Babiš promluvil o tom, kdo vede protesty. „Nepostavili v životě ani psí boudu.“ Došlo i na Piráty, Topolánka a Kalouska

Předseda vlády ČR Andrej Babiš začal odpovědí na otázku ohledně usmíření, ke kterému vyzval v období Vánoc kardinál Duka. Jak premiér sám uvedl, snaží se být pozitivní a pokračuje i dále.

„Pravdivě říkám, že Česká republika skvěle funguje, měl jsem projev v OSN, kde jsem informoval celý svět, jak se nám daří, jak jsme skvělá země, a 17. listopadu jsem se také snažil v projevu být smířlivý a spojovat společnost,“ sdělil Babiš.

Dále dodal, že všichni, kteří s ním pracují, ví, že nemá rád konflikty a ani je nevyhledává. Sdělil, že mu lidé vyčítají, že nebojuje s prezidentem Zemanem. Politika však podle premiéra není o hádkách a konfliktech.

Pseudo kauzy

Premiér se poté nechal slyšet, že s politikou nemůže praštit, jelikož by tak zklamal mnoho lidí. I když připustil, že mnoho lidí by mělo i radost.

„Jsem tady pro všechny a jsem přesvědčen, že i ti, kteří mě nemají rádi, ve skrytu duše musejí uznat, že jsem pracovitý, plním své sliby a od vstupu do politiky mi nikdo nemůže nic vyčíst. Nic! Absolutně nic. Neexistuje. Všechny ty vymyšlené pseudo kauzy, aby se mě zbavili, se týkají nějakého období před mým vstupem do politiky, takže můžu jako jeden z mála politiků zdokumentovat, co jsem dělal jako ministr financí atd,“ vysvětlil Babiš.

Dodal však, že v jisté době ho napadlo, že by s politikou skončil. Především to bylo tehdy, kdy „se děly ty sprosťárny vůči mé rodině. Vůči mému synovi, to byl absolutní hyenismus, a samozřejmě teď vůči manželce“.

Kritika na premiéra

Poté předseda vlády vyčíslil několik věcí, které by si dle jeho slov lidé pamatovali, že to prosadil právě on, a to i poté, kdyby někdy odešel z politiky. On sám uvedl snížený státní dluh, EET, kontrolní hlášení, navyšování důchodů, slevy na jízdném, Národní investiční plán, inovační plán.

Premiér vysvětlil i rozdíl mezi ním a mezi lidmi, kteří ho stále kritizují. Jak sám uvedl, tito lidé zemi nepomohli a starali se jen o sebe.

„Díky Topolánkovi a jeho ODS na to stále musíme doplácet. V rozpočtu na rok 2019 a 2020 a další roky bude naše země každoročně platit 30 miliard za soláry, to je to dědictví. V tomhle směru musejí ti, kdo mě nesnášejí, být objektivní a uznat, co jsem všechno prosadil. Na to jsou čísla. A dá se to lehce zdokladovat,“ dodal.

V rozhovoru došlo i na Miroslava Kalouska, kterého Babiš označil za „naštvaného“ a „posedlého nenávistí vůči němu“. V případě, že by se však premiér rozmyslel, Jan Čižinský je připraven stát se premiérem – jak sám prohlásil. Na to Babiš reagoval, že s tím problém nemá a uvidí se, co řeknou lidé ve volbách v roc 2021. Premiér prohlásil, že pro něj není Čižinský důvěryhodný politik.

Kdo nedrží slovo?

Proč Čižinského nepovažuje za důvěryhodného, vzápětí vysvětlil. „Protože on mi v telefonu slíbil, že když se zruší dražba na Veleslavín, prodají nám pozemek v Letňanech, který máme i v programovém prohlášení vlády. Čižinský mě zklamal, sice se pak vymluvil na koaliční partnery, ale prostě už s ním mám takou zkušenost. Nedrží slovo,“ sdělil

Zároveň vysvětlil, že problém těchto lidí je dle něj v tom, že nechtějí vést debatu o tom, co by se mohlo pro občany udělat. Dodal, že reakce Pirátů na Národní investiční plán byla komická, kdy to dle jeho slov vzali jako předmět kritiky a vůbec tomu nerozumí.

„Nepostavili v životě ani psí boudu. A jejich politika je postavena na věčném konfliktu. Oni kvůli svým politickým zájmům totálně zapomínají na to, že politiku mají dělat hlavně pro lidi,“ řekl.

„Takže se máme čím pochlubit a lidi to vidí. Česká republika zažívá nejlepší období za dobu své existence,“ pověděl.

Vzkaz pro Mináře

Na řadu přišlo i jisté zhodnocení letošního roku z hlediska vlády. Podle slov premiéra Babiše republika bohatne. Dodal, že v žebříčcích předběhla naše země v HDP Španělsko, Portugalsko a Řecko a je tu snaha i předběhnout Itálii. Jak dále uvedl, Česko je třetí země v Evropě s nejmenším dluhem vůči HDP. Doplnil, že naše republika je nejstabilnější ekonomikou v Evropě. Úspěchy máme podle jeho mínění i ve zdravotnictví.

Samozřejmě se dostalo i na téma demonstrace proti premiérovi. Ten si však dle svých slov na to již zvykl. Vyjádřil přesvědčení, že lidé jsou zfanatizovaní a spojuje je pouze nenávist k Babišovi, která je živena vybranými aktivistickými médii.

„Beru to, mají právo demonstrovat. Se mnou to ale nedělá vůbec nic. Zvykl jsem si. Beru to ze strany demonstrantů jako součást pomoci neschopné opozici, která nemá žádný program. Není schopna lidem nic nabídnout. Nejsou dokonce ochotni ani spolupracovat, protože s námi by byli úspěšní. ČSSD je s námi úspěšná,“ dodal.

Na otázku, zda nechce premiér Minářovi, tedy lídrovi Milionu chvilek pro demokracii, něco vzkázat, odpověděl premiér, že nikoliv. Upozornil na situaci, kdy se spolu před jistou dobou potkali na Národní. Když ho premiér pozval, aby si popovídali, požadoval Minář, aby u schůze byla Česká televize, „aby z toho byla show, a asi už tehdy měl svůj plán. Nechtěl si povídat, chtěl toho využít“.

„Komunikuji s lidmi, naslouchám jim, ale v případě Milionu chvilek nejde vůbec o debatu. Pan Minář se rozhodl Babiše odstranit z politiky a víceméně opozice je ráda, protože je neschopná, takže tohoto pána potřebují. Opoziční politici jsou rádi, že je pan Minář pozve na svou demonstraci. Fajn, rozumím tomu. Ale my si nemáme co říct potom, co o mně šíří nepravdy a pozurážel mě,“ dodal.