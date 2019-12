Horko kolem vánočního přání České televize. Betlémem bez Židů překonali i Goebbelse, tvrdí advokátka

Přesně v úterý 24. prosince odpoledne se na Facebooku 168 hodin objevil obrázek vánočního betlému, který se však od toho původního dost liší. Chybí v něm Josef, Marie i malý Ježíš, a dokonce se musel obejít i bez tří mudrců. K obrázku pak redakce napsala: „Betlém bez Židů, Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek. Přejeme krásné Vánoce všem lidem dobré vůle.“

Křesťané si musí nechat vše líbit

Celou věc si nenechala ujít ani Čírtková, která píše, že ji tento betlém nejprve připadal jenom jako hloupý vtip, respektive spíše. nepodařený pokus o vtip, ale čím déle o něm přemýšlela, tak postupně měnila názor.

„Podprahové sdělení toho obrázku je jednoznačné: vy, netolerantní křesťané, vlastně nevíte, že spolu s Ježíšem v jesličkách se klaníte i menšinám, a pak nad těmi menšinami ohrnujete nos. Asi tak,“ myslí si advokátka a dodává, že je to samozřejmě nesmyslné.

Podotýká rovněž, že neví nic o tom, že by křesťané měli něco zásadního proti svobodným matkám nebo Afričanům. „Že by mi systémový odpor proti těmto skupinám unikl?“ ptá se a dodává: „Ale to nevadí, protože křesťané si musí - na rozdíl od příslušníků některých jiných náboženství - nechat vše líbit.“

Zneužití křesťanského symbolu k ideologickým cílům

„Obrázek přináší ale ještě jiné, podprahové – a chci věřit, že nezamýšlené – sdělení. Někteří komentátoři již rozebrali jeho faktickou nepřesnost: v betlémském chlévě se nenacházeli žádní uprchlíci, žádní černoši, žádní Arabové a také nevíme o žádných svobodných matkách. Je to stejné, jako by nahoře bylo napsáno „Betlém bez Židů a Japonců“, ani o žádných Japoncích v Betlémě nemáme zprávy. V podstatě jediné skupinové označení, do kterého se „vtip“ trefil, jsou Židé. Betlém je tedy na obrázku znázorněn bez Židů.

A nemohu si pomoci, ale záměrné vyobrazení čehokoliv „bez Židů“ ve mně, vzhledem k mému filosemitskému založení, probouzí velice mrazivé asociace,“ vysvětlila svůj pohled na věc.

Nicméně, stojí si za tím, že podle jejího názoru představuje šíření toho obrázku „velmi diskutabilní zneužití křesťanského symbolu k ideologickým cílům a k prezentaci vlastní myšlenkové nadřazenosti“.

V souvislosti s tímto obrázkem pak poukazuje na to, že na „Betlém bez Židů totiž nepřišel asi ani předchůdce dnešních propagandistů, jistý Josef G., který věnoval své schopnosti Říši a využíval je mimo jiné k úspěšnému šíření teorií o čistotě rasy“.

Závěrem pak dodala, že na vše musela přijít až ČT. „Betlém bez Židů. Protože vy přece nemáte Židy rádi. Na to opravdu musela přijít až Česká televize,“ uvedla a dodala, že jí je z toho smutno, ale nic s tím nenaděláme.

Kritika přání ČT

Kromě advokátky na toto přání reagovali i další lidé. Jedním z nich byl například komentátor Tomáš Vyoral, který svůj názor na upravený betlém vyjádřil hned pod příspěvkem pořadu.

„Ještě byste nám mohli ukázat, jak by vypadalo zpravodajství ČT bez manipulátorů, demagogů, indoktrinátorů, propagandistů, „popletů“ a la 3x „bývalý premiér Babiš“ a dalších lepších novinářů. Myslím, že dost prázdně. Ale nám by bylo lépe a ušetřili bychom za jejich tajné platy miliardy. Ale politicky to vám aktivistům evidentně myslí správně!“ napsal.

„Vážená redakce 168 hodin, ukažte aspoň trochu pokory a smažte to. Jste teď za totální hlupáky,“ vzkázal další komentující.

I další si stáli za tím, že se přání moc nepovedlo. „Tohle se vám, milá 168čko, moc nepovedlo. Pročež jsem si dovolila, vám ten obrázek poněkud upravit, aby fakticky lépe odpovídal skutečnosti. A ne, nemáte vůbec zač,“ napsala jedna z uživatelek, která betlém přejmenovala na Betlém složený z redaktorů pořadu 168 hodin.

Někteří jedinci si neodpustili objasnění: „Marie byla vdaná za Josefa. Nebyla to tedy svobodná matka. Marie a Josef nebyli uprchlíci. Ježíš se jim narodil v jejich vlastní zemi, když vyřizovali nějaké administrativní povinnosti. Mudrci byli ze země na východ od Izraele. Tedy Peršané nebo Indové. Rozhodně ne Arabové. O žádných Afričanech není ani zmínka.“ Na to argumentovali další, že sice „Josef, Marie a Ježíšek v tuto chvíli ještě nebyli uprchlíky, ale brzy po Ježíškově narození se jimi stali, když uprchli do Egypta před Herodovým vražděním neviňátek, kde je Arabové přijali“. Další poukazují na to, že ale ani v Egyptě v té době nežili Arabové. „V dobách Ježíše byl Egypt helénistický, byl římskou provincií. Po roce 395 po dělení Římské říše spadl pod Byzanc. Arabové dobyli Egypt až někdy v roce 640,“ poznamenává další uživatelka.

Připomeňme, že kritiku schytala také moderátorka 168 hodin Nora Fridrichová.