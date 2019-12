Tohle ho nelimituje. Klaus mladší prozradil velmi osobní věc

Co se týče nadcházejících svátků, Václav Klaus mladší je stráví v rodinném kruhu.

„Jak by moji nepřátelé řekli, v první tradiční rodině,“ poznamenal s tím, že bude u první manželky a u dětí.

Zároveň uznal, že stihl zahájit s dcerou lyžařskou sezonu a popsal nějaké své zkušenosti z oblíbených sportů, kterými jsou pro politika lyžování a cyklistika.

Sejít se a oslavit Vánoce Klaus ml. plánuje s tatínkem, maminkou a bratrem.

V rozhovoru došlo i na Klausovo postižení, tedy na vrozenou vadu obličeje.

„Problém to byl v sedmnácti na diskotéce, kde se nedalo promluvit, že tam byl hluk, tak to byly chvíle, kdy člověk musil volit nějaké jiné strategie, aby se nějakým způsobem prosadil. Ale potom v práci učitele nebo teďka v politice, tak už je mi padesát, mám čtyři šikovný a krásný děti, měl jsem jich mít aspoň šest, když se tak ohlížím, co bych udělal jinak, a tohle to mě nějak nelimituje. Možná na tu politiku je to samozřejmě nevýhoda pro řadu lidí, ale alespoň mě každý pozná, každý ví, kdo jsem, a já už to absolutně neřeším. Možná v těch sedmnácti, když nějaká holčina se mnou nechtěla tancovat, tak jsem to prožíval, ale to už je 30 let prostě mimo,“ vyjádřil se Klaus ml. ke svému postižení.

Dále poznamenal, že za mládí bydlel na sídlišti, tedy na Proseku, kde na jednu dívku připadalo 12 kluků.

Co se týče hudby, na rozdíl od svého tatínka, velkého milovníka jazzu Václava Klause staršího, dává Klaus ml. přednost metalice.

„Pravděpodobnost, že tam dostanete na držku, byla asi dvacetkrát větší, než že se tam nějak vhodně seznámíte,“ přiblížil detaily politik.

K tématu aut

Pak přišlo na řadu téma řízení, k němuž se šéf Trikolóry vyjádřil, že auta má rád, ale už není to taková láska, jako dřív.

„Nám tady říkal předseda Pirátů Ivan Bartoš, že má po vás auto, víte o tom?“ zazněla otázka pro Klause mladšího o Škodě Octavii.

„Tu sněmovní? S tou jsem měl trošku problém, protože to byla dvoukolka a já když jedu do Pece (pod Sněžkou) domů, tak ten poslední kilometr je vyloženě... Jako za mlada jsem vozíval řetězy a pořádný rukavice a sledoval předpověď, pak jsem se trošku zmátořil, protože jsem měl čtyřkolku, jak jsem jezdil tou sněmovní. Ale naštěstí mě vyloučili z toho školského výboru, tak jsem ji vrátil a jezdí s tím Bartoš, to jsem ani nevěděl,“ okomentoval věc předseda Trikolóry.

Žádná negativní slova o jiných politicích. Záměrně

Na konci rozhovoru byl Klaus ml. požádán o pozitivní hodnocení předsedů ostatních parlamentních stran, jejichž seznam moderátor nahlásil sám.

Stojí za zmínku, že v dotyčném programu je zákaz jakýchkoliv politických útoku.

Předsedu ODS Petra Fialu lídr Trikolóry považuje za vzdělaného, klidného člověka.

O Markovi Výborném, který odchází z pozice lídra KDU-ČSL kvůli smrti manželky, poznamenal, že ho měl vždy lidsky velmi rád.

Zajímavé poznámky zazněly i na adresu dalších předsedů.

Tomio Okamura je podle Klause vtipný a energický, když řídí schůzi Sněmovny.

„Já mám rád lidi, kteři nejsou chcíplí, takže tohle bych na něm ohodnotil,“ pronesl Klaus ml. o lídru SPD Tomiu Okamurovi s tím, že Okamura je vtipný a energetický když řídí schůzi Sněmovny.

„Teď jsem slyšel, že bude dělat pošťáka, že si to zkusí na Vánoce, tak to se mi zdá hezký, že bude doručovat obálky,“ zazněl komentář o Janu Hamáčkovi, předsedovi ČSSD.

Vít Rakušan, předseda STAN, podle něj ve Sněmovně mluví hezky nahlas do mikrofonu. „Mně trošku připomíná nevlastního dědečka, který nechápal princip telefonování, takže když volal do Austrálie, tak to bylo k nepřežití. Pan Rakušan to asi chápe, ale ten hlas má velice silný, když hovoří,“ poznamenal na adresu Rakušana.

Na předsedkyni TOP 09 Markétě Adamové Pekarové se mu líbí její „hezké tetování“.

Když se jednalo o předsedu KSČM Vojtěcha Filipa, Klaus ml. ocenil jeho kladný vztah k alkoholu.

„Jednou jsme letěli na nějakou parlamentní akci, všichni tam byli nováčkové a on už hned v té odletové hale měl nějakou slivovici, takže mě tenkrát potěšil,“ sdělil šéf Trikolóry s tím, že na světě je prý lépe s lidmi, co si občas něco dají.

U premiéra Andreje Babiše ocenil jeho pracovitost a inteligenci.

Za inteligentního Klaus mladší považuje i předsedu Pirátů Bartoše, u kterého navíc ocenil i charisma a to, že zastupuje část své generace.

Dárky s významem

Jak je vidět, tak na konci pořadu dostal Václav Klaus mladší dárek od svého bývalého předsedy Petra Fialy (ODS) s nahraným s komentářem.

„Já jsem mu jako dárek vybral knížku, kterou jsem nedávno napsal se svým kolegou Františkem Mikšem, která se jmenuje Konzervatismus dnes. Je to o tom, jak vypadá moderní konzervatismus, co je to konzervativní politika a třeba jak se liší od populismu. Myslím si, že to může být pro Václava Klause mladšího inspirativní čtení,“ zaznělo hlas Fialy.

Klausovi neunikla jízlivost, ale za knížku poděkoval.

Pro následujícího hosta – premiéra Andreje Babiše přinesl láhev „trikolórovice“ ze švestek.