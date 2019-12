Fialu vytočilo tvrzení, že se před rokem 1989 žilo líp, než po listopadu: Ale co ostnatý drát a nesvoboda?

Zastánci protikladných politických proudů se včera ústně střetli na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Poslanec KSČM Leo Luzar tvrdí, že posledních třicet let se v České republice jen krade, zatímco období do sametové revoluce považuje za úspěšné.

Již dříve komunistický politik vyjadřoval pohoršení nad současnou situací v republice. „O čem se tu bavíme? 30 let se tu kradlo ve velkém a protestovala jenom KSČM. Všichni ostatní nastavovali ruce pro prebendy. V tom vynikala hlavně ODS a její kmotři spolu se závistivými kmotříky z ČSSD. To už všichni zapomněli? Když se dívám na známé tváře vystupující na tribuně i pod ní, natřásající se před kamerami, je mi na zvracení. Tito otcové a matky zlodějin zplodili protestní masu v očekávání návratu těch zlatých časů, kdy byli u moci. To nebyl střet zájmů, když kradly ODA nebo KDU-ČSL, to nebylo ohrožení demokracie, když Havlovi blízcí i vzdálení rabovali?“ říkal Luzar.

Předseda ODS Fiala, který byl rozzuřen výčitkami členů KSČM, se rozhodl bránit komunistickým útokům a vznesl odvetná obvinění.

„Komunisté se do nás pustili ve Sněmovně. Tak jsem jim ve 30 vteřinách připomněl jejich zločiny a jak zbídačenou zemi tu po sobě nechali. A co jsme naopak dokázali my v době svobody,“ shrnul svůj projev na sociálních sítích předseda ODS Fiala.

Komunisté se do nás pustili ve Sněmovně. Tak jsem jim ve 30 vteřinách připomněl jejich zločiny a jak zbídačenou zemi tu po sobě nechali. A co jsme naopak dokázali my v době svobody. pic.twitter.com/txQzY8Y8QY — Petr Fiala (@P_Fiala) 19. prosince 2019

Fiala v tomto projevu prudce zkritizoval komunistický režim v Československu a vyčetl komunistům promarněné šance a nefungující hospodářství, které po sobě podle Fialy zanechali. Připomněl mimo jiné i omezení občanských svobod a označil tehdejší Československo za „zemi za ostnatým drátem“. Oproti tomu zdůraznil zásluhu ODS v pozitivní transformaci českého státu po revoluci, jenž je podle něj nyní „svobodnou, hrdou a prosperující zemí“.

Publikací svého tweetu na sociálních sítích Fiala vyvolal zuřivou diskuzi v komentářích.

„Co jste dokázali? Kromě toho, že jste nepostavili dálnice, registruji, že jste nechali Řebíčka s Bémem krást naše peníze a Šnajdra jste pustil do zdravotnictví. Jo a pak ještě Rittig a ROP vlastně. Tim neobhajuji komanče. Chybí vám sebereflexe,“ píše uživatel Artur Longen.

„No, zbídačenou... Rozpočet byl přebytkový, koruna byla podložena zlatem, potravinově jsme byli soběstační, lidi bydleli bez zadlužení (na desítky let), o nákupu směšných 12 vrtulníků by se nikde ani nepsalo a stavěla se celá města,“ komentuje uživatel Emanuel Mastikulka.

„Tak to je právě to, čím tady lidi rozdělujete. Nedokážete se na nedávnou historii podívat bez svého politického zaujetí. Vy jste opravdu vystudoval a prožil mládí v tak zbídačené zemi?“ ptá Wilfried Brudny.

„A co jste tedy dokázali, že to za Vámi není vidět, ty odporný lháři? ODS hned chopilo šanci za pačesy po 89 a republiku začalo svorně rozkrádat. To, co stihli komunisti za 40 let, to stihlo ODS a další po nich během 5-10 let. Tak DRŽ HUBU a nekomentuj radši,“ zuřila další uživatelka Miroslava Langerová.

Mimo jiné řada komentujících Fialovi připomněla jeho podporu Pavla Novotného, jenž má v poslední době na svědomí řadu skandálních výroků.