Kalousek řekl, že nezná skandálnější vládu než tu současnou. Babiše dle něj lze porazit jen tak, že vyrazí mezi lidi

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek poskytl rozhovor portálu novinky.cz. V něm se zaměřil na mnohé, ale především došlo na kritiku stávající vlády a své řekl také k českému premiérovi Andreji Babišovi. Vyjádřil se také k tomu, jak to vypadá s jeho stranou a jaké jsou plány do budoucna.

O tom, že politik poskytl rozhovor, informoval i na svém Twitteru.

Lidé na náměstích neprotestují proti výsledkům voleb, jak lživě tvrdí provládní propaganda. Vyjadřují názor, že i vítěz voleb musí respektovat pravidla právního státu a ani vítěz voleb se nesmí chovat jako Čingischán na dobytém úzení. https://t.co/Aq3aobwZck — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 21. prosince 2019

​K postu dodal, že za nejlichotivější zpětnou vazbou na tento rozhovor považuje diskuzi k článku na daném portálu, která byla vzhledem k velkému množství příspěvků vypnuta.

Kalousek a politika

Celý rozhovor začal otázkou, zda to Kalouska ještě stále v politice baví. Na to politik reagoval tak, že by nedělal práci, která ho nebaví. Zároveň ale přiznal, že stejně jako každý, kdo je občas pod velkým tlakem, přemýšlí, že se na to vykašle. Dodal také, že má za ta léta zkušenost jak v opozici, tak ve vládě. A obojí má své pro a proti.

„Ve vládě máte šanci něco prosadit, ale i velkou odpovědnost. V opozici máte zase povinnost se snažit o demokratickou diskusi, v poslední době se snažit, aby alespoň nějaká diskuse probíhala,“ uvedl.

„Na druhou stranu se změnil mediální svět. Třetinu trhu drží předseda vlády, s třetinou má pakt o neútočení. Jen třetina je nezávislá a možností, jak oslovit lidi, je podstatně méně. Stoprocentně fungují jen sociální sítě a ježdění za lidmi,“ vysvětlil a dodal, že loni uspořádal spoustu Piv s Mirkem, kdy v Brně přišlo až 450 lidí.

Promluvil také o tom, co podle něj stojí za tím, že se opozici nedaří prosadit. Důvodů je prý hodně a jedním z nich je to, že by opoziční strany měly být schopnější.

Při této příležitosti ale rovněž podotkl, že zatím neví, zda bude v příštím obdobím kandidovat. „Sloužím šesté volební období a dva roky dopředu jsem to nevěděl nikdy,“ vysvětlil.

Stejně tak nyní nevidí důvod pro to, aby zase znovu vedl TOP 09. „Ani nemám motivaci. Přál bych si, aby současné vedení bylo úspěšné a vydrželo déle než dva roky,“ poznamenal.

Konstatoval také, že když byl šéfem strany, tak to nefungovalo proto, že byl předsedou v době, kdy se Starostové a nezávislí rozhodli být v koalici s lidovci, ne s nimi.

„A pokud sečtete naše výsledky ve volbách v roce 2017, tak se příliš neliší od společného výsledku v roce 2013,“ podotkl a doplnil: „Taky jsme zápasili s novým fenoménem populistického hnutí s neomezenými prostředky. A mohu být pyšný na to, že babišovská propaganda si mě vyhodnotila jako nejnebezpečnějšího soupeře a soustředila na mě všechny hnojomety a částečně se jim podařilo lidem vsugerovat, že Kalousek může za všechno.“

Babiš, Babiš a zase ten Babiš

Jak je již patrné, v rozhovoru přišla řeč také na premiéra Andreje Babiše. Kalousek se například pokusil vysvětlit, proč si Babiš i přes velké problémy, které má, drží obrovskou přízeň voličů.

„Nechci říkat, že za to mohou média, ale v minulosti o politikovi, který měl desetinový problém, informovala mnohem masivněji. Ráno si o tom četli v novinách, večer to viděli jako hlavní zprávu v televizi. Informace k nim doléhaly s takovou intenzitou, že k tomu nebyli lhostejní,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

„Zadruhé vláda využívá pochopitelně ekonomickou konjukturu, za kterou nemůže. Když se daří, tak lidé mají tendenci vládě odpustit mnohem víc, než kdy se nedaří,“ uvedl další důvod.

Na protiargument, že jsou dnes noviny, internet i televize plné střetu zájmů, Čapího hnízda a podobně, Kalousek odpověděl, že se to děje s jinou naléhavostí než v dobách, kdy se média mohla chovat svobodně.

Promluvil však také o „totální absenci ideových východisek hnutí ANO“. K tomuto tématu pronesl, že „to provádí pouze každodenní politický marketing podle toho, co chtějí slyšet lidé, kteří Andreje Babiše drží u moci“. Dále se pustil do Babiše s tím, že v roce 2013 kandidoval se středopravicovou rétorikou a jeho kritizoval za to, že šetřil málo.

„Uteklo šest let a dnes říká, že naše škrty byly necitlivé a zbytečně velké. A sám rozdává nesmyslně na všechny strany. Peníze, které by měl investovat do budoucnosti, přerozděluje lidem, o kterých si myslí, že ho za to budou mít rádi a budou ho volit,“ řekl.

„Nepamatuji si skandálnější vládu,“ říká Kalousek

K vládě obecně pak dodal, že si „nepamatuje skandálnější vládu“. Moderátor diskuze ale uvedl, že i když vláda sice pár skandálů skrz Babiše má, stále funguje a je stabilní. Kalousek na to reagoval slovy, že „nejstabilnější jsou autoritářské režimy“, kterým se už dle jeho mínění začínáme blížit.

„Vláda má jednoho autoritářského vůdce a všichni drží hubu a krok. To není dobře a doplatíme na to stejně jako na špatnou rozpočtovou politiku. Jsme zemí, kde jsme včera snědli, co mělo být snědeno až zítra. A výrazná část toho neměla být snědena, ale investována do modernizace země a její konkurenceschopnosti a odolnosti rozpočtu proti krizi. Bylo to obětováno ve prospěch uplácení voličů,“ myslí si.

Dodal také, že s důchody to není, jak vláda tvrdí. „Vláda přidala dvě stě korun nad zákonnou valorizaci, a ne devět set, jak tvrdí. A díky tomu, že máme čtvrtou nejvyšší inflaci v EU – 3,1 procenta –, tak si každý z nás i ten důchodce může měsíčně utratit o 430 korun míň než loni. Takže si nemyslím, že to vláda s důchody nějak přehnala,“ objasnil.

Dle jeho názoru se tak současné vládě jen díky marketingu a spřízněným médiím daří tvrdit, že se lidé mají líp. „Ale není to pravda. Důchod se totiž snižuje proti průměrné mzdě. Dnes za Babišovy vlády, když půjdete s průměrnou mzdou do důchodu, tak příjmový propad bude podstatně vyšší, než byl za Kalouska,“ uvádí.

Pokud jde o samotné uplácení voličů, to dle něj spočívá v dávkách a platech. Zmínil ale také slevy na jízdném, které fungují jako marketingový produkt, přitom ale přináší samá negativa.

„Myslím, že většina studentů by raději jezdila do lepších škol bez slevy než se slevou do horších škol. U důchodců to funguje. Když se s nimi setkávám na svých výjezdech, tak jim říkám, že už mám také vnuky a že mi nezáleží jen na tom, kolik já beru dnes, ale také na tom, v čem budou žít mí vnuci. A snažím se jim vysvětlit, že ta sleva na jízdném je špatná priorita a že dnešní vláda velice riskuje udržitelnost penzí a zdravotní péče,“ tvrdí a říká, že mnozí jsou připraveni o tom s ním diskutovat.

K tématu pak ještě doplnil, že stávající vláda ví, že systém penzí a zdravotní péče je bez velkých problémů udržitelný jen do roku 2030. „A až půjdou do penze ročníky 1970 a mladší, tak systém začne nabírat obrovské každoroční deficity. V roce 2040 to už bude neudržitelné, a přitom tato vláda zrušila úplně vše, co jsme se pokusili zavést, kromě jedné věci. A tou je zvýšená DPH, která měla nést náklady s prosazením důchodové reformy. A tyto peníze dnes vláda utrácí a nic neřeší a riskuje, že důchody budou nižší a zdravotní péče bude v horší kvalitě a méně dostupná,“ myslí si.

Jak porazit Babiše?

„TOP 09 si zvolila nové vedení a to má moji plnou důvěru, že udělá vše pro to, aby lidem vysvětlilo náš program. Nedělám si iluze, že politika TOP 09 osloví třicet procent lidí, ale jsem přesvědčen, že jich můžeme přesvědčit mnohem víc než dnes,“ řekl.

Rozhovor se stočil také na to, jestli v opozici existuje někdo, kdo by dokázal býtalternativou a vyhrát volby. Na to reagoval, že mají lídry, jaké mají

Na dotaz, zda je reálná nějaká koalice se STAN, ODS nebo s lidovci, Kalousek odpověděl následovně:

„Reálné je to za předpokladu, kdy nebudeme mlžit a vytvářet zástupné problémy. Slyšel jsem mnoho zástupných problémů, proč by to nešlo. Např. kdyby kandidoval Kalousek do vedení TOP 09. Pokládám to za zástupný problém, ale nechtěl jsem jej riskovat. Je to jeden z důvodů, proč jsem nekandidoval. A přesto stále existuje nějaký důvod, nevím jaký, proč STAN nechce pokračovat v úspěšné koaliční spolupráci,“ řekl.

V krátkosti se vyjádřil také k iniciativě poslance a lídra Prahy sobě Jana Čižinského, který chce získat aktivní lidi, jež budou přesvědčovat voliče, aby volili opozici.

„Souhlasím s ním v jedné věci a tu říkám na všech setkáních s lidmi: Zápas o právní stát rozhodnou lhostejní. Čím víc jich bude, tím bude společnost manipulativnější. Aby lidé nebyli lhostejní, musí se k nim dostat argumenty. V dnešním mediálním světě je to velmi těžké, ale každý z vás – oslovuji ta shromáždění – může být rozhodujícím médiem,“ řekl s tím, že když koncentraci lhostejných sníží, tak to vyhrají.

Milion chvilek a Novotný

V neposlední řadě se předseda poslaneckého klubu TOP 09 vyjádřil k akcím Milionu chvilek a také k tomu, zda by náhodou lidé nemohli zradikalizovat, když Babiš stále nechce odstoupit. Kalousek reagoval, že si nemyslí, že to může vyústit v jakékoliv násilí, protože na protestech, kam sám chodí, prý taková nálada není

„Rozhodně si nemyslím, že se to zradikalizuje nebo že to vyšumí, protože lidí, které současný stav štve, opravdu není málo a nechtějí jenom sedět. Provládní propaganda tvrdí, že lidé chodí protestovat na náměstí proti výsledkům demokratických voleb. To je sprostá lež. Sám na ně chodím a vím, že oni tam nechodí protestovat proti výsledkům demokratických voleb, chodí tam říkat velmi zdvořile, slušně a nenásilně svůj pevný názor, že i vítěz voleb musí respektovat pravidla právního státu a že se nesmí chovat jako Čingischán na dobytém území,“ dodal.

„Nechci se pouštět do historických anotací, kdo koho zradil, jestli ti kluci Sovětský svaz nebo Sovětský svaz ty kluky. Zásah vlasovců byl rozhodující pro úspěch Pražského povstání. Wehrmacht kapituloval před příchodem Rudé armády a v Praze zemřelo tím pádem mnohem méně lidí, než kolik by zemřelo, kdyby se čekalo až na příjezd Koněva. Padlo při tom 300 kluků – ať je za jejich činnost soudí Pán Bůh – ale za pomoc Pražanům si vzpomínku zaslouží,“ míní.

Dále pak prozradil, proč podpořil starostu Řeporyjí Pavla Novotného, který chce postavit pomník vlasovcům. Na to uvedl, že Řeporyje nemají v úmyslu postavit pomník přímo generálu Vlasovovi.

Také dodal, že kauza kolem postavení pomníku je jen reakcí na „ruskou hysterii“. „Kdyby ruská propaganda nezareagovala naprosto hystericky, tak se to nedozvědělo 98 procent Čechů, natož pak někde v Rusku, že v Řeporyjích postaví skromný pomníček 300 padlým mladým lidem. Kauzu z toho neudělal Novotný, který se zachoval statečně,“ představil svůj názor.

Dodal také, že výrok Novotného o tom, že pověsí ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, je rovněž reakcí na ruskou hysterii. Řeporyjský starosta je dle něj performer, nikoli hysterik. „Když říká, že má v trezoru tlačítko od atomových zbraní v Řeporyjích, tak snad i lidé mentálně podprůměrní pochopí, že to je performer, který si z toho dělá legraci,“ uvedl.