Zemřela herečka a bývalá politička Táňa Fischerová

Herečka Táňa Fischerová se kromě herectví v posledních letech věnovala i charitě a politické činnosti. Mimo jiné působila v nadacích a občanských sdruženích, v letech 2002 až 2006 zastávala post poslankyně a v roce 2013 jako nezávislá kandidovala v prezidentských volbách, ve kterých zvítězil Miloš Zeman. Fischerová v prvním kole získala 3,23 % hlasů. Hlasy 166 211 lidí označila za úspěch.

Divadle Jiřího Wolkera, ze kterého odešla po narození syna Kryštofa. Herečka Fischerová se narodila v Praze, jejím otcem byl režisér Jan Fišer, který byl za války vězněn v Terezíně a Osvětimi. Studovala herectví na Janáčkově akademii múzických umění, kterou ale nedostudovala. Působila v Činoherním klubu, ze kterého ale v roce 1973 musela odejít. Čtyři roky také odehrála v, ze kterého odešla po narození syna Kryštofa.

V roce 2002 se na nezávislé kandidátce Unie svobody-DEU dostala do Poslanecké sněmovny a do roku 2006 byla ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Další pokus o návrat do Sněmovny v roce 2006 byl neúspěšný.