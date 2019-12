„Většina rusofobů se zase bude zajíkat vzteky.“ Ondráček si pro uživatele přichystal hádanku. Čtěte, oč jde

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k tomu, co se včera odehrálo mezi Ruskem a Spojenými státy. Politik tak v této souvislosti podotkl, že se většina rusofobů bude zase zajíkat vzteky. Proč?

Ondráček si nenechal ujít včerejší dění, které pečlivě okomentoval na sociální síti. V příspěvku představil svůj názor a pokusil se předvídat, co by se mohlo dít dál.

„Přátelé, to se většina rusofobů zase bude zajíkat vzteky. A třeba se dočkáme i nějakého peprného komentáře od Ovara. To si Trump za rámeček nedá. Takto by se mi to líbilo,“ napsal politik na Facebooku.

Svým statusem politik narážel na to, že se ruským službám podařilo díky spolupráci s americkými kolegy zadržet dvě osoby, které připravovaly teroristický útok v Petrohradu.

„Trumpovi se občas povede něco dobrého a v případě plánovaných teroristických útoků je potřeba se vzájemně informovat,“ psali lidé.

Na jeho status okamžitě začali reagovat lidé. K tomu, co se odehrálo mezi RF a USA se mnozí stavili pozitivně. Psali, že „výměna informací, zejména v problému terorismu, je na místě“.

Nicméně uživatelé podotýkali, že by se taková spolupráce některým nemusela líbit: „Tak to se našim fašistům líbit nebude, že spolupracuje Trump s Putinem. Zase se může nějaký hňup projevit proti Rusku. Stačilo, co už napáchali za hovadiny.“

Další dali najevo, že je kritický postoj proti Rusku už poněkud štve, ale dodali, že to přináší jisté ovoce: „Ta štvavá kampaň proti Rusku a Putinovi má za následek, že mu postupně věří více a více lidí. A Praha, ať se jde bodnout, mi se stačí podívat, koho si tam zvolili.“

Objevili se dokonce komentáře, v nichž uživatelé píší, že je pro ně dávno „Putin světový politik č. 1 a zatím se mu nikdo ani v náznaku nepřiblíží“.

Někteří se ale u této příležitosti pustili do Ondráčka za jeho slovník. Lidé mu psali, zda má zapotřebí se takto vyjadřovat – naráželi tím na slovo „Ovar“ z „řeči lepšolidí“, které ve svém vyjádření použil.

„Kdo je „Ovar“? Protože takto nazývají ONI pana prezidenta...“ psala jedna z uživatelek a vzápětí se k ní přidali i další: „Myslela jsem si,že jste normální slušný člověk, ale vy se vlastně tou nadávkou přirovnáváte kavárenské elitě. Zklamal jste mě a myslím,že nebudu sama.“

Mnoho lidí ale uvádělo, že Ondráček tímto označením pravděpodobně myslel pražského starostu Řeporyjí Pavla Novotného.

Zadržení teroristů

Včera jsme informovali o tom, že ruská Federální služba bezpečnosti (FSB) zadržela dva občany Ruské federace, kteří připravovali teroristický útok v Petrohradu. Dojít k němu mělo během silvestrovských oslav na místech shromáždění velkého počtu lidí. .

Uvádí se, že teroristé byli zadrženi díky informacím, které předaly americké tajné služby. Podle Kremlu Spojené státy předaly ruským orgánům informace o teroristech a jejich plánech, díky kterým se FSB podařilo dne 27. prosince zadržet uvedené osoby.

O úspěchu spolupráce v boji proti terorismu mezi Ruskem a Spojenými státy včera večer informoval Kreml, a to po telefonním rozhovoru mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým lídrem Donaldem Trumpem.

Nejedná se však o první případ, kdy si státy tímto způsobem navzájem vypomohly. Již v roce 2017 americké tajné služby varovaly své ruské kolegy o připravovaném teroristickém útoku v katedrále Panny Marie Kazaňské v Petrohradu a na dalších místech ve městě.