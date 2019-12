„Takové svinstvo si jen tak nedáme líbit.“ Klaus ml. řeší před Vánoci trestní oznámení. Trikolóra se bude bránit, tvrdí

Šéf Trikolóry Václav Klaus mladší se na svém Facebooku svým sledujícím svěřil s tím, co musí v tomto předvánočním čase řešit za nepříjemnosti. Na jeho hnutí totiž bylo podáno trestní oznámení, a to v souvislosti s hlasováním o vládním daňovém balíčku.

Český politik se na sociální síti svěřil s nepříjemnou novinkou, ale uvedl, že si takové chování nenechá líbit a podnikne jisté kroky.

„‚Hezké' Vánoce. Trikolóra míří vzhůru přes 5% - už na nás dávají trestní oznámení. Tak půjdu den před Štědrým dnem k právníkovi, protože takové svinstvo si jen tak nedáme líbit. Že jsme nehlasovali pro vyšší zdanění kurzových sázek – jasně, že ne. Jsme pro nižší daně, ne vyšší (i u alkoholu, cigaret, nemovitostí... u všeho). Vždyť je tady toho jen na FB kvanta, jak o tom mluvím. Dokonce jsem to dal jako slib voličům před volbami (že nepodpořím nic, co zvyšuje daně). Navíc, my hlasovali i proti celému vládnímu balíčku jako celku (protože zvyšuje daně),“ shrnul syn exprezidenta ČR tento „trestný čin“.

Následně se vyslovil k finančnímu daru, který vyvolal diskuzi. „A dar. Jasně – pan Valenta nám dal dar na transparentní účet, podporuje Trikolóru od počátku. Byl účastníkem ustavujícího sněmu,“ vysvětlil.

V závěru příspěvku dokonce připustil, že je možné, že „ti lumpové to trestní oznámení ani nedají“. Podle jeho názoru by totiž mohlo jít jen o zastrašování větších sponzorů ve stylu „podpořte Trikolóru - uděláme vám mediální peklo“.

Podpora od uživatelů

„Nenechte se. Trikolóra je pro ně nebezpečný soupeř se stoupajícími preferencemi a využijí všeho, aby ji poškodili,“ stálo v dalším komentáři.

Politik se však dočkal podpory ze strany svých sledujících. „To je jasné, boji se Vás. Jdete jednoznačně nahoru,“ komentovali tuto skutečnost lidé.

A i další lidé se snažili Klause juniora podpořit. „Doufám, pane Klausi, že jim všem pořádně nakopete p*del! To, co dělají, je jen kopání nohama kolem sebe, protože konečně narazili na někoho, kdo se jich nebojí. Děláte svou práci opravdu dobře, jsem rád, že se konečně našel někdo, kdo se nebojí naplivat jim do xichtu! Well done!!“ vzkazovali mu.

Někteří Klausovi ml. dokonce radili, aby vše nechal až na příští rok a nekazil si tak svátky.

Trestní oznámení

Nedávno se na internetu objevila informace, že se Martin Svoboda ze spolku Občané proti hazardu rozhodl podat na Trikolóru trestní oznámení, a to v souvislosti s hlasováním o vládním daňovém balíčku.

„Za vyšším zdaněním loterií a tím zvýhodnění sázkovek a heren s automaty je korupce poslanců, které uplácela hazardní lobby,“ myslí si Svoboda. Poukazoval tak na to, že „bývalí poslanci ODS Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová-Zahradníková dostali zcela evidentně několik dní po listopadovém hlasování na účet Trikolory půl milionu korun“.

Naráží tím na skutečnost, že Klaus a Majerová jako jediní z nezařazených poslanců při prvním hlasování k vládnímu daňovému balíčku nezvedli ruku pro pozměňovací návrh Romana Onderky a Jiřího Dolejše. Právě tento návrh zahrnoval zvýšení sazby daně z příjmů pro provozovatele heren s automaty o tři procentní body (z 35 na 38 procent). Návrh nakonec i přes doporučení rozpočtového výboru Sněmovnou neprošel.

„Výsledek hlasování ukázal, že slavil úspěch lobbing provozovatelů automatů a zřejmě i kurzového sázení. To oni jsou vítězi této bitvy. Nejvýraznější personou v lobbingu za zájmy provozovatelů automatů byl majitel automatového gigantu Synot Ivo Valenta. Pozadu ale nezůstal ani Marek Dospiva z Penty,“ myslí si Svoboda.

Klaus mladší ale s tímto nařčením Svobody nesouhlasí.

„Na svém obvinění trvám, máme podstatné indicie. Rozhodující bylo ono hlasování o pozměňovacím návrhu pánů Onderky a Dolejše. Ten Klaus mladší ani jeho kolegyně nepodpořili. Trestní oznámení v současnosti připravujeme,“ regaoval.

Zmiňme i to, že syn exprezidenta ČR nezvedl ruku ani pro kontroverzní návrh vládního poslance Ondřeje Veselého, jenž se stal součástí vládního balíčku. Proti hlasoval přesto, že v říjnu tvrdil, že s výrazně vyšším zdaněním loterií souhlasí. I přesto ale Svoboda na oznámení trvá.

Svoboda si navíc myslí, že přání lobbistů vyšli vstříc nejen Klaus mladší a jeho exkolegyně z ODS, ale i lidovci Pavel Bělobrádek a Marek Výborný.

„Klub KDU-ČSL byl domluvený, že bude jednoznačně podporovat návrh Romana Onderky. Měli to dokonce ve svém hlasovacím manuálu. Trojice poslanců Bělobrádek, Výborný a Benešík ale byla nakonec proti a ještě podpořila návrh Ondřeje Veselého, který více zdaňuje pouze loterie. Proč?“ zajímalo ho.

Nicméně, KDU-ČSL a její šéf Jan Bartoška se k tomuto hlasování odmítli vyjádřit.

Připomeňme, že nakonec byl vládní daňový balíček definitivně schválen v polovině prosince, a to v původním znění, jehož součástí je i návrh Veselého. Sazby daně z příjmů pro loterie se tak zvyšují o 12 procentních bodů, tj. na 35 procent, zatímco u všech ostatních typů hazardních her zůstávají stejné. Veto Senátu, který Sněmovně balík vrátil, poslanci přehlasovali.