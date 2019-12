Další migrační krize je na spadnutí. Fiala přišel se šokujícím zjištěním. Odskáčou to tentokrát i Češi?

Radim Fiala zpočátku ve svém příspěvku informuje o tom, jaká je dnes situace s migrací v Řecku.

„Řecko varuje před masovou migrační krizí a jeho vláda sdělila, že za poslední půlrok dorazilo do země z Turecka 45 tisíc migrantů. Příští rok Athény očekávají dalších 100 tisíc! Tábory jsou prý ale už nyní přeplněné,“ uvádí.

Dále pak poukazuje na to, že hnutí SPD si stojí za tím, že je zapotřebí nelegální imigranty deportovat pryč z Evropy. A to obzvláště za situace, kdy příliv migrantů neustále sílí.

„Příliv imigrantů i nedaleko od našich hranic sílí. Situace na tzv. balkánské cestě se zhoršuje. Hlavně Slovinsko čelí náporu migrantů. Do začátku listopadu dorazilo nelegálně do země 14 tisíc lidí – hlavně z Alžírska, Afghánistánu, Sýrie a Íránu. Ve srovnání s předchozím rokem narostla migrace o více než 72 procent!“ uvádí člen SPD fakta.

Poukazuje tak na to, že jeho hnutí nechce, aby Česká republika dopadla stejně jako islamizovaná západní Evropa. Tam se totiž podle jeho slov lidé mnohdy bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti.

„Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Navrhli jsme již zákony zakazující islámské zahalování na veřejnosti a zakazující propagaci nenávistné islámské ideologie, které nám ale Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM blokuje,“ píše závěrem a žádá ostatní, aby SPD podpořili.

SPD a postoj k migraci

Politická strana SPD v čele s Tomiem Okamurou je obecně známá svými tvrdými výroky na adresu islámu a migrační politiky Evropské unie. Její členové se dlouhodobě vyjadřují proti přijímání migrantů z muslimských zemí do České republiky.

Již v minulosti se k tématu vyjádřil i samotný šéf SPD Tomio Okamura. „Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristi. Chráníme naši vlast, chráníme české občany, chráníme Vaše rodiny, Vaše děti, Vaše přátele a Váš majetek,“ napsal kdysi na svém Facebooku Okamura.

SPD podpořilo postoj Lucie Bílé k uzavření hranic

Nedávno jsme také informovali o tom, že Okamura na svém účtu na Facebooku sdílel výrok, který v jednom z rozhovorů pronesla česká zpěvačka Lucie Bílá. Oblíbená slavice totiž poskytla rozhovor deníku Právo, v němž uvedla, že by si přála „zamčené hranice“.

„Žijeme v nádherné zemi, kterou bych nevyměnila za žádnou na světě. Je naše a neměli bychom se o ni jen tak s někým dělit. Moc bych si přála, aby byly naše hranice zamčené na sto západů. Česko je náš domov, naše hnízdo, naše zázemí,“ stálo na obrázku, který Okamura připojil ke svému statusu.

A pokud jde o to, co napsal sám šéf SPD, vyjádřil se následovně: „Souhlasíte s Lucií Bílou? My ano. Česká republika na 1. místě. Krásný advent!“ Dále pak Okamura ke svému postu připojil hashtag #rodinanaprvnimmiste a odkaz na stejnojmenné stránky.