„Líný a neužitečný prodavač iluzí.“ Jiří Paroubek se pustil do primátora Hřiba

Na začátku svého textu expremiér a bývalý náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Paroubek popisuje, co je nezbytné pro vykonávání jakékoliv veřejné funkce. Je přitom přesvědčen, že by uchazeč o takovou pozici měl mít aspoň základní odborné znalosti a zkušenosti, čímž už ze začátku bezprostředně útočí na primátora Hřiba.

„Pokud se primátorem Prahy stane člověk, který do té doby – podle vlastních slov – sledoval zasedání pražského zastupitelstva jen na internetu, není to dobré ani pro něj, ani pro město. Pokud takových „borců“ je v městské radě většina, tak nemůžeme očekávat žádné zázraky,“ míní Paroubek.

Dokonce zaujímá ostře kritický postoj vůči celému vedení magistrátu. Hřibův současný tým totiž nepovažuje za kompetentní a vyčítá mu nedostatek potřebných dovedností pro plnění daných funkcí.

„Bohužel, v pražské městské radě se v současné době sešlo lidí, kteří mají jen malé anebo žádné zkušenosti s komunální politikou a jen malé či žádné zkušenosti z výkonu manažerských funkcí a jen malé nebo žádné odborné předpoklady pro výkon náročných funkcí, většina,“ kriticky konstatuje bývalý premiér.

Lhostejnost vůči kritice

Paroubek rovněž skepticky hodnotí Hřibovu schopnost čelit kritice. Podle expremiéra se politik v rozhovoru pro MFD zcela vyhýbá věcné reakci na příklady kritických komentářů ze strany řady politiků.

„Musím říci, že primátorovi, který je sice zcela neschopný a nekompetentní řídit město, nechybí mimořádná obratnost v rozhovorech s médii. Má schopnost uhnout od jakéhokoliv tématu k jeho zlehčení, často za použití zcela demagogických argumentů. Tak například, aby se vypořádal s kritikou předsedy KSČM Filipa, sdělí, že tu přece nemůže brát vážně, protože se jedná o „stranu, která podporuje vládu svého třídního nepřítele“… Kritiku od ministrů Petříčka či Zaorálka vlastně nezaznamenal a s celou záležitostí, kolem smlouvy s Pekingem, která by stejně do dvou let vypršela, vyřešil tím, že napravoval „chybu našich předchůdců,“ píše politik.

Zahraniční politické aktivity primátora

Dříve byl Hřib mnohokrát kritizován kvůli své nadstandardní aktivitě v oblasti zahraniční politiky, a to na úkor svých vlastních povinností. Vystavil se kritice i kvůli své služební cestě do Tchaj-peje, po níž mu bylo vyčítáno, že raději řeší otázku zřízení přímé letecké linky Praha-Tchaj-pej než dlouhotrvající dopravní problémy v samotné Praze. Paroubek předpokládá, že to všechno Hřib dělá s cílem přitáhnout na sebe pozornost. Mimo jiné poukazuje na to, že primátorovi zřejmě chybí kritické myšlení nebo že zkrátka zneužívá nedůvěryhodné informace ve vlastním zájmu.

„Zpráva z Bakalova Aktuálně.cz, „že si Home Credit, ze skupiny PPF Petra Kellnera najal komunikační agenturu na vylepšení obrazu Číny v zemi“, se bere jako fakt. Nepochybují o ní ani redaktoři MFD, neboť takto oni otázku kladou a nerelativizuje jí ani pražský primátor. Seriózní politik by se tázajících redaktorů přece musel zeptat, kde Bakalova média vzala pro toto své tvrzení důkazy. Kde je má? A jaké ty důkazy jsou. Je to nějaký plán Home Creditu? Či smlouva o PR podepsaná PR agenturou a P. Kellnerem či J. Šmejcem, v níž bychom to explicitně vyjádřené našli? Jsem přesvědčen, že nic takového neexistuje. Je to, která se Hřibovi prostě hodí, aby mohl strašit. V tomto případě Čínou,“ pokračuje ve své kritice Paroubek a danou taktiku srovnává s americkým Mccarthismem za dob studené války.

Na konci textu Paroubek označuje Hřiba za prodavače iluzí, jenž je líný a naprosto neužitečný pro hlavní město a ještě jednou prosazuje názor, že hlavním cílem současného primátora je hledání kontroverzí s vládou a premiérem místo bezprostřední a náležité praktické činnosti.