Sborná české mladíky výrazně přestřílela. Česko ale v prvním zápase MS hokejistů do 20 let porazilo Rusko 4:3

V Ostravě a Třinci dnes odstartovalo Mistrovství světa hráčů do 20 let. Čeští hokejisté šampionát odšpuntovali zápasem proti odvěkému rivalovi. Souboj s ruskými hokejisty čeští mladíci zvládli a vyhráli 4:3. Finále turnaje je v Ostravě na programu 5. ledna 2020.

Letošní Mistrovství světa hokejistů do 20 let hostí Ostrava a Třinec. Turnaj zahájila čtvrteční odpolední utkání Česko-Rusko v Ostravě a Švýcarsko-Kazachstán v Třinci.

Čeští hokejisté své soky z Ruska v úvodní třetině zaskočili a dostali se do dvoubrankového vedení, když se z ojedinělých střel prosadili Kubíček a Myšák. Druhá polovina třetiny však patřila Rusům, kteří vyrovnali zásluhou Zamuly a Podkolzina. První třetina patřila hráčům z Ruska, ale i přesto oba týmy do kabiny odešli za stavu 2:2. Čeští hráči bohužel v samotném úvodu přišli o jednoho z lídra, když ze hry musel odstoupit Lauko.

Ačkoliv druhá třetina začala ve stejném duchu, jak skončila první, šli potřetí v zápase do vedení čeští hráči, když ojedinělou šanci proměnil Blümel. České vedení však netrvalo dlouho, po necelé minutě druhým gólem v zápase vyrovnal Zamula. Čeští hráči v závěru druhé třetiny dostali příležitost přesilové hry 5:3, kterou po čtyřech sekundách využil Jeník a poslal český tým opět do vedení 4:3. Po dalším ruském faulu si Češi opět zahráli dvojnásobnou přesilovou hru, kterou však již nevyužili . Čeští hráči tak po druhé třetině vedli 4:3.

V poslední třetině byla hra obou týmů víceméně vyrovnaná, Rusové si nadále drželi obrovskou střeleckou převahu. I přesto čeští hráči v polovině poslední epizody zápasu vedli stále 4:3. Na konci třetí třetiny čeští hráči opět hráli přesilové hry, díky kterým otupili ruský tlak v závěru utkání. Čeští hokejisté přečkali i závěrečnou ruskou hru bez brankáře a připisují si trochu překvapivě první tři body na turnaji! Češi vítězi 4:3.

Odpolední zápas v třinecké WERK Aréně ovládli Švýcaři, kteří soupeře z Kazachstánu porazili 5:3. Od 19 hodin Ostrava uvidí derby Kanada-USA, v Třinci je na programu severské derby Švédsko-Finsko.

Program českých hokejistů

Po zápase s Ruskem čeká české hokejisty Ostravar Aréně v sobotu 28. prosince zápas proti Německu a v pondělí 30. prosince se postaví týmu USA. Skupinu čeští mladíci uzavřou zápasem proti Kanadě, které je na programu 31. prosince.

Trenérský štáb Václava Varadi zatím na soupisku turnaje zapsal tři brankáře a osmnáct hráčů do pole, nechal si volná ještě dvě místa. S týmem zůstávají čtyři adepti Jan Mlčák, Ivan Lytvynov, Karel Plášek a Vojtěch Střondala, jejich doplnění závisí na řadě faktorů.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let pravidelně probíhá na přelomu roku, tentokrát je pořadatelem Česká republika a šampionát probíhá od 26. prosince 2018 do 5. ledna 2019, pořadatelskými městy jsou Ostrava a Třinec. Zlato na MS obhajují Finové.