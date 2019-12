„Nedokáží vymyslet nic a bude ještě hůř.“ Přichází současná opozice o podporu pražské kavárny?

Letošní protestní akce překonaly všechna očekávání a staly se tak největším antivládním vystoupením v novodobé české historii. Jejich hlavním úkolem bylo vyjádření nespokojenosti občanů se současnou veřejnou a politickou situací, což se podle Davida Klimeše protestujícím povedlo. Nicméně, vrchol protestního impulzu už pominul a jakýkoli výraznější úspěch se očekávat nedá. Můžou za to parlamentní opoziční strany a jejich vedení, je přesvědčen český novinář. Klimeš svůj názor odůvodňuje tím, že jsou to politické strany, kdo by měl převzít protestní iniciativu, překonat mezistranické a osobní rozpory a konečně usilovat o zvýšení své podpory mezi voliči. Dopadlo to ale jinak.

„Jenže, jak že to vypadá? Hnutí ANO je nad 30 procenty, a kdyby se konaly volby, pravděpodobně by mu stačil k získání parlamentní většiny jeden extrémní partner. Na druhé straně stále trojice lidovců, Starostů a topkařů bojuje s pětiprocentní hranicí a trochu větší ODS i Piráti nemají ani polovinu podpory, co ANO,“ konstatoval Klimeš.

Novinář dále tvrdí, že všechny sliby a snahy opozice usilovat o kooperaci skončili nezdarem. Jako příklad uvádí nepovedené partnerství mezi STAN a TOP 09, které se na něm s největší pravděpodobností před senátními a krajskými volbami v příštím roce nedohodnou. Mnohem větší strategickou chybou je ale nízká aktivita opozičních lídrů během demonstrací a jejich neschopnost nabídnout jakoukoliv jasnou alternativu pro nespokojené občany.

Klimeš rovněž poukazuje na to, že protesty zdůraznily řadu důležitých témat a problémů, pro které je zapotřebí hledat řešení. Mezi ně lze zařadit třeba demokratickou reformu justice, nové mediální zákony, reformy školství, zemědělství, penzí a daní. O tom všem musejí uvažovat opoziční politikové, kteří se ucházejí o moc. Veškeré opoziční snahy v této oblasti Klimeš hodnotí rázně kriticky.

„Co ale za dva roky v opozici demokraté vymysleli? Odpověď „nic“ by byla vlastně nakonec ještě ta lepší. Jenže Starostové furiantsky hodili do placu zcela nedotaženou reformu vzdělávání, která po zásluze také hned umřela. Lidovci zase harašili s naprosto podružnou ústavní ochranou vody. TOP 09 chránila usilovně zvířátka. Piráti se vyčerpali na transparentnosti a teď už nic moc nového nemají. ODS se zcela znemožnila programem "Země, která vítězí", kde vrcholem konzervativismu je populistické zrušení daní z příjmů pro mladé,“ sdílí svůj pohled na věc český novinář.

Česká opozice se ocitla ve slepé uličce

Dále je novinář přesvědčen o tom, že výše uvedené příklady svědčí o neschopnosti současné opozice představovat skutečnou politickou alternativu pro premiéra a jeho stranu. Důsledkem toho je podpora Babiše ze strany voličů, nehledě na dlouhotrvající skandály. Právě proto David Klimeš dává opozici pesimistické prognózy.

„Pravděpodobně tedy bude hůř. ODS se sice s Piráty utká o pozici lídra opozice, ale vítěz zůstane stále v hodně uctivém odstupu za ANO. A egoistická skrumáž lidovců, Starostů, topkařů a nejrůznějších statečných možná utvoří nejrůznější slepence, ty se ale bez společného programu zase rychle rozpadnou, a do voleb dalšího roku tak trpaslíci hrdě vyjdou pod pětiprocentní gilotinu,“ dospívá k závěru David Klimeš.