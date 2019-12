Udělali stoupenci Grety krok směrem do propasti? Robejšek předpovídá klimatickým aktivistům konec

Český politolog a ekonom Petr Robejšek přichází s příspěvkem, věnovaném hnutí Školní stávky pro klima aneb Fridays for Futur, jehož vznik inspirovala ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

Představitelé tohoto hnutí, žáci a studenti, žádají po politicích, aby učinili rázná opatření proti globálnímu oteplování.

Zástupci Friedays for Future vykonávají své aktivity na úkor vzdělání, takže místo docházky do školy chodí na demonstrace.

Robejšek na úvod poznamenává, že delší dobu přemýšlí o strategii odchodu Školní stávky pro klima.

„Každé hnutí se totiž dříve nebo později vyčerpá a záleží na tom, jestli skončí tím, že ho lidi mají plné zuby, nebo jestli se mu podaří dosáhnout nějaké konstruktivní změny,“ poznamenal publicista na Facebooku.

Dále autor podotýká, že poté co Eko-Gréta seřvala Valné shromáždění OSN za to, že jí pokazilo dětství křížové tažení za klima, hnutí skončí tím prvním způsobem.

„A dnes se jim podařil další mílový krok směrem do propasti ztrapnění,“ uvádí politolog s tím, že německá sekce Fridays for Future vypustila následující tweet: „Proč nám do toho každý rok mluví prarodiče? Stejně tady už brzo nebudou“.

Podle názoru politologa to, že k takovému úletu vůbec došlo, dokazuje, jak neprofesionálně, doslova „školácky“, komunikují.

Museli se omluvit

Stojí za zmínku to, že Robejšek není vůbec první, kdo kritizuje výrok hnutí.

Včera jsme psali o tom, že tento předvánoční odkaz na boj proti změně klimatu ale nebyl pro Fridays for Future příliš úspěšný.

Autoři příspěvku na reakce uživatelů sociální sítě nemuseli dlouho čekat.

„To je tak neuctivé vůči generaci, která znovu vybudovala Německo. Naši prarodiče jsou důvodem, proč jsme vůbec schopni vést tuto směšnou debatu o klimatu,“ okomentoval situaci Marvin Wank.

Na post klimatických aktivistů zareagovala také koordinátorka sociálních médií německé strany Zelených, Charlotte Obermeierová. Ta odkázala na rodinný duch Vánoc a označila tento tweet za „maximálně nepřípustný“.

„Moje babička zemřela před třemi týdny. Jsou to první Vánoce, které strávím bez ní. Chtěla bych, aby se do mě ještě jednou pustila se svými radami. Myslím, že váš tweet je maximálně nepřípustný,“ sdělila Obermeierová.

Kritika však zazněla i ze strany německých politiků. Například Götz Frömming ze strany Alternativa pro Německo (AfD) označil aktivisty za arogantní zelenáče.

„Tito arogantní zelenáči už dárky nedostanou. Je to lepší pro klima,“ napsal politik.

Hnutí Fridays For Future se po pár hodinách rozhodlo na bouřlivé reakce uživatelů odpovědět a vše objasnit. Podle vysvětlení aktivistů se jednalo o satiru, která ale zřejmě nebyla veřejností pochopena.

Reakce veřejnosti tak nakonec donutily ekologické aktivisty, aby se omluvili. Učinili tak ve svém dalším tweetu.

„Chtěli bychom se omluvit všem, kteří se dnes ráno cítili dotčeni naším satirickým tweetem. Nechceme podceňovat velkou podporu mnohých prarodičů. Přejeme vám příjemné dny po tomto vzrušujícím roce!“ napsali němečtí aktivisté z Fridays For Future.