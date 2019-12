Zneužívá ČT pro politickou agitaci už i StarDance? Okamura se pustil do ředitele Dvořáka. Tvrdí, že zneužil přímý přenos

V sobotu šéf politické strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura na oficiálních stránkách SPD na Facebooku publikoval příspěvek, kde podrobil značné kritice vystoupení ředitele ČT, který si dovolil dotknout se politiky ve svém vystoupení.

„Kdybych mohl vzkázat něco našim divákům, doporučil bych jim, aby až půjdou k volbám a budou volit ty, kteří je zastupují, měli by jim říct, že je Česká televize důležitá. Protože politici nám můžou hodně pomáhat, ale oni nám umí taky dobře škodit. A já bych byl rád, kdyby těch, kteří nám budou pomáhat, bylo v příštích letech mnohem víc, než těch, co nám teď hází klacky pod nohy,“ řekl Petr Dvořák v přímém přenosu pořadu StarDance.

Okamura proto nepochybuje, že se jedná o přímou politickou agitaci, což je podle něj zcela nepřijatelné a je to v rozporu s legislativou. Rovněž politik nemá pochyby ani o tom, že měl Dvořák ve své řeči na mysli SPD. Okamura vysvětlil, že důvodem může být kritický názor jeho strany na netransparentnost fungování České televize.

„Takže to, že žádáme transparentní hospodaření ČT bez začerňování smluv, je házení klacků pod nohy? To, že žádáme dodržování zákona, který jasně hovoří o vyváženosti vysílání, je házení klacků pod nohy? To, že kritizujeme, že mě – na rozdíl od předsedů jiných parlamentních stran – již pět let nepozvala ČT do pořadu Otázky Václava Moravce, je házení klacků pod nohy? Přestože koncesionářské poplatky platí také 540 tisíc voličů SPD. To, že chceme, aby mohl kontrolovat hospodaření ČT Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je házení klacků pod nohy?“ zuří opoziční politik.

Podle předsedy SPD navíc v České televizi panuje politická cenzura. Zdůrazňuje, že v ČT zcela ignorují opoziční názory, zatímco si její vedení dovoluje jednostrannou politickou propagandu, a to i v původně nepolitických pořadech, jakým je právě StarDance. Okamura vyjadřuje přesvědčení, že se jedná o zcela neadekvátní a nepřijatelnou situaci, kdy jsou občané nuceni platit koncesionářské poplatky za to, co nechtějí a co v podstatě nepotřebují. Poukazuje totiž na skutečnost, že se Česká televize, stejně jako Český rozhlas, staly plnohodnotnými politickými subjekty, jež prosazují výhradně „sluníčkářský názorový proud“ místo toho, aby poctivě plnily své funkce jako veřejná média.

Otázka transparentnosti finančních toků České televize

Okamura nenechal stranou ani kontroverzní téma spojené s otázkou transparentnosti finančních toků v České televizi. Stojí si za tím, že vedení ČT v čele s Dvořákem považuje své diváky za totální idioty. Politik připomněl Dvořákova slova o tom, že „Češi nejsou připraveni na to, aby znali platy moderátorů a dalších účinkujících“ a označil je za svědectví neuvěřitelné arogance, obzvlášť v situaci, kdy občané platí koncesionářské poplatky a ani nemají informace o tom, co se s nimi děje.

„Na přímý dotaz odmítají zveřejnit své platy například Václav Moravec, Marek Wollner a Nora Fridrichová, přestože se proslýchá, že berou v řádu milionu ročně. Takže po druhých požadují transparentnost a sami jsou těmi nejméně transparentními lidmi, kteří pracují za veřejné peníze… Závěrem připomenu, že přestože je hospodaření ČT v katastrofálním stavu, tak má generální ředitel Petr Dvořák měsíční plat okolo čtvrt milionu korun a za minulý rok dostal odměnu ve výši téměř dva a půl milionu korun,“ zkritizoval vedení ČT Okamura.

Závěrem předseda SPD uvedl, že cílem jeho politického hnutí je zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a Čro, a zároveň přechod těchto organizací pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu.