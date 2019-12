Žantovský se zastal Babišových médií a odsoudil názor Neumanna. Dotkl se i chvilkařů a kontroverzního starosty Řeporyjí

Na portálu Parlamentní listy byl zveřejněn přehled zajímavostí uplynulého týdne, a to očima publicisty a mediálního experta Petra Žantovského. Ten se vyjádřil k mnohému. Řeč přišla na to, co Ondřej Neumann pronesl o veřejnoprávních médiích a médiích Babiše, ale také na starostu pražských Řeporyjí či spolek Milion chvilek pro demokracii.

Neumannův názor na média a komentář Žantovského

Jedním z témat, které mediální expert komentoval, byl fakt, že novinář Ondřej Neumann z Hlídacího psa požaduje, aby veřejnoprávní sdělovací prostředky nezvaly do svého vysílání zástupce Babišových médií. Na portálu se poukazuje na to, že je Neumann „známý ředitel známé organizace sídlící v zahrádkářské kolonii, jehož manželka dostávala velmi nestandardní zakázky na Praze 5 za starostování Radka Klímy z TOP 09“.

„Tak Ondřej Neumann, svatý muž české žurnalistiky, nás poinformoval o svém názoru, že Česká televize a Český rozhlas by měly přestat zvát novináře z médií, která patří svěřenským fondům spravujícím původní majetek Andreje Babiše. Popisuje a zdůvodňuje to na příkladu jedné diskuse v Událostech, komentářích České televize, kde na jedné straně seděl člověk z Deníku N a na druhé novinář z MF Dnes. Podle něj tam ten člověk z MF Dnes neměl co dělat, protože se mimo jiné zabývali i auditem záležitostí Andreje Babiše. Tahle záležitost je docela k uvážení,“ řekl k tématu mediální analytik.

„Všechna – kromě Lidových novin, které měly blízko k Masarykovi a k Hradu – patřila politickým stranám nebo od nich odvozeným akciovkám. Právo lidu – sociální demokracie, Rudé právo – komunisté, Národní demokracie měla Národní politiku, národní socialisté měli Svobodné slovo, agrárníci Venkov a tak dál. To byly všechno jednoznačně zájmové deníky, takže bylo zřejmé, že pokud máte levicový názor, tak ho budete hledat jinde než v Národní politice, která byla vyhraněně pravicová. Kdybychom měli aplikovat teze pana Neumanna na tehdejší realitu, tak by nebylo koho pozvat. Ti lidé by se nemohli setkávat a nemohli by se před veřejností konfrontovat se svými názory, tudíž by si veřejnost nemohla udělat vůbec žádný obrázek,“ zdůrazňuje Žantovský.

Oč vlastně Neumannovi jde?

V této souvislosti pak použil příklad pocházející z dějin české žurnalistiky, a sice z první republiky, kdy kromě státního rozhlasu měla všechna ostatní média tištěnou podobu.

Kromě příkladu z minulosti ale publicista neváhal sáhnout pro příklad i do současnosti. Zde poukazuje třeba na západní Evropu či USA, kdy „Frankfurter Allgemeine Zeitung čtou lidé blízcí CDU/CSU, Süddeutsche Zeitung čtou lidé blízcí německé sociální demokracii SPD, tedy levici, The Guardian čtou levičáci, The Times pravičáci. Na Fox TV koukají republikáni, na CBS nebo CNN koukají demokraté“.

Podotkl tak, že mu to přijde naprosto racionální, přehledné, demokratické a správné. Proto tedy nechápe, co na tom panu Neumannovi vadí.

„Možná to, že se vůbec připustí, že tady existuje někdo s jiným názorem, než má pan Neumann a jeho chlebodárci. Dopouští se tam teze, že Petr Kolář – zástupce šéfredaktora MF Dnes, který byl tím hostem – je fakticky zaměstnancem Andreje Babiše. Neumann prý ‚odmítá hrát hru na svěřenské fondy, kterými se Andrej Babiš snažil ukolébat veřejnost stran svých střetů zájmů‘. No, pokud vím, tak svěřenské fondy byly výsledkem zákona, kterému se říká ‚lex Babiš‘, a ten zákon předložil sociální demokrat, tehdy šéf Legislativní rady vlády, Jan Chvojka,“ dodal k věci mediální expert.

„Tak o co panu Neumannovi jde? Jedině o to, aby žádný zákon dodržován nebyl. A to je to, čeho se vlastně bojím. Závěrem pan Neumann cituje z Etického kodexu Agrofertu a Mafry a velmi ho pobuřuje ustanovení, že ‚autorská činnost zaměstnanců v jiných médiích, pokud je to soukromá aktivita nevyžádaná vedením redakce či vydavatelstvím, musí být předem schválena šéfredaktorem či jím pověřeným vedoucím pracovníkem‘. To je absolutně standardní ustanovení, které platí ve většině redakcí,“ vysvětluje publicista.

Poukazuje tak především na to, že se na podobě daného zákona shodla většina v Parlamentu a také jej odsouhlasila, A to mělo za důsledek to, že senásledně přesunuly do svěřenských fondů. Opět zdůrazňuje, že tohle zákonodárci chtěli a dle Chvojky byl tento krok v daném okamžiku jedinou možností, jak celou věc řešit. Proto tedy nerozumí, oč Neumannovi jde.

Připomněl také, že se před nějakým časem ve Vědeckotechnické společnosti konala debata o Rusku a Ukrajině, na kterou byly pozváni Ondřej Soukup z Economie a Jefim Fištejn ze Svobodné Evropy. Ti sice zpočátku svou účast přislíbili, ale pak se ani jeden z nich nedostavil. Proč?

„Nikdo to nepřiznal, ale dalo se zjistit, že pan Soukup to měl zakázané vedením své redakce. (…) Do té debaty nepřišel prostě proto, že mu to bylo znemožněno. Zřejmě někdo uznal, že to je nežádoucí pro zájmy Economie. Dobrá, tak to bereme na vědomí. Ale co se týče MF Dnes a Mafry, tam se to vzít na vědomí podle pana Neumanna asi nesmí. Poslední odstavec uvedl mezititulkem ‚Čas na odvahu‘ a vyzývá tedy veřejnoprávní média, aby byla odvážná a přestala konečně zvát zástupce Babišových médií,“ řekl.

A co Bakala a jeho média – ta nevadí?

V souvislosti s touto otázkou se tak Žantovský zamýšlí, zda by neměla veřejnoprávní média vykázat stejnou odvahu a přestat zvát zástupce Bakalových médií. Jmenovitě pak zmínil Aktuálně.cz, Hospodářské noviny a Respekt. Poukazuje také na to, že je Zdeněk Bakala sponzorem několika politických stran.

„Copak není Bakala sponzorem politických stran, třeba TOP 09 či ODS? Není to člověk, který také, i když ne bezprostředně, protože není ve vládě, ovlivňuje českou politiku, sociální situaci a mnoho dalších věcí? Čili je to významná vlivová figura. Tak neměla by Česká televize tu svoji odvahu vyvažovat na obě strany?“ ptá se.

„Moc to nedělají nebo to dělají výběrově. Z Českého rozhlasu vymýtili už úplně všechny názorové protivníky. Zůstali jen držitelé jediné pravdy a lásky. A celému tomu na Čro Plus velí soudruh Šabata, bývalý komunista, svazák, který v osmdesátých letech psal o úspěších socialismu v Sovětském svazu. Ten teď poučuje ostatní o liberální demokracii a o tom, že je třeba bojovat proti komunismu. Ano, je čas na odvahu. Ale úplně jiného typu, než k jaké vyzývá pan Neumann,“ dodal k věci Žantovský.

Kontroverzní starosta Novotný

Následně však zdůrazňuje, že je to hloupost. Zdůvodňuje to tím, že povinností České televize i Českého rozhlasu je zvát zástupce všech relevantních názorů. Je to ale opravdu tak?

Kromě médií a Neumanna se ale publicista zaměřil také na kontroverzního starostu pražské části Řeporyje, Pavla Novotného. Ten totiž na sociálních sítích velmi rád sdílí výhružné dopisy, které mu jsou údajně zasílány. Nicméně tím, jak reaguje na korektní kritiku, se už nechlubí. U této příležitosti se tak rozpovídal o odpovědi bývalému diplomatovi, kterou Novotný zaslal a v níž se to jen hemží tou nejhrubší sprostotou.

„Nemám rád sprostá slova a zejména ne, když jsou používaná samoúčelně. Nemám rád, když se sprostotou, vulgaritou a hrubostí nahrazuje nedostatek inteligence, argumentů a komunikační kvalifikace. Dostal jsem se ke korespondenci bývalého diplomata se starostou Řeporyjí Novotným. Nejsem fanouškem onoho exdiplomata, který tráví penzi komentováním toho, co se děje kolem nás, ale vždy v mezích korektního vyjadřování. Na jeho původním dopise, kterým korespondenci začal, se mi líbí, jak charakterizuje pana Novotného, jemuž vyčítá, že se chová jako hulvát a vytváří kolem sebe atmosféru nenávisti a vulgarity. Použil k tomu citát z Oscara Wilda: ‚To je osoba, která má samá kuří oka, a proto všem ostatním dupe po prstech‘. To mi přijde velice příhodné a krom toho i jako docela vtipná charakteristika toho ‚slavného‘ starosty,“ začíná.

Pokud jde o reakci Novotného, ta prý stojí za to. A co si vlastně o této osobě Žantovský myslí?

„Opravdu stojí za zmínku, protože starosta zcela určitě není psychiatrický pacient. To je syn svého otce, je to člověk, který jenom dělá jiný typ šoubyznysu. Snaží se na sebe upozornit, má to všechno marketinkově vystavěné a přesně naplánované jednotlivé akce. Začíná to obnaženým zadkem, pokračuje to velmi trapným výstupem v ruské televizi a výkřiky o pomníku vlasovcům a tak dále. To jsou všechno kroky na jednoznačné mocenské trajektorii,“ míní.

Za zarážející však považuje skutečnost, že právě Novotného do nebe vychvalují lidé, kterých jsme si v mnoha situacích vážili. Poukazuje tak například na novináře Miloše Čermáka nebo osoby, jež jsou na tom politicky zainteresované, jako předseda ODS Fiala . „Jak Čermák, tak Fiala jsou lidé vzdělaní, relativně kultivovaní a zcela určitě nejsou na té komunikační vlně, na jaké se vyjadřuje pan Novotný,“ vysvětluje svůj údiv.

Dále si také myslí, že kdyby byl dopus řeporyjského starosty veřejně přečten v TV nebo rozhlasovém vysílání před desátou hodinou, pak bychom mohli být pokutováni Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Ale protože cituji z dopisu veřejného činitele, tak snad mohu číst, ale opakuji, že se nevyžívám ve výrazech, které používá velmi hustě pan Novotný: ‚Váš dopis je úplně k hovnu‘ ... ‚Jenom debil‘... ‚Dá do adresátů všechny kurvy‘... Nazval ho ťululum, nazval ho kreténem, nazval ho hnojometem, opakovaně volem. Těch výrazů je tam dost, čeština je v tomto smyslu docela pestrý jazyk a pan Novotný má tuto výseč našeho lexika bravurně zvládnutou. Musím říct, že mě odrovnal hned asi třetí nebo čtvrtou větou, kdy píše: ‚Příště mě v otevřeném dopise oslovujte ‚Vážený pane starosto‘. S kým si myslíte, že mluvíte?‘ píše starosta diplomatovi. Tak to o panu Novotném vypovídá docela hodně, aniž by to potřebovalo dlouhé komentáře,“ uvádí příklad z korespondence.

Znovu ale vyzdvihuje to, že Novotný není duševně nemocný, leč by si to mnozí lidé mohli myslet. Podle jeho názoru ale starosta Řeporyjí není nic jiného než jen exhibicionista, který na sebe potřebuje upozorňovat a dostat se do vyššího politického prostředí. Smutné je dle něj také to, že kromě sprostých slov a nadávek se lidé od Novotného nedozví prakticky nic jiného.

„Je zajímavé, že jsem se nikde nedočetl kromě těchto jeho hoven, kurev a podobně hezkých výrazů, jak se postavil k tomu, že mu přes noc někdo vypálil z velké části ten krásný středověký skanzen, který stál v Řeporyjích a mnoho let sloužil k poučení mladých i starších. To zřejmě nepatří do pracovní náplně řeporyjského starosty. Do té patří pouze sprostoty a humusy,“ napsal a citoval poslední větu z dopisu tohoto veřejného činitele: „Je to věta veřejného činitele, tak by měla být veřejně známá. Tomu diplomatovi píše: ‚Podívej, jakým obsahem stříkáním ti spermatu do obličeje a děláním z tebe pitomce‘. To je něco, co vůbec nepotřebuje komentář.“

Žantovský pak celé téma Novotný uzavřel tím, že má pocit, že se v naší společnosti děje něco opravdu hodně nemocného.

Milion chvilek pro demokracii

„Tentokrát to bylo inovované vystoupení politických zástupců, z nichž někteří byli obzvlášť up-to-date, abych tak řekl. Upozornil bych zejména na pana Čižinského, který založil nový politický subjekt, s čímž okamžitě seznámil přítomné na demonstraci. Promluvili tam i zástupci ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů, STAN i zelených.“ píše.

V neposlední řadě mediální expert neopomenul ani iniciativu chvilkařů a věnuje se tomu, že spolek „v úterý uspořádal další taškařici v centru Prahy“. Oč podle něj šlo?

Podotýká však, že z jeho pohledu asi nejzábavnější projev přednesla místopředsedkyně „v podstatě neexistující Strany zelených“ Magdalena Davis. „Představitelka zcela neúspěšné politické strany nám vysvětlila, že náš dnešní problém, který řešíme, nastal proto, že ‚selhaly demokratické strany‘. Dále cituji: ‚Chceme znovu budovat důvěru voličů odspodu v obcích‘. No já bych na to odpověděl, že právě v obcích dostaly stávající koaliční strany nejvíce hlasů. Stačí se podívat na stránky volby.cz a hned je vidět, kdo, kde a jak byl úspěšný,“ řekl a dodal, že dotyčná jen všem ukázala, že si neumí ani najít na internetu správné informace.

Dostala jej ale především výrokem, kterým hlásala, že „je důležité, aby naše děti mohly žít ve státě, kde jim nikdo neříká, co mají dělat a co si mají myslet“. V této souvislosti pak podotkl, že by tedy bylo vhodné, aby se zelená místopředsedkyně odstěhovala i s většinou těch milionových chvilek a s těmi všemi stranami, co na těchto akcích exhibují. Proč si to Žantovský myslí?

„Protože to jsou právě ony, které nám pořád říkají, co máme a smíme dělat, co si máme a smíme myslet, co naopak dělat nesmíme a nemůžeme, co si myslet nesmíme a nemůžeme. Milionové chvilky jsou ty, které tady zahajují diktaturu. Diktaturu myšlenek, diktaturu názorů a možná v budoucnu i diktaturu politiky. To se uvidí podle toho, jestli je necháme. Je to na nás. Ocenil jsem, že se téhle taškařice odmítli zúčastnit sociální demokraté. Je to jedna z nejrozumnějších věcí, které v poslední době udělali,“ vyjádřil se publicista.