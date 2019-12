„Neúcta k 144 tisícům osvoboditelů Československa.“ Ondráček ostře zkritizoval Zemana za možnou neúčast na oslavách v RF

Poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček se na svém účtu na Facebooku vyslovil k tomu, co nedávno prohlásil český prezident Miloš Zeman. Konkrétně se mu nezamlouvá, že česká hlava státu zvažuje, že se příští rok nevydá na oslavy Dne vítězství nad nacistickým Německem, které se mají konat v Moskvě.

Ondráček ve svém statusu narážel na to, že Miloš Zeman nedávno avizoval, že by se nemusel zúčastnit plánovaných oslav v Moskvě, jež se budou pořádat u příležitosti 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce.

„Přátelé, pokud toto pan prezident opravdu zvažuje tak ať se jde bodnout. Pokud nepojede, je to jeho neúcta ke 144 tis. rudoarmějcům, kteří položili své životy při osvobozování Československa. Co si o tom myslíte vy? Váš názor mě zajímá,“ napsal na sociální síti.

Na jeho slova reagovali uživatelé různě. Někteří psali, že souhlasí s odmítavým postojem Zemana, jiní zase uvedli, že by na oslavy jet měl.

„Jen ať jede do Ruska. Uctí památku našich osvoboditelů a při té příležitosti si může s Putinem vyjasnit ruské výroky. Nečinnost je horší,“ myslí si jeden z komentujících.

Někteří psali, že se Zemanem souhlasí a snažili se předpovědět, co bude následovat. „Jenže v tomto případě s ním souhlasím. Nicméně, on tam pojede a řekne Putinovi, co si o tom myslí. Nejde, aby nám Rusko diktovalo, který den je památný či není. A okupace roku 1968 je dodnes živá a neomluvitelná,“ stálo v jednom z komentářů.

Někteří se ale do Zemana pořádně obuli. Psali, že je možné, že sbírá politické body. Další si myslí, že prezidenta ČR už zřejmě „nebaví neustálé nadávky na jeho návštěvy na východ“. Někteří ale tvrdí, že je jeho počínání nedůstojné a jde o špatnou výmluvu: „Kdyby řekl, že kvůli zdravotnímu stavu, ale tohle je ostuda...“

Pozvání na oslavy a možné odmítnutí

Tiskový mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček již na konci června informoval, že Miloš Zeman přijal pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na oslavy u příležitosti 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce, které se budou konat dne 9. května 2020 v Moskvě.

Nicméně, názor české hlavy státu se nejspíše změnil. Včera jsme informovali o tom, že Zeman nyní uvažuje, že buď příští rok nepoletí na oslavy Dne vítězství nad nacistickým Německem, nebo, že vyzve Rusy, aby tento svátek přestali slavit.

Důvodem má být to, že ruské ministerstvo zahraničí dne 18. prosince označilo ustanovení Dne památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy za „velké rozčarování“ a vyzvalo Českou republiku, aby „obrátila list“. Prezident ale ruskou reakci označil za drzost.

„Je to, samozřejmě, absolutní drzost,“ vyjádřil se o komentáři ruského MZV prezident. „Za další, před časem jsem přijal pozvání prezidenta Putina na oslavu 75. výročí vítězství v druhé světové válce, a teď přemýšlím o tom tam buď vůbec nejet, anebo, což asi udělám spíše, tam jet a říci Rusům: Co kdybyste obrátili list a přestali si toto výročí připomínat?“ uvedl.

Den památky obětí invaze a ruská reakce

Iniciativa, aby byl 21. srpen vyhlášen Dnem památky obětí invaze roku 1968 a následné okupace, se objevila již v červnu po parlamentních debatách o návrhu zákona předloženého ruskou Komunistickou stranou, který má za cíl uznat účastníky sovětské okupace Československa v roce 1968 za válečné veterány. Podle informací výboru Státní dumy RF pro práci, sociální politiku a záležitosti veteránů tento návrh však plénum Státní dumy skutečně neschválilo a ani vláda s ním nesouhlasila.

Dne 13. prosince prezident Zeman podepsal novelu zákona o státních svátcích. Ta zřizuje i Den památky obětí invaze roku 1968 a následné okupace, který se bude připomínat 21. srpna. Tvůrci novely uvedli, že noc z 20. na 21. srpna roku 1968 patřila dle jejich názoru k těm nejtragičtějším datům československé moderní historie.

Moskva na to obvinila Českou republiku z politizace dějin.

„Touha Prahy zase se vrátit k událostem, které se staly před půl stoletím, aby je mohla zahrnout do současného politického kontextu, neochota obrátit list této historie, která kazí atmosféru rusko-českých vztahů, pravděpodobně nepřispěje k úspěšnému průběhu dvoustranné spolupráce,“ uvádí se v komentáři ruského MZV.

Ruské stanovisko se však v Česku setkalo s rezolutním odporem napříč politickým spektrem. Premiér Andrej Babiš obvinil Rusko z toho, že ukradlo Československu 21 let svobody.

„Všem je jasné, co se v srpnu 1968 stalo. Byla to invaze ruských vojsk, s nevinnými civilními oběťmi, a český národ z ní dodnes má trauma. Rusové mu tenkrát ukradli 21 let svobodného života,“ citovala 19. prosince premiéra ČTK.

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček uvedl, že možnou relativizaci těchto tragických událostí považuje za skutečnou překážku pro česko-ruské vztahy. Věc dříve komentoval i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

„Vyjádření je absolutně nepřiměřené a nepřijatelné. Okupaci v roce 1968 a její nevinné oběti je nutno si připomínat, nikoliv na obě zapomenout. Fakt, že pan prezident příslušný zákon 13. prosince podepsal, je jasným a principiálním stanoviskem,“ reagoval mluvčí Hradu.