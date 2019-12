Je mezinárodní respekt Česka na nule? Kalousek prozradil, proč podle něj EU nemůže brát naši zemi vážně

Kalousek se na sociální síti vyjádřil k tomu, že chování premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana vedlo za posledních šest let k tomu, že je mezinárodní respekt vůči ČR na nule. A to je prý důvod pro to, že nás ostatní země EU nemohou brát vážně.

„Další důvod, proč nás země EU nemohou brát vážně. Neomaleným vydíráním si @AndrejBabis vymohl výjimku na něco, co je nám k ničemu a obětoval tomu skutečné národní priority. Během 6 let snížilo duo Babiš-Zeman náš mezinárodní respekt k nule,“ myslí si politik.

​Předseda poslaneckého klubu TOP 09 tím narážel na to, že se Babišovi více než po pěti letech snah podařilo u Evropské komise prosadit výjimku, která se týkala změny systému výběru daně z přidané hodnoty. Premiér si totiž na dané věci zakládal, označoval to za svou „vlajkovou loď“ v boji proti daňovým únikům a to, jak celá věc nakonec dopadla. považoval za vítězství. Je tomu ale opravdu tak?

Babišovo vítězství?

Uvádí se, že tento krok měl být jednoznačný úspěch malého českého státu a silného premiéra. Andrej Babiš spojil svou kariéru v EU s tzv., tedy reverse charge (kdy platí DPH finální odběratel, nikoliv dodavatel jako teď, a pokud je součástí obchodního řetězce, platí každý článek řetězce svou „část“ DPH), a také s úspěšností výběru daně z přidané hodnoty.

Daná iniciativa měla do rozpočtu přivést dalších pět miliard korun za rok a kromě toho měla bránit velkým podvodům. „

Pro nás je to poslední stavební blok daňové reformy, vedle kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb. Má to doplnit reformu,“ tvrdila ještě, když nebylo rozhodnuto, česká ministryně financí Alena Schillerová.

Nutno zmínit, že daná změna měla teoreticky vstoupit do českého daňového systému v lednu následujícího roku. Ale v současné době to se zavedením této změny vypadá nejistě. Česko totiž váhá, a tak to vypadá, že pokud bude nový systém vůbec někdy platit, tak k tomu dojde pravděpodobně až za několik let.

Reakce na sociální síti

Na Kalouskův status reagovali jeho sledující, a to různě.

„Nestrašte. V EU nejsou blbci, kteří na základě toho, co dělá konkrétní vláda, si mysleli, že jsme tu blbci všichni. Na druhou stranu, na jejich místě to o nás něco vypovídá, tak bych nás bral s rezervou,“ napsal jeden z uživatelů.

Někteří se ale dokonce pustili do samotného Kalouska: „Asi to má nějaký „mouchy“, ale s Vámi jsme též nebyli úplně na „Olympu“...“ To si však předseda klubu TOP 09 nenechal líbil a okamžitě reagoval: „Na Olympu asi ne... Ale v r.2011 jsem figuroval v žebříčku Financial Times na 1. místě v důvěryhodnosti ministrů financí všech zemí EU. Takž trochu vážně mě asi brali.“

Našli se i jedinci, kteří se naopak obuli do Babiše. Psali, že je StBák a podvodník. Jiní však na jeho obranu poukazovali na to, že ani v EU to není všechno ideální. „Když se podíváte na dnešní mančaft EU, tak to je taky nic moc. Hrůza, děs.“