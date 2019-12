Klimatický pas. Co to je a proč jeho majitel může všude? Robejšek promluvil o kontroverzním návrhu německé političky

Na úvod svého příspěvku Robejšek poznamenal, že se Rothová vyznačuje zejména vybraným vkusem v oblékání a podobně odvážnými myšlenkami.

U autora nechybí odkaz na soubor fotografií političky, které lze zhlédnout na Googlu.

A pak sociolog komentuje návrh, s nímž přišla německá politička zrovna v prosincovém období.

„K Vánocům vytryskl z této studnice moudrosti požadavek tzv. klimatického pasu. Ten by měl být přidělován utečencům před klimatickými změnami,” uvedl Robejšek.

„Majitel tohoto dokumentu by měl být oprávněn k přesídlení do země jeho volby,“ cituje popis účelu tohoto dokladu Robejšek.

Na závěr publicista připustil, že myšlenky a oblečení Rothové hodně souvisí.

Uživatelé sociální sítě po přečtení dotyčného příspěvku nezůstali lhostejnými.

„Módní průmysl je jedním z nejšpinavějších. Jak může být zelená, když střídá oblečení s obrovskou klimatickou stopou. Jo a viditelně zbytečně moc jí. Obžerství také zatěžuje klima,“ poznamenala Stanislava Ptakova.

Další upozornili na nebezpečí rozkladu západní společnosti.

„Vždycky než se nad takovým bizárem rozčílím, se nadechnu a řeknu si, že si za to vlastně můžeme sami, západní společnost, nebo alespoň její určitá část, je prostě dekadentní a začíná rozkládat sebe sama zevnitř, hlavně svou touhou po bezbřehé toleranci všeho a všech, za cenu oné ztráty své podstaty. Dříve by takovýto a podobní lidé, nedostali v mediálním prostoru ani vteřinu času, dnes naopak přitahují a čím absurdnější, hloupější nebo více sebezničujícím dojmem působí, tím více se o nich mluví. Pevně doufám a snad i věřím, že to bude pouze jedna z dalších bouří ve sklenici vody,” okomentoval chování Rothové Jindřich František Boblig.

U některých uživatelů politička vyvolala dokonce i nedůvěru a podezření.

„Z jejího způsobu vnější úpravy soudím, že patří do zcela odlišné skupiny obyvatel, určitě ne do čela politické strany. To nemá nějakého soudného příbuzného, který by se o ni postaral a zajistil jí místo v nějakém slušném ústavu?“ napsala uživatelka se jménem Zdeňka Němcová.

Konec klimatických aktivistů?

Před pár dny jsme informovali o tom, že Robejšek předpověděl klimatickým aktivistům konec.

Ve svém příspěvku se věnoval hnutí Školní stávky pro klima aneb Fridays for Futur, jehož vznik inspirovala ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

Představitelé tohoto hnutí, žáci a studenti žádají po politicích, aby učinili rázná opatření proti globálnímu oteplování.

Zástupci Friedays for Future vykonávají své aktivity na úkor vzdělání, takže místo docházky do školy chodí na demonstrace.

Robejšek poznamenal, že delší dobu přemýšlí o strategii odchodu Školní stávky pro klima.

„Každé hnutí se totiž dříve nebo později vyčerpá a záleží na tom, jestli skončí tím, že ho lidi mají plné zuby, nebo jestli se mu podaří dosáhnout nějaké konstruktivní změny,“ napsal publicista na Facebooku.

Dále autor podotýká, že poté co ekoGréta seřvala Valné shromáždění OSN za to, že jí pokazilo dětství křížové tažení za klima, hnutí skončí tím prvním způsobem.

„A dnes se jim podařil další mílový krok směrem do propasti ztrapnění,“ podotkl politolog s tím, že německá sekce Fridays for Future vypustila následující tweet: „Proč nám do toho každý rok mluví prarodiče? Stejně tady už brzo nebudou.“

Podle názoru politologa to, že k takovému úletu vůbec došlo, dokazuje, jak neprofesionálně, doslova „školácky“, komunikují.