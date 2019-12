„K válce s Ruskem přibyde válka s Čínou.“ Novotný pobouřil internet. Vyvěsil vlajku Hongkongu

Na budově svého úřadu vyvěsil vlajku Hongkongu, o čemž informoval na svém Twitteru a zveřejnil i fotografii.

Takže ke sporu s Ruskem kvůli pomníku vlasovcům se Novotný rozhodl přidat i nesouhlas s asijskou velmocí.

Na reakci uživatelů sociální sítě se dlouho nečekalo.

Komentující připomínají Novotnému aktivity, tykající se záměru starosty postavit v Řeporyjích pomník vojákům z Ruské osvobozenecké armády, kteří přispěli v době Pražského povstání na konci druhé světové války k osvobození Prahy.

Na znamení solidarity MČ Praha Řeporyje s nelidsky řezanými a perzekuovanými protestujícími proti pročínskému režimu byla na budovu úřadu symbolicky vyvěšena vlajka Hongkongu... pic.twitter.com/6LHsnveJ2v — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 22 декабря 2019 г.

„K válce s Ruskem přibude válka s Čínou,“ uvedla uživatelka se jménem Oli.

​„Pozor na ty války na dvou frontách,“ varuje komentující se jménem Ježíš.

Další starostovi připomínají, a to nejednou, že patřičné problémy jsou i v některých částech Evropy.

„Ještě by to chtělo vlajku Katalánska. Tam je řežou a taky zavírají na 12 (!) let do kriminálu,“ napsal Peter Kutabirne.

„A když řezali v Katalánsku demonstranty za samostatnost, vyvěsil si vlajku? Tak alespoň vidíš, jaký si debil,“ poznamenal uživatel Jiří.

„No, a když jsme u těch nelidsky řezaných... a policejně potlačovaných... tak nezapomeňte i na vlajky Katalánska, ale i Francie, Kypru apod. Když nebudou vyvěšeny, tak to znamená že je to jen... účelovka a i to, že Vy jste jen sebe se propagující pokrytecká... ;)! Že?!“ napsal Zdeněk Svoboda.

V komentářích nechyběl i sarkasmus.

Někteří přišli s doporučením pro Novotného, aby přivezl do Prahy Gretu nebo vyvěsil vlajku na počest mrtvých kaprů.

Ve středu pozornosti

Pavel Novotný po výstupu v ruské televizi vyvolal pozornost dalších ruských médií.

Nedávno novinářům z armádní televize Zvezda oznámil, že kdyby vyhrál válku s Ruskem, pověsil by ministra zahraničí RF Sergeje Lavrova a propustil politické vězně.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček odsoudil tento výrok Novotného.

„Respektuji rozdělení moci v České republice. Já také nemluvím komunálním politikům do toho, jak opravují silnice, nicméně poslední vyjádření pana starosty Novotného jsou skutečně za hranou,“ prohlásil Petříček s tím, že stanovisko starosty Řeporyjí není stanoviskem české vlády a Rusové by to měli vnímat.

Podle šéfa české diplomacie by se měl Novotný omluvit. Ten však to udělat odmítl.