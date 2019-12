Předvedl, jak se dnes dostat na vrchol? Student se pár hodin ztrapňoval na veřejnosti a už spolupracuje s magistrátem

Dvaadvacetiletý student Masarykovy univerzity v Brně Václav Opatřil, jenž je členem hnutí Rebelie proti vyhynutí (Extinction Rebellion), se v pátek sešel s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou a jejím prvním zástupcem Petrem Hladíkem, který mimo jiné má na starosti oblast životního prostředí.

„Výsledkem té schůzky je, že naše hnutí bude přizváno k tvorbě obsahu informační kampaně ohledně klimatické změny, kterou Brno bude v příštím roce dělat. Je to dobrý začátek dalších vyjednávání. Domluvili jsme se také, že se spojíme ohledně dalšího termínu schůzky,“ sděluje ekologický aktivista Opatřil.

Zmíněné akce se zúčastnilo kolem dvaceti aktivistů po celé republice. Podle slov účastníků je hlavním cílem protestu přimět vládu k tomu, aby se řešení klimatických problémů stalo jednou z priorit její činnosti. Akce se konala převážně u pražského Anděla a taky v centru Brna, kde hlavními požadavky aktivistů bylo vyhlášení stavu klimatické nouze a uspořádání schůze s vedením města. Podle Opatřila by vyhlášení klimatické nouze mohlo přispět k získání větších finančních prostředků ze státního rozpočtu. Říká, že to pomůže účinněji řešit klimatickou krizi. „Pomohlo by to i v tom smyslu, že jakmile se vyhlásí nějaký stav nouze, tak to občany vytrhne z letargie, ve které v současné době žijí, a přiměje je to vnímat ten problém se vší vážností,“ dodal.

Student Opatřil držel hladovku sedm dní. Šest dalších lidi, kteří se zúčastnili akce v Brně, drželi hladovku o něco méně. „Bylo to náročné, ale zároveň odměňující v tom, že jsem vedl spoustu zajímavých diskusí na ulici. Lidé se zastavili, ať už aby mne podpořili, nebo aby se se mnou pobavili o důvodech, proč to držíme. Horší než ten hlad, který jsem cítil spíše v pozadí, byla únava a slabost,“

Současné zájmy klimatického aktivismu

Český sociolog a publicista Petr Hampl ve svém příspěvku na sociálních sítích vystavil Opatřila a celou tuto akci značné kritice. Poukazuje totiž na to, že současní aktivisté se snaží přizpůsobit požadavkům systému, aby dosáhli svých vlastních cílů.

„A potom, že aktivismus nefunguje. Student se pár hodin ztrapňoval na veřejnosti a už ,spolupracuje‘ s magistrátem, což brzy přejde ve spolupráci placenou. Získal tak významný náskok proti svým spolužákům, kteří pilně studují, snaží se něco naučit, a potom se budou hlásit do výběrových řízení.

Nelze nevidět, že ten aktivní mládeneček přesně vystihl, co systém vyžaduje, a perfektně se tomu přizpůsobil. Kdybych si myslel, že ten systém vydrží dost dlouho, mohl bych předvídat, že vidíme příštího premiéra, ministra nebo člena korporátního představenstva,” píše Hampl.

Extinction Rebellion (česky Rebelie proti vyhynutí) je mezinárodní hnutí, jehož cílem je zabránit klimatickým změnám a ekologickému kolapsu. Hlavními požadavky hnutí je vyhlášení stavu klimatické nouze, dosažení uhlíkové neutrality a vytváření nezávislého shromáždění občanů pro kontrolu činnosti vlády v oblasti klimatické politiky.