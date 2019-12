„Pohádky si vzít nenecháme!“ Maříkova prozradila, proč je tento tradiční žánr liberálům trnem v oku

Poslankyně za SPD Karla Maříková se na svém účtu na Facebooku vyjádřila k tomu, proč jsou dnes tradiční pohádky mnohými odsuzovány a uvedla, co je největším trnem v oku liberálů.

K Vánocům patří neodmyslitelně i pohádky. Zřejmě i proto se v této době tomuto tématu věnuje Maříková, která tvrdí, že pohádky dnes pro některé jedince představují problém. Proč?

„Tak teď už přišly na řadu tradiční pohádky, prý vykreslují lidi se vzděláním jako proradné poradce, kteří roky strávené na univerzitách a čtením učených knih využívají k tomu, aby kuli nepěkné plány. Normálního člověka tohle nemůže snad ani napadnout. Ale někomu jsou trnem v oku, protože dobro tam vždy vítězí nad zlem a nenávistí, kterou tady liberálové šíří,“ myslí si.

V další části svého postu pak píše, že někteří „už neví, jak by v lidech zlikvidovali hodnoty a místo toho nám budou servírovat ty trapárny, co teď natáčí“.

„Pohádky si, vy, nadutí liberální elitáři, vzít nenecháme!! A jak to bývá v našich pohádkách, vše se v dobré obrátí, protože klam, zloba a nenávist je vždy odhalena a po zásluze potrestána. My si z naší malé krásné země nenecháme udělat Půlnoční království!!!“ napsala rozhodně Maříková.

Závislost na pohádkách

„Jen si vezměte třeba takové Ošklivé kačátko. Šikana a bodyshaming nebohého zvířete končí nepovedenou metaforou bezvýchodnosti rasového problému. Co se stane s kačátkem? Když dospěje, promění se nikoli v krásnou kachnu anebo kačera (ale kachna by byla lepší, už kvůli feministkám!), nýbrž v labuť. Prostě změní barvu, s nadsázkou řečeno, jestli si rozumíme. Na bílou!“ stojí v článku.

Ke svému příspěvku pak politička připojila odkaz na článek s názvem Češi by se měli léčit ze závislosti na pohádkách, který byl zveřejněn na portálu SeznamZpravy.cz. V něm se píše o klasických pohádkách (Sněhurka, Červená karkulka, Šípková Růženka, Ošklivé káčátko apod.), které jsou zde vykresleny jako špatné a plné ošklivých stereotypů.

Tímto způsobem je pak pohlíženo i na ostatní pohádky, které dle autora my, Češi, „bereme vážně, čerpáme z nich moudrost a dětem je předkládáme jako zdroj poučení“.

Autor pak závěrem uvádí, že pohádky je dle něj třeba „přepsat a přetočit“. Teprve pak by se na ně lidé zase mohli začít dívat.

Reakce na sociální síti

Na slova Maříkové okamžitě reagovali lidé na sociální síti. Většina komentářů byla souhlasná.

„Klasické pohádky miluji. Ne ty moderní patlaniny, kde v animaci nepoznáte, jestli je to koza nebo pes. A ti, co si myslí o téhle závislosti, by se měli léčit ze závislosti někomu lézt do zadku jen, aby se zalíbili,“ napsala jedna uživatelka.

A podobně se vyjádřili i další: „Já to začala číst a nestačila jsem se divit, jak může být někdo tak hloupý!!! V těch starších pohádkách je tolik pravdy, že se divím, že je vysílají! Když už tak aspoň pošpinit!!! Připomínají velmi, velmi dnešní dobu. Jen bych si přála, aby to dopadlo dobře jako v těch pohádkách!! To zlo bylo po zásluze potrestáno...“

Někteří uživatelé ale brali věc s humorem: „No, někteří ti studovaní poradci se asi poznávají a potrefená husa se vždycky ozve. Co kdyby na tu čistě náhodnou podobu přišel i někdo jiný.“

Další pak aplikovali téma pohádek i na některé politiky. „ Nejlepší vypravěč pohádek je předseda ODS Fiala .Na toho nemá ani Božena Němcová,“ stálo v jedné z reakcí.

Pohádky vyvolávají pocit deprese

Reakce na daný článek přišla i od člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Vadima Petrova. Ten se však na stranu pohádek, jako Maříková, nestavil.

„Taky nevím, co si mám myslet o naší potřebě TV pohádek. Jsme fakt snad jediná populace dospělých na světě, která se na ně dívá v hlavním večerním programu. A televize nám je fedrujou. Co z toho lidi mají? Pocit bezpečí, něčeho důvěrně známého? Nostalgie, sladké vzpomínky na dětství, když jsme nic nemuseli? Mně vyvolávají pocit deprese, pocitu, že vlastně o nic nejde, zlo bude potrestáno a dobro zvítězí. A beze mě. Nemusím se o nic snažit. Nechám to na nějakém Honzovi, který je hloupý dost, aby se někde trmácel. On už to nějak vyřeší. Dej už pokoj. Vezmi si něco sladkého a ticho. Za chvilku začne pohádka,“ napsal.

I na jeho slova lidé reagovali různě. Někteří psali, že „pohádky pro dospělé vysílá ČT09 v hlavních zprávách“, další uváděli, že už „je přepohádkováno“.

„Jsou pohádky. a pohádky. Na ty dobré pohádky se můžeme dívat každý rok. Je to lepší než střílení a násilí,“ uvedla jedna z uživatelek.