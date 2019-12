Legendární hokejista Holík o Rusku narovinu: Přijdou časy a budeme říkat, ježišmarja, kdyby tam radši byl ten Putin

Rusko, Rusko a zase to Rusko!

Olympijský medailista a sedminásobný mistr československé hokejové ligy se v rozhovoru s Tomášem Procházkou věnoval různým tématům. Nejprve přišla řeč na to, zda je Holík ve svých 75 letech člověkem, který patří do skupiny starších lidí, kteří jsou údajně náchylnější k „přijetí různých proruských serverů a jejich zavádějících informací“. K tomu se vyjádřil následovně:

„Jo, no jo, jistě... to se výborně bavím, když tohle slyším. Ale vážně – tyhle řeči tady roztrušuje jenom jedna část médií, ta druhá zase neříká nic. To je těžké si vybrat. Ale já sám vám řeknu, dívat se třeba na ČT24, to je teda vážně síla!“

Narážel tím na jejich takzvanou „vyváženost a nestrannost“. „Tak to mám opravdu úplně jinou představu, jak to má vypadat. Čtyřiadvacítka a zprávy, na to bych se nejradši vy… no ne, tak podívám se na ně, ale jsou mi k smíchu. Je sucho – může za to Putin a v tomhle duchu pořád dokola,“ řekl.

V této souvislosti zmínil také řeporyjského starostu Pavla Novotného, kterého označil za příšerného pošuka a burana, „co se předvádí“ a kterému „kouká sláma z bot“. „A nejlepší je, že někteří ti velcí demokrati ho ještě hrozně uznávají,“ dodal.

Dále podotkl, že rozhodně nemá strach z rostoucího ruského či čínského vlivu. Prý to přenechá politikům. „Já naopak musím obdivovat, když se dívám na ČT2, co Čína za posledních 30 let všechno dokázala. Bohužel paní Šámalová do toho mluví jenom o tom, jak je to všechno špatně, ale já zase vidím ten jasný čínský pokrok. Časem to bude hlavní světová velmoc. A mimochodem, Čína překonává ty ostatní ekonomicky. Já nevím nic o tom, že by někde válčila. O tom jsem neslyšel. Ani o tom, že by měla někde základny. A podívejte se na amíky – ti mají stovky nebo i tisíce základen po celém světě,“ srovnává.

Pokud jde o Rusko, to je podle Holíka za každého režimu silný stát. „I když se na něj kydá špína ze všech stran, tak je to zkrátka velmoc. Někdo si myslí, že je Putin gauner, já si myslím, že pro Rusy je to dobrý prezident! A přijdou časy, až tam Putin nebude, že budeme říkat, ježišmarja, kdyby tam radši byl ten Putin!“ uvedl.

Babiš, demontrace a Milion chvilek

Celou situaci pak přirovnal k Reaganovi či Gorbačovovi. „Kdyby ten nám neřekl „éto vaše dělo“, tak tady žádná demokracie nebyla ještě hodně dlouho,“ myslí si.

Když přišla řeč na letošní demonstrace a spolek Milion chvilek pro demokracii, Holík uvedl, že jsou to pro něj blbci.

„O složení Parlamentu, vlády a o prezidentovi rozhodují volby. Sami jsme o tenhle systém přece tolik stáli. Jak to řekl premiér Babiš – ať si udělají vlastní stranu a s tou uspějí, místo aby takhle pořád mleli!,“ řekl a dodal: „Ale dobře. Máme demokracii. Ať tam ti lidi chodí, je to jejich věc. Ale ať jsou aspoň slušní.“

Následně zmínil rozhovor s Miroslavem Kalouskem, který si pochvaluje, jak jsou protestující bezvadní. „Já tam vidím už jenom na těch transparentech zloděj, lump, estébák – já se divím, že premiér ještě nedal některé lidi k soudu,“ uvedl.

Pokud jde o samotného premiéra ČR, dotyčný uvedl, že není pro to, aby Babiš ze své pozice odstoupil.

„A kvůli čemu tentokrát? Kvůli Evropské komisi. Prosím vás a proč by nám do toho měla vůbec kecat? Jestliže je to české právo, tak prosím. Když nejvyšší státní zástupce Zeman nařídí přešetření toho rozsudku v případu Čapí hnízdo, tak dobře, je to jeho právo,“ řekl s tím, že obdivuje Babiše, že ten dlouholetý tlak ještě vydrží.

Vyšetřování komunistů

Řeč se stočila také na na vyšetřování bývalých komunistických prominentů Milouše Jakeše a Lumobíra Štrougala. „Jo, tak to je opravdu výborný nápad. Třicet let po revoluci a my začneme něco vyšetřovat!“ rozčiloval se.

Následně celou věc přirovnal ke kauze sochy sovětského maršála I. S. Koněva. „To je to samé jako ten Koněvův památník. Kdyby se to dělo v devadesátém roce, tak bych to ještě pochopil, ale dneska je to jenom zbytečné gesto. A podle mě je to prostě blbost,“ míní.

Boj proti změnám klimatu

Holík se mimo jiné vyjádřil i k současnému usilí, co se týče klimatu. Když přišla řeč na uhlíkovou stopu, řekl, že jen, co to slyší, tak nemůže dýchat a je mu špatně.

„Samozřejmě, že si tu planetu nějak ničíme a mělo by se s tím něco dělat, ale rozumně. A ne dávat nějaká nesmyslná ultimáta,“ vyjádřil svůj názor.

Pár slov pak doplnil také k mladé švédské aktivistce Gretě Thunbergové, která byla zvolena osobností roku v časopisu Times. O ní si v první řadě myslí, že by měla jít do školy.

„Jinak se touhle bláznivou holčičkou nebudu vůbec zabývat. Podle mě je to taková zneužitá figurka, kterou řídí rodiče nebo nějací ti aktivisti v pozadí. Měla by se jednak léčit, protože je prý nemocná – a za druhé chodit do školy. Přesně jako nedostudovaný pan Minář, který je v čele toho Milionu chvilek pro demokracii, a ještě za to bere peníze...“ dodal.