„Postava v hnědé uniformě.“ Pepa Nos odpálil nálož: Útok na ostravskou nemocnici byl v koordinaci s…

Písničkář nejprve informoval o tom, že složil novou píseň, která dle jeho slov v podstatě shrnuje celý rok 2019. Ten označil za „klíčový“. Jako důvod dané klíčovosti uvedl situaci ve Velké Británii, která si odhlasovala v referendu odchod z Evropské unie.

Sám textař řekl, že „Velká Británie do tý unie evropský, nacistický, hitlerovský nechtěla a ubránili se. A teď je naprosto jasné, že se Británie ubránila znovu, a to naprostou převahou, o čemž ty výsledky posledních voleb svědčí“.

Na otázku, zda naznačuje, že Evropa nacistickou říší, odpověděl Nos, že hovoří o paralelách. Dodává, že na danou otázku si každý musí odpovědět sám za sebe.

„Vnitřní svoboda tu ještě pořád existuje, tu se zatím nepodařilo zlikvidovat. Ovšem ta paralela je naprosto jasná,“ doplnil.

Klíčové okamžiky ČR

Co se týče klíčových bodů pro Českou republiku, řekl písničkář, že naše země má tři hlavní nervové body – Prahu, Brno a Ostravu. Mimo jiné připomněl nedávný útok v ostravské nemocnici. On sám daný incident označil za „krvavý a zcela nesmyslný útok na ty nejméně pravděpodobné možné cíle teroristického útoku, tedy na léčící se pacienty, přičemž útočník, který je vraždil, se posléze zasebevraždil“.

Dodal, že se všichni můžeme jen ptát, jaký měl k danému činu motiv.

„Mě osobně napadá, že to je v koordinaci s tím milionem exkrementů, milionem fekálií, který se snaží opravdu antidemokraticky o něco v téhle zemi, a to dokonce s vůdcem v nacistické uniformě,“ řekl Nos a na otázku, zda naráží na Milion chvilek, sdělil, že nepotřebuje říkat konkrétní jméno.

„Oni v podstatě řekli, tohle je správně a má se to dělat a má se ta vraždící ideologie posunovat dál a dál ke svým cílům. Vrchní prokurátoři tak vlastně naznačili, že budou zákony ohýbat do nekonečna podle toho, jak jim to vyhovuje,“ míní Nos.

Co si myslí o demonstracích?

Právě události z konce roku 2019 označil za druhý klíčový moment tohoto roku v Česku. Jako ten třetí uvedl rozhodnutí Nejvyššího soudu v tzv. hidžábové kauze, který se dle jeho slov postavil na stranu „vražedné a vraždící ideologie“.

Písničkář se ještě vrátil k demonstracím spolku Milion chvilek, které v adventním období opět probíhaly nejen v Praze, ale i po celé České republice. Jejich chování označil za „kreténské a idiostké“ a dle jeho názoru nemá žádný konkrétní cíl a dopad.

Dodal, že to na něj působí tak, že opravdu neví, co činí. Na argument, že demonstrující chtějí demisi Andreje Babiše, tudíž tam jistý cíl je, odpověděl, že je to člověk zvolený parlamentní cestou, a položil otázku, zda nemají protestující nic jiného na práci.

O ekoaktivismu

Kromě toho se písničkář dotkl i tématu ekoaktivismu, tedy konkrétně osoby, která je s tímto pojmem spjata pravděpodobně nejvíce – Grety Thunbergové. Mladou aktivistku označil Nos za „zrůdu vylezlou z pekla“. Dle jeho slov by si museli aktivisté nasadit masky a vydechovat do brašen a chodit s nimi, jinak svých cílů nedosáhnout. Dodal, že ekoaktivisté to celé postavili na „uhlíkovém nesmyslu“, že vydechovat CO2 je špatné.

„A teďka celá Evropská unie z toho CO2 blbne a nařizuje těm ostatním státům, aby přestaly vydechovat. A jinak CO2 je látka prospěšná pro rostliny. Takže oni chtějí vyhubit jednak lidi, ale jednak i veškerý rostlinstvo,“ dodal.

Závěrem písničkář Nos sdělil svůj názor ohledně osobností, kterým podle něj patřil tento rok. Jak sám sdělil, pro něj to byl Tomio Okamura a Václav Klaus mladší. Jako důvod uvedl, že mají „vnitřní hodnoty, vnitřní sílu a energii, vnitřní vibrace a frekvence, to znamená síly, které byly po celý rok 2019 v pozadí, ale už předurčovaly vývoj, který bude následovat v roce 2020“.