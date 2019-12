Místopředseda SPD o výsledcích klimatické hysterie: EU je nereformovatelná

V příspěvku, který Fiala zveřejnil, uvádí, že rodinné domy se od ledna zdraží o 13 až 30 procent kvůli přísnějším normám Evropské unie. Vychází z průzkumu firmy Stiebel Eltron.

„V Bruselu spolu s ‚klimatickou nouzí‘ vládne nouze a nedostatek zdravého rozumu. Hnutí SPD diktát Bruselu odmítá a ukazuje se, že je EU nereformovatelná,“ vyjádřil svůj názor na sociální síti.

Jak uvedl Fiala, marketingová manažerka dané firmy Dana Stloukalová sdělila, že „přísnější normy se dotknou především rodinných domů, které se nově musí stavět s téměř nulovou spotřebou energie“.

Poslanec poté napsal, že nová pravidla, která se týkají zejména vytápění, zdraží dané novostavby údajně v průměru o třináct procent. Podle jeho slov se šestina odborníků domnívá, že to bude o 20 procent, desetina si myslí, že se bude jednat o zdražení o 30 procent.

Poškození ekonomiky Evropy

Podle mínění Fialy boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy.

„V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy ‚s nulovou spotřebou energie‘, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina,“ napsal.

On sám vyjádřil přesvědčení, že proti suchu je nutné bojovat a je nesmysl dávat finanční prostředky do omezování emisí CO2.

„Je potřeba zamezit dalšímu zabírání půdy pro stavbu skladů i továren – je nutné, aby se pro výstavbu využily již zabetonované či asfaltované brownfieldy, nikoli zemědělská půda či půda, kde je zeleň,“ míní poslanec.

Co je třeba podpořit

Dodal, že je zároveň potřeba podpořit sázení stromů a zeleně, která by v zemi zadržovala vodu a vlhkost a rovněž podpořit tvorbu rybníčků a jezírek. Mimo to by se podle něj mělo podpořit pěsotvání plodin, které zamezují erozi, dle jeho slov je tedy nutné zastavit dotování řepky.

„Hnutí SPD diktát Bruselu odmítá a ukazuje se, že je EU nereformovatelná,“ napsal závěrem.

Fiala vycházel pro svůj příspěvek ze článku, který byl zveřejněn na portálu euro.cz. V článku se praví o průzkumu firmy Stiebel Eltron, která se dotazovala čtyř desítek architektů, projektantů a stavebních firem.

Tlak ze strany EU

Uvádí se, že podle dvou třetin odborníků je nutné zvolit vhodné vytápění. 40 procent pak mluví o tom, že je důležité zateplit budovy. Využívání tepelných čerpadel pro vytápění a ohřev vody zastává celkem 94 procent odborníků, 13 procent by volilo vytápění plynem a 16 procent se kloní ke slunečním konektorům.

Zároveň se celkem 91 procent dotázaných shodlo na tom, že dané nové nařízení EU představuje tlak na používání obnovitelných zdrojů energie pro provoz domů.