„Moje babička je stará ekosvině.“ Video z Německa otřásá internetem. Připomíná fanatismus Hitlerjugend, tvrdí Majerová

Majerová Zahradníková se k celé věci vyslovila na sociální síti, kde zprvu psala, že si říkala, že se o vánočních svátcích bude věnovat jen rodině, odpočinku, knížkám, horám a jiným bohulibým činnostem. Nechtěla tedy vůbec komentovat politiku, ale dění kolem vysílání dětského sboru veřejnoprávní německé televize WDR ji doslova zvedlo ze židle. Uznala tedy, že se k věci zkrátka vyjádřit musí.

„Systémy s totalitními a autoritářskými rysy se poznají mj. tak, že záměrně štvou jednotlivé skupiny obyvatelstva proti sobě. Komunisté a bolševici tak prohlubovali příkopy mezi pracující třídou a inteligencí. Nacisté potom mezi většinovou společností a židovskou menšinou. Je smutné, že prakticky ty stejné obludnosti se dějí i dnes,“ myslí si politička.

Na Facebooku pak pokračovala tím, že v rámci klimatického šílenství je vrážen klín mezi nejstarší a nejmladší generaci, což si podle jejího názoru netroufli ani nacisté a komunisté.

„V dnešním „demokratickém“ Německu se na tom podílejí aktivisté s podporou veřejnoprávních médií. Dětský sbor veřejnoprávní televize WDR tak zpívá v enviromentalistické agitce o babičce, která si dovoluje jezdit autem k doktorovi a na nákupy pro zlevněné maso. Za to je označena ekologickou sviní. Z úst malých dětí... Doslova. Je mi z toho opravdu zle. Jak může něco tak odporného připustit veřejnoprávní instituce?“ ptala se rozhořčeně.

Špatné načasování?

Podle členky Trikolóry tak celá věc připomíná fanatismus, který známe z historických dokumentů o Hitlerjugend či z dětských pořadů palestinských televizí. „To už je jen krůček k tomu, aby se v německých obchodech začaly objevovat nápisy „Starým vstup zakázán“. Německo se pod taktovkou eko a multikulti fanatiků opět propadá do propasti,“ tvrdí a varuje, abychom se měli, ostatně jako vždy, před naším sousedem na pozoru.

Politička však nebyla jedinou známou osobností, která se k incidentu vyjádřila. Jako další svůj názor připojil také protiislámský politický aktivista a entomolog Martin Konvička.

Dotyčný na svém facebookovém profilu připojil fotografii vedoucích dětského dívčího sboru při veřejnoprávní TV WDR v Dortmundu, a to i s jejich jmény. K tomu pak napsal, že jsou to „ti, co učí děti zpívat, že jejich babičky jsou staré ekosvině, protože jezdí autem k doktorovi a pro zlevněné maso do obchodu“.

„K mému překvapení, je z toho v Německu celkem poprask, tak snad to ty Němce trochu nakopne… Ono vysílat to v době vánočních svátků, kdy se rodiny navštěvují a celá rodina sedí u stolu a večeří u babičky to zlevněné maso koupené a babička zrovna říká, co jí řekl pan doktor na kontrole… To není úplně šťastný načasování, ehm…,“ myslí si Konvička.

Udělejte místo, vy staří

Vyjádření k tomuto kontroverznímu videu se objevilo také na profilu Samizdatu. „Sbor roztomilých dětiček zazpíval v německé veřejnoprávní televizi výchovnou písničku o babičce, která se chová k životnímu prostředí jako čuně, jezdí na motorce, kupuje si každý den kotletu v discountu, dojede si pro ni dokonce autem, kašle na životní prostředí, ale nakonec se polepší a místo lítání se spokojí s výletem na parníku,“ uvádí.

„Moje babička řídí motocykl, každý měsíc projezdí 1000 litrů super, moje babička říká, že motocykl je super, opravdu cool, používá ho v domově důchodců, jako invalidní vozík, moje babička, je staré eko-čuně. Moje babička jede k lékaři v SUV, k lékaři, k lékaři, pak si jede koupit maso, protože je zlevněné a nestojí skoro nic, moje babička je rafinovaná, moje babička, je staré eko-čuně.“ cituje se v příspěvku.

I v tomto případě se podotýká, že jde opřidruženého k německé veřejnoprávní televizi a rozhlasu, regionálního vysílání v Dortmundu, stanice WDR. A následně je uvedeno několik ukázek z textu písničky.

Na profilu Samizdat se v závěru poukazuje také na to, že velmi podobné „veselé písně“ zpívaly v 50. letech dětské sbory na adresu zaostalých vesnických kulaků, kteří bránily naší společné světlé budoucnosti. „Největší podporu Hitlerovu nacionálnímu socialismu dávali studenti a jedno z hesel jeho éry bylo „Macht Platz, ihr Alten“ (Udělejte místo, vy staří),“ stojí v závěru.

Reakce na sociální síti

Tuto skutečnost na sítích začali hojně komentovat i ostatní lidé. Někteří psali, že „Němci už dost slušně „zabrušujou“ a že už to hodně smrdí průserem“.

„Z Německa vychází opět další svinstvo, které povede opět k válce,“ předpovídají další.

Spousta uživatelů psala, že tomu stále nemůže uvěřit, i když si sama ověřovala, že se opravdu nejedná o fake. Podle mnohých je to neuvěřitelné a hodně smutné.

„Mně už docházejí slova, když sleduji, co se s touto společností děje a jaké stupidity sem z té západní upadající společnosti jdou,“ myslí si další.

A chvála nepřišla ani od dalších uživatelů: „Hodně nepovedená satira. Také za to v Německu sklízí pořádnou kritiku.“