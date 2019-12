Fridrichová jako ovce a diváci jako osli? Zahradil také neunesl Betlém z České televize a padlo…

Vánoční přání redakce pořadu ČT 168 hodin nadále budí vášně. Redaktoři v něm chtěli ukázat, jak by vypadal Betlém bez Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek. Tím nejspíše chtěli poukázat na rostoucí nesnášenlivost ve společnosti. Mnozí však jejich status označili za manipulaci. Mezi nimi je i europoslanec z ODS Jan Zahradil.

„Přejeme krásné Vánoce všem lidem dobré vůle,“ stálo v poslání redakce 168 hodin. Pod ním byl připevněný obrázek prázdných jesliček. Takto by podle nich vypadalo Narození Páně, pokud by nebylo „Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek“. Zbyli by pouze vůl, ovce a oslík.

„Hm. Já tam tedy vidím Betlém s Norou Fridrichovou, Markem Wollnerem a jedním jejich divákem,“ reagoval v pátek Zahradil.

Nora Fridrichová i Marek Wollner jsou redaktoři pořadu 168 hodin. Není to poprvé, co se Zahradil dopouští jízlivých komentářů vůči jejich redakční politice. Například letos v říjnu se vysmál klimatickým demonstracím. Aktivisté z řad hnutí Extinction Rebellion se totiž rozhodli demonstrovat před budovou ČT, která podle nich nedostatečně informuje o klimatické krizi.

Přitom právě pořad 168 hodin věnoval problému změn klimatu a občanským iniciativám dostatek vysílacího času.

„Pobavilo. Čtu, že ‚Extinction Rebellion‘ budou o víkendu demonstrovat i před sídlem ČT na Kavčích horách proti tomu, že veřejnoprávní televize neúplně informuje o změnách klimatu. A to se paní Fridrichová tak snažila s těmi agitkami pro Gretu v pořadu 168 hodin – nic platno, revolučnímu hnutí to nestačí. Třeba by si mohla jít zademonstrovat s nimi,” napsal před třemi měsíci Zahradil na svůj Facebook.

„Mudrci byli ze země na východ od Izraele. Tedy Peršané nebo Indové. Rozhodně ne Arabové. O žádných Afričanech není ani zmínka,“ uvedl. „Kdo tady šíří hoaxy? Kolik místa tomu věnují servery manipuláři, demagog a další?“ ptá se na závěr.

Dříve vánoční přání zkritizoval i sociolog Petr Hampl. Podle něj to, co se redaktoři rozhodli zveřejnit na Facebooku, neodpovídá skutečnosti. Poznamenává také, že Marie nebyla svobodná matka – byla vdaná za Josefa, a Ježíš se páru narodil v jejich vlastní zemi, když vyřizovali administrativní povinnosti, což znamená, že nebyli uprchlíci.

Baltazar je ovšem považován za mouřenína a má podle různých interpretací symbolizovat Afriku.

Na svérázné přání reagovala i poslankyně SPD Karla Maříková.

„ČT vyvolává v lidech nenávist. Posuďte sami, toto sdílela na Štědrý den na stránce jejich ubohého pořadu 168 hodin. Tento pořad funguje z našich poplatků. Takto funguje veřejnoprávní ČT, poštvává lidi a vzbuzuje v nich nenávist,“ napsala na svůj Facebook.

Stranou nezůstal ani politický komentátor Tomáš Vyoral.

„Ještě byste nám mohli ukázat, jak by vypadalo zpravodajství ČT bez manipulátorů, demagogů, indoktrinátorů, propagandistů, ‚popletů‘ a la 3x ,bývalý premiér Babiš‘ a dalších lepších novinářů. Myslím, že dost prázdně. Ale nám by bylo lépe a ušetřili bychom za jejich tajné platy miliardy. Ale politicky to vám aktivistům evidentně myslí správně!” napsal na Facebooku.

Reakce veřejnosti na kritiku novinářů 168 hodin byla rozporuplná. Ačkoli mnozí považovali status za nemístný, některým se nelíbila kritika na adresu novinářů, kteří dle nich odvádějí skvělou práci.

„Víte, měli bychom se zbavit jednoho klišé: že novináři jsou nekritizovatelná kasta. Působí ve veřejném prostoru, tedy jsou kritizovatelní stejně jako politici. Zejména ti, co jsou placeni z veřejných peněz,“ oponoval Zahradil.

Práci Respektu, Deníku N, 168 hodin označil za „levicově liberální aktivismus“, a nikoliv novinařinu.