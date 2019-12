Babiš drsně účtoval v Duelu Soukupa: Dotkl se změn ve vládě, demonstrací, opozice či svých kauz

Shrnutí roku a změny ve vládě

Hned v úvodu se Babiš pokusil shrnout letošní rok, který byl podle jeho slov skvělý. Svůj názor vysvětloval tím, že se nám daří stále lépe a že jsme bohatší. Podotkl, že platy jdou stále nahoru. „Naši důchodci jediní na světě neplatí daně,“ podotýkal dále. Obrátil se také na kritiky, kteří by si podle něj měli „zkusit žít na předměstí Paříže či Londýna“.

Dále přišla řeč na personální změny ve vládě, kde premiér projevil jen spokojenost. Pochvala z jeho úst tak zamířila například k ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi či ministryni spravedlnosti Marii Benešové. U ministryně se zastavil chvilku déle a uvedl, že si nemyslí, že by změna na Ministerstvu spravedlnosti ČR vzbudila nějaké kontroverze. „Ne, nevyvolalo, někdo to vyvolal,“ řekl a ptal se, jak asi Benešová mohla ovlivnit jeho trestní stíhání: „Jak to ovlivnila? Proč jsem teda znovu obviněnej? Je to nesmysl!“

V ústraní nezůstal ani nový ministr kultury Lubomír Zaorálek. Jeho práci je ale podle Babiše ještě předčasné hodnotit. V této souvislosti moderátor připomněl prázdninovou kauzu s odvoláním a následným jmenováním ministra kultury a dodal, nerozumí tomu, proč do této funkce nebyl jmenován kandidát za ČSSD Michal Šmarda.

„Mně přijde, že by byl rebel, proto jste ho tam nechtěli,“ řekl Soukup. Babiš mu dal v podstatě za pravdu, když reagoval slovy, že prý se báli, aby Šmarda „nerozvrátil vládu“. Právě to totiž nyní dělá, podle jeho mínění, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

U sociálních demokratů se ještě pozastavil a zmínil i šéfa strany Jana Hamáčka. Vztahy s ním Babiš označil, i přes letní rozpory, za dobré. „Pokud naše vláda bude úspěšná, tak i sociální demokracie bude v úspěšné vládě. To někteří nepochopili,“ řekl a narážel tím na to, že někteří chtějí, aby ČSSD nepokračovala ve vládní spolupráci.

Očekávání pro příští rok

Kromě shrnutí roku se věnoval i tomu, co by mohlo přijít v roce následujícím. Podle jeho slov v něm mají lidé očekávat jistotu. „Budou růst platy, důchody, bude se investovat. I další rok 2021 očekáváme růst,“ řekl.

„Praha je třinácté nejlepší místo pro žití, ale ne díky primátorovi,“ narážel na pražského pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

Co se týče příštího roku, zmínil ještě, že by uvítal jiný volební systém. „Bohužel nemáme většinový systém a ta vláda je kompromis,“ vysvětlil.

Nakonec Babiš přislíbil, že jeho vláda lidi určitě nepodvede. „My neuděláme, co udělaly pravicové vlády v roce 2009, že přiškrtily ekonomiku, my uděláme přesný opak,“ dodal.

Kauzy ala Babiš

Babiš se dále dotkl také svých kauz. Pokud jde o jeho syna Andreje Babiše ml. a jeho údajný únos na Krym, premiér označil celou věc za „pěknou prasárnu“. Co se týče jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo, to jde s směrem „dolů“. Dle Babiše se totiž o kauze hojně diskutovalo, a tak to „lidi už nezajímá“.

Dalším tématem hovoru se stal zákon nazývaný lex Babiš, což je označení pro novelu zákona o střetu zájmů. Právě na jejím základě totiž Babiše musel vložit svoji firmu do svěřenských fondů.

„Popírá základní lidská práva,“ myslí si Babiš. Dodal, že je zvědavý, jak této věci rozhodne Ústavní soud.

Diskuze však pokračovala v poněkud vyostřeném duchu, což se premiérovi nelíbilo. Vzkázal, ať se jdou lidi na Čapí hnízdo podívat.

Následně okomentoval také audit Evropské komise o jeho údajném střetu zájmů. Zde dodal, že kdyby firmu například převedl vlastníkovi, který s ním nemá nic společného, tak by lidé stejně začali tvrdit, že to je jen „na oko“. „Problém je v tom, že se Babiš narodil! Oni nemají co lidem nabídnout!“ hořekoval.

Dále konstatoval, že Evropská unie podle něj vede „protibabišovskou“ rétoriku, jelikož Babiš EU irituje. Zde narážel na ochranu vnějších hranic či prosazování jaderné energie.

„Ten udavač, který to udal, připravil ČR o 827 milionů,“ narážel na senátora zvoleného Piráty, nestraníka Lukáše Wagenknechta. Znovu pak zopakoval, že se rozhodně „nic vracet nebude“. „Je to účelová záležitost!“ stál si za svým názorem.

V závěru ještě poukázal na to, že „největší škoda jeho bývalé firmy je, že odešel“.

Investiční plán

Horkým tématem byl v poslední době i premiérův investiční plán. Babiš tak v pořadu vyzval lidi k tomu, aby se na něj obrátili s tím, co by chtěli anebo co jim naopak připadá v investičním plánu přebytečné. „Když ho nechtěj, tak my ho vyškrtneme,“ prohlásil ke kritice velkého počtu zimních stadionů.

Opozice investiční plán hodně kritizovala. Uvedla, že není realistický, chybí v něm plán financování i harmonogram uskutečnění jednotlivých cílů. S tím však Babiš nesouhlasil.

„Kdybych byl Harry Potter a tohle se promítlo v realitě, tak jsme ve Švýcarsku!“ uvedl a pokračoval: „Proč s tím někdo nepřišel dřív?“ Pak zmínil opoziční Piráty: „Piráti si nacvičují ministry, tak je to i pro ně.“

Babiš o médiích a demonstracích

Mimo jiné se ale dotkl také médií. Zde uvedl, že „různé servery lžou a vymýšlejí nesmysly“ proti jeho osobě. V této souvislosti zmínil také své stálé preference. Podotkl, že považuje za zázrak, že se i přes podobné „lži“ nesnižují.

„Teďka mě někdo zkouší, co si všechno platím, já si všechno platím,“ konstatoval s tím, že on si platí letenky i květiny.

„Demonstrují proti věcem, které neexistují,“ uvedl.

Hovor se stočil také na probíhající demonstrace spolku Milionu chvilek pro demokracii, které jsou zaměřeny proti jeho osobě.

Dodal však, že s demonstracemi prý nemá problém, a pokud s ním někdo chce jednat, tak se tomu rozhodně nebrání. Prozradil také, co je jejich pravým důvodem: „Opozice je neúspěšná, mají jen Antibabiše.“

Následně pronesl, že on „pracuje od rána do večera pro všechny občany, i pro ty, kteří ho nenávidí a protestují proti němu“.