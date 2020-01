Novoroční požár rodinného domu na Českokrumlovsku si vyžádal jednu oběť

Mluvčí jihočeských policistů Vendula Matějů sdělila Právu, že požár zřejmě se silvestrovskými oslavami nesouvisí. Celý objekt byl zasažen plameny a hasiči našli tělo staršího muže pod zřícenými stropy.

Uvádí se, že na místě zasahovalo celkem pět hasičských jednotek. Škoda byla vyčíslena asi na jeden milion korun. Dle dostupných informací bydlel muž v domě sám.

Hasiči zasahovali

Co se týče zásahů, ke kterým byli hasiči povolání první hodinu prvního dne roku 2020, ten byl rekordní. ČTK uvádí , že se jednalo o celkem 108 zásahů, přičemž dlouhodobý denní průměr je 47 požárů. Co se týče předchozích let, nárůst požárů byl v první hodině přibližně dvojnásobný.

Valná většina incidentů, ke kterým byli hasiči povoláni, zahrnovala likvidaci menších požárů odpadu, křovin či zbytků pyrotechniky nebo kontejnerů na odpad. Uvádí se, že za většinu požárů mohla populární zábavní pyrotechnika.

Co se týče samotných čísel, pak v loňském roce zasahovali hasiči v první hodině roku u 70 událostí. V roce 2018 byli povolání k 52 incidentům a v roce 2015 se jednalo o 45 zásahů.

Podle tiskové mluvčí hasičů Nicole Studené „hasiči vyjížděli k prvním letošním požárům již pár vteřin po půlnoci a v jednu chvíli byli u 70 požárů zároveň“. Od včerejších osmi hodin večerních do dnešních šesti hodin ranních byli hasiči zavoláni ke 265 požárům. Pokud porovnáme stejné období loňských oslav, tak je to o 89 víc.

Požár způsobený pyrotechnikou

„Nejvíce požárů bylo v prvních šesti hodinách nového roku v Praze, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejméně hasiči vyjížděli k požárům v tomto časovém rozmezí v Kraji Vysočina,“ řekla Studená.

Co se týče požáru, který byl způsobem pyrotechnikou, hasiči zasahovali v Praze, kde začal hořet polystyren na fasádě domu. Škoda byla vyčíslena na 100 000 korun. V Brandýse nad Labem zase hořela pyrotechnika v uzamčeném voze, ke které se museli hasiči dostat násilím. Oheň způsobil škodu za 20 tisíc korun.

Ve Středočeském kraji řešili hasiči včera večerní bouračku, kdy v obci Přišimasy vzplála auta. Poničeny byly dvě dodávky, čtyři osobní auta a karavan. Ve Středočeském kraji zasahovali hasiči u 56 případů, v Pardubickém kraji řešili celkem 20 událostí, na Karlovarsku 19 požárů, Moravskoslezský kraj si vyžádal celkem 40 výjezdů hasičů kvůli požáru.