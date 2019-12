„Ty jsi byl vždycky spíše pro legraci.“ Petrov popřál ODS a naštval Novotného. Proč?

Mediální expert Vadim Petrov zveřejnil na svém profilu na sociální síti Facebook příspěvek s přáním ODS do nového roku. Nezapomněl zmínit i starostu Řeporyjí Pavla Novotného.

Svůj příspěvek začal slovy, že si nechce z ODS dělat legraci a stále si myslí, že by měla být silnou politickou alternativou.

„Nemůžu jí odpustit, že nešla do vlády, protože si myslela, že utrhne celý barák,“ napsal Petrov a dodal: „Její komunikační bezradnost, nedostatek invence, kreativity, neschopnost najít si současný komunikační styl mě až bolí.“

Závěrem krátkého příspěvku Petrov popřál ODS, aby se „zmátožila“ a něco se sebou udělala. Rovněž zmínil Pavla Novotného, starostu pražských Řeporyjí. Ten se dle jeho slov drží strany jako klíště a dělá z ní karikaturu. Právě toho by se podle něj měla ODS zbavit a opustit tuto „údernickou a budovatelskou inspiraci“.

Reakce v komentářích

Po zveřejnění příspěvku začala v komentářích diskuse, do které se zapojil i sám Pavel Novotný.

„Vadime, ty jsi byl vždycky spíše pro legraci, docela bych ti přál trošku střízlivosti a sebereflexe, vůbec tomu nerozumíš, ty lolo,“ napsal starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

V komentáři se objevil i názor Petra Aviatika-Markvarta, na který poté opět zareagoval starosta Řeporyjí.

„Petr Fiala si nechce připustit, že ta řeporyjská hrouda sádla je exhibicionista. Čím více ho budou lidé ignorovat, tím větší potřebu bude mít na sebe ještě nechutněji upozorňovat. Naštěstí pro ODS ho zřejmě dřív zavřou,“ napsal.

Pavel Novotný mu odpověděl, že stačí, aby ODS luskla prsty, a vystoupí. „Pomalu čas si to připustit, strejdo, stejně jako to, že nám nějak chybějí komunální politici, kteří by byli vidět. Vůbec tomu nerozumíš,“ dodal Novotný.

Na to reagoval i Vadim Petrov, který napsal, že si nemyslí, že by měl vystupovat.

„Je to na mě too much, jak to děláš, ale zaplať pánbuh za to. Bohužel jsi lakmusový papírek výkonné rady a její schopnosti vůbec něco udělat. Měla by ti říct: ‚Jsi skvělý, ale není to náš styl, chceme, aby nás voliči vnímali jinak. Držíme ti palce, teď každý sám na sebe.‘ Opravdu, ty odcházet nemáš, proč bys to dělal? Jsi jejich nejvýraznější politik. Jde jen o to, jestli ODS chce se takto přes tebe nechat vidět u svých voličů,“ odpověděl Petrov.

Petrov o Novotném

Vadim Petrov nekomentoval počínání Pavla Novotného poprvé. Na začátku prosince například reagoval na vystoupení starosty v ruské televizi. Dle jeho slov se pokusila ruská televize představit Novotného jako demokratického politika. Jak však dodal, uvěřit tomu může pouze slabomyslný a ruskou televizi následně označil za blázna.

Dodal, že ODS by měla být ráda, protože její politik na několik hodin zastínil i premiéra Babiše, a to jak na sociálních sítích, tak i v médiích. Na stranu ruské televize sdělil, že ta může být rovněž ráda, jelikož se na ni nikdy nedívalo tolik Čechů, kteří o ní do té doby nevěděli.