům, kde jde o velké peníze,“ nechal se slyšet Tlustý a dodal, že právě daný dokument je motiv, proč to dělá, aby zdůvodnila dané kroky.

Jak se vyjádřil Tlustý, nejde o nic jiného, než sebrat všem lidem v Evropě peníze a poté, aby to byli oni, kteří budou peníze rozdělovat.

„Vybrali si téma, které děsí a dojímá. To je mediální projekt a ona je v tom tvář, jako jsou tváře v reklamách na pivo. To je nalezená tvář, která děsí a dojímá. Myslím si, že přinejmenším její blízcí jsou za to dobře placeni,“ míní Tlustý.

Jde o mezigenerační spor?

„Ti lidé tomu podlehli. Nepochybuji, že si myslí, že zachraňují svět, ale ve skutečnosti pomáhají k penězům a k moci levicovým mocnářům. To je skutečný popis reality. Oni při tom pláčou a myslí to s námi dobře, já jim to věřím, ale je to projev hluboké naivity,“ pověděl.

Zmíněno bylo i to, že i někteří čeští občané se připojili k pátečním stávkám, a někteří z nich dokonce drží hladovku. Na to bývalý ministr ironicky zareagoval, že i on sám váhá, zda také nemá začít stávkovat, jelikož je velká mlha a rád by požádal mocné světa, aby ji rozptýlili.

Dále se Tlustý vyjádřil i k tomu, zda nejde v souvislosti se stávkami a Gretou o mezigenerační spor. Část mládeže totiž „klimatickou tíseň“ pociťuje a starší generaci vyčítá to, že jsou zodpovědni za to, že je nečeká žádná budoucnost. Dle exministra však o žádný mezigenerační spor nejde.

„To není žádný mezigenerační spor. Jen starší, zkušenější jsou opatrnější v dojímání se a děšení, protože už víc v životě viděli. Mladá kůzlátka na kampaň radostně naskakují, protože zkušenosti nemají a jsou k idealismu náchylnější,“ vysvětlil svůj postoj Tlustý.

Velká odvaha

Tlustý zároveň okomentoval i to, že se premiérovi Babišovi povedlo prosadit výjimku pro Českou republiku, která umožňuje pokračovat ve výrobě elektřiny z jaderných elektráren. Právě tuto skutečnost okomentoval slovy, že „jsou náznaky, že nejsou všichni blázni“.

„To byl čin, který prokazuje nejen to, že se ten člověk nezbláznil, ale že měl odvahu se něčemu takovému postavit. Rovnou řeknu, že to znám a vím, jak velká odvaha to je,“ dodal na adresu premiéra Babiše.

A u premiéra Babiše se ještě bývalý ministr zastavil. Spolek Milion chvilek organizoval v poslední době další demonstrace za odstoupení Andreje Babiše a Marie Benešové. A jim adresoval Vlastimil Tlustý jistý vzkaz.

„Že ti lidé mají právo demonstrovat, o tom v demokratické zemi nemůže být pochyb. Mají pádné důvody. Že to čerpač Andrej přehání a pomáhající prezident republiky, který oznámil, že v případě potíží čerpače osvobodí v každé situaci, to také přehnal. A už jen tyto dvě věci na demonstrace jsou. Ale ti lidé nám neříkají, co vlastně chtějí, jestli jejich představy o řízení tohoto státu nejsou ještě strašnější než představy čerpače a prezidenta republiky,“ řekl Tlustý a dodal, že tohle všechno je však proti Gretě ještě zlaté.