Čeští politici popřáli k Vánocům a řekli, co si sami přejí. Němcová vynikla, když zmínila Čínu, Rusko a „urputná hovada“

Sociální sítě nyní zahltily vzkazy a přání k Vánocům. Pozadu nezůstali ani čeští politici, kteří lidem popřáli krásné svátky a v mnoha případech prozradili, co by si oni sami přáli pod stromeček. Některá přání byla však vskutku zvláštní, a tak není divu, že mnohé překvapí.

Jedním z politiků, který se tímto způsobem vyjádřil na Twitteru, byl například předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Jeho přání nebylo dlouhé, zato bylo výstižné.

„Milí přátelé na Twitteru, dovolte, abych vám i vašim blízkým popřál krásné a požehnané vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku. Zachovejme si odhodlání nazývat věci pravými jmény a udržme si naději, že pravda a odhodlání mít stejná pravidla pro všechny zvítězí nad lží a výhodami pro vyvolené na úkor ostatních. Ještě jednou, šťastný nový rok všem,“ zaznělo na videu, které Kalousek sdílel.

Milí přátelé, přeji Vám i Vašim blízkým krásné vánoční svátky a všechno nejlepší do nového roku. pic.twitter.com/bW07RlNsgr — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 23. prosince 2019

​Jeho slova a přání ale neponechal bez komentáře bývalý europoslanec Jaromír Štětina. „Ano, nazývejme věci pravými jmény: KSČM porušuje článek 5 české ústavy,“ neodpustil si svou poznámku.

Další osobností, která chtěla svým sledujícím udělat radost vánočním přáním, byl šéf ODS Petr Fiala. Ten se ve svém videopříspěvku věnoval, mimo jiné, i počasí. Přání pojal spíše obecně a snažil se v něm vyhnout politikaření.

„Na sníh o Vánocích to letos nevypadá, ani tady na Vysočině, asi to nebudou ty zasněžené, bílé Vánoce, jaké známe například z obrázků Josefa Lady. Ale to přece nevadí. I tak je můžeme prožít s těmi, které máme rádi, s rodinou, přáteli, našimi blízkými. I tak můžeme strávit příjemné chvíle, ve kterých zapomeneme na všední starosti a taky samozřejmě na politiku. Tak vám přeji krásné a požehnané Vánoce a úspěšný rok 2020, ať se vám všechno daří,“ popřál svým sledujícím.

Přeji vám krásné a požehnané Vánoce, a ať se vám příští rok všechno daří! pic.twitter.com/c50YpWK9Sb — Petr Fiala (@P_Fiala) 22. prosince 2019

Němcová šokuje vánočním přáním

Se vskutku netradičním přáním přišla poslankyně ODS Miroslava Němcová. Ta však na rozdíl od svých kolegů nebyla tak pozitivní a smírná, i když začíná tím, co si jako malá přála v dětství.

„Milý Ježíšku, v dětství jsem si toužebně přála najít pod stromečkem brusle s bílými krasobruslařskými botami. Mé přání jsi splnil. Později už jsem Tě s obstaráváním dárků nezatěžovala. Teď je tu však něco, nač pozemské síly zatím nestačí, proto se na Tebe podruhé v životě obracím,“ napsala úvodem.

Pokračovala tím, že by Ježíška chtěla poprosit o doručení tří dárků. S nadsázkou pak podotkla, že aby se mu to nepopletlo, koupila mu tři odlišné balicí papíry, aby věděl, kam který dáreček doručit.

„Ten, který je zabalen v papíru s obrázky popelníčků, cigaret a lahví, patří do Číny. Už tam několikrát byl, jezdí se tam učit. Tady se trápí, protože pořád nechápeme, jak dobře to s námi myslí. Je trochu zvláštní. Například opéká nad ohýnkem trenky. Přibalila jsem mu krtečka, pandu tam mají,“ naráží poslankyně na prezidenta Miloše Zemana.

Další její přání se týká šéfa KSČM Vojtěcha Filipa. Ani v jeho případě si neodpustila ironické přání: „Ten, který je zabalen do papíru s obrázky rudých hvězd se srpy a kladivy, patří do Ruska . Stýská se mu po časech, kdy nám Sověti vládli, okupovali nás a on kolaboroval. Dokonce si kvůli tomu změnil jméno na Falmer.“

Při výčtu vánočních přání řeč přišla také na premiéra Andreje Babiše. O tom se Němcová vyjádřila následovně:

„Ten poslední si také nechal změnit jméno. Nevím, kam ho nechat doručit. Narodil se na Slovensku, syna poslal nejprve na Krym, potom s ním hrál šachy ve Švýcarsku. Kam však skutečně patří, nevím. Nedávno mi trochu napověděl. Řekl, že je urputné hovado. Tak jestli existuje nějaké místo, kde se takové bytosti soustřeďují, pošli ho tam. Je zabalen do papíru s čápy.“

V závěru pak píše, že si je vědoma toho, že jsou tato přání poněkud divná, ale argumentuje tím, že udělají radost nejen jí. „Ale považ, milý Ježíšku: Uděláš radost jim, přeneseš je tam, kde je budou mít všichni rádi. Uděláš radost v Rusku, Číně i mezi urputnými hovady. Získají posily. Uděláš radost i mnoha lidem u nás. Obrovsky se jim uleví,“ vysvětlila.

Nakonec dodala, že to nejspíše asi nedopadne, protože Ježíškovi „bude líto těch, kteří si bez nich svůj svět neumí představit“, což prý chápe. „Ani nadpozemské síly nezmohou všechno. Nakonec, zavařili jsme si to sami, tak si s tím musíme poradit. Myslím, že to nakonec zvládneme,“ uvedla.

Všem, co jí byli po celý rok oporou a dodávali jí sílu, pak poděkovala. Lidem ještě následně popřála šťastné Vánoce s těmi, které mají rádi.

Reakce na toto neobvyklé přání političky na sebe ale nenechaly dlouho čekat. Mezi prvními se k němu vyjádřil komentátor Tomáš Vyoral. Ten si do Němcové za její slova hezky kopl:

„Kdyby blbost nadnášela, tak by se hysterická Mirka mohla živit komerčními lety do vesmíru... Takhle tuhle paní a její výstřelky musíme živit léta a bez jakéhokoliv výsledku my...“