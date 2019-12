Auto srazilo na přechodu pro chodce seniora a hned ujelo. Drsná slova na sociálních sítích na podporu řidiče

Policie zveřejnila na svém Facebooku záznam nehody v Brně a požádala veřejnost, aby pomohla s hledáním řidiče, který srazil seniora a uprchl z místa činu. Uživatelé internetu však začali vinit chodce, kteří by podle jejich názoru měli být opatrnější.

„Pomozte nám prosím vypátrat řidiče, který dnes ráno v Brně Bystrci srazil na přechodu pro chodce seniora a bez mrknutí oka ujel! Vaše poznatky rádi přijmeme na lince 158. Děkujeme za spolupráci!“ napsala Policie ČR na svém facebookovém účtu.

Příspěvek vyvolal v komentářích ostré spory. Většina uživatelů byla pobouřena nedbalostí chodců. „Chodec v tmavém oblečení, mokrá vozovka, protijedoucí svítící auta a mrtvý úhel ... Ten řidič fakt neměl tušení, že něco provedl,“ zanechal komentář sledující David Valášek.

„Chodci ale opravdu by se měli zamyslet a nosit něco, aspoň kousek reflexu. Někdy nejsou opravdu vidět. Já jezdím v noci v Brně jako v práci, tak to moc dobře vím,“ dodal Miroslav Laštovka.

Druhý a menší tábor v komentářích ale hned ukázal, že v tomto případě řidič ujel z místa nehody, a proto by stejně měl být potrestán. „Tady se debatuje o všem možném, ale vy si opravdu myslíte, že je v pořádku, že odjel? Fakt si myslíte, že ten řidič necítil náraz a nevěděl, že někoho srazil? I kdyby ho vzal jen dveřmi nebo zrcátkem, tak to cítit musí. Za mě je to dobytek,“ napsal Petr Prcek Zeman.

„Řidič chodce zpozoroval, před srážkou rozsvítil brzdová světla. Přechod tam není, nebo podle snímků to vypadá spíš jako silniční stínění, to ale neznamená, že někoho srazím a jedu dál...“ dodal Martin Urabetz.

Další případy

Dne 21. prosince se policie obrátila na veřejnost o pomoc s pátráním po dalším řidiči, který ujel z místa nehody. „Dopravní nehoda se stala v neděli 15. prosince 2019 v 19:16 hodin v Litomyšli. Neznámý řidič pravděpodobně stříbrného vozidla na přechodu pro chodce se střetl s třiadvacetiletým mužem. Policisté žádají případné svědky, kteří by nám mohli pomoci objasnit okolnosti dopravní nehody,“ uvedla policie na svém webu.

V listopadu policie vyšetřovala podobný případ v Trutnově, kde řidič ohrozil nezletilého chlapce na přechodu pro chodce a z místa ujel. Chodec po střetu s automobilem upadl na vozovku. Chlapec utrpěl zranění spodní končetiny.