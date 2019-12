Na pražských Vinohradech zasahovaly dvě jednotky hasičů u požáru v obytném domě

Hasiči uvedli, že v ulici Šrobárova na Vinohradech, kde došlo k požáru obytného domu, zasahují tam dvě jednotky. Informovali, že kouř se dostal na chodbu domu a zasahují tak v dýchací technice. Poté sdělili i další podrobnosti.

„Jedná se o požár 1 místnosti v bytě v plném rozsahu, používáme 1x C proud a objekt odvětráváme přetlakovou ventilací. Zahájili jsme evakuaci osob z bytu nad požářištěm. Na místo jede i veterinární záchranná služba,“ napsali.

Požár máme pod kontrolou. Veterinární záchranné službe byla předána andulka a bytové prostory v domě byly odvětrány. Evakuovaným nájemníkům byl umožněn vstup do domu. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) 26. prosince 2019

​Dle údajů hasičů zachránili z objektu celkem šest osob a dalších sedm osob bylo evakuováno, z toho dvě děti. Dodali, že budovu museli odvětrávat a dohašovat.

„Požár máme pod kontrolou. Veterinární záchranné službě byla předána andulka a bytové prostory v domě byly odvětrány. Evakuovaným nájemníkům byl umožněn vstup do domu,“ napsali později.

Kromě toho přidali na sociální síti i video z incidentu a objasnili, co stálo za požárem. Uvádí se, že to byla nedbalost uživatele bytu při manipulaci s topidlem. Co se týče škod, ty zatím nebyly vyčísleny.

Vánoční případy

Pražští hasiči se také podělili s případy, ke kterým vyjížděli během svátků. Den před Štědrým dnem, tedy 23. prosince, zveřejnili fotografii ohořelého adventního věnce.

K dalšímu případu ohořelého adventního věnce vyjížděli hasiči 25. prosince. Uvedli, že zasahovali v ulici Slánská, nicméně požár dostali rychle pod kontrolu a uhasili jej. Během Štědrého dne zasahovali u 25 událostí, z toho u 11 z nich byl nahlášen požár menšího rozsahu.

K požáru adventního věnce hasiči vyjížděli i na Štědrý den, a to do pražských Dejvic. Majitel bytu se snažil věnec uhasit ještě před příchodem hasičů. Informovalo se, že na místě byly dvě jednotky hasičů, které poté ještě odvětraly pomocí přetlakové ventilace chodbu domu. Požár se obešel bez zranění.

V Brně došlo zase k incidentu, kdy hlavní roli hrál vánočí stromeček. Hasiči byli povolání k případu, kdy vzplanul vánoční stromek, muž se jej sice snažil uhasit, ale nakonec jej vyhodil z okna. Při hašení se popálil, a tak se o něj postarali záchranáři.