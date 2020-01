„O svobodě slova si můžeme nechat jen zdát. Řítí se zelená tsunami.“ Předseda Senátu Kubera vystoupil s projevem

„Rok 2019 byl rokem velkých změn ve světě, i doma. Extrémně rostl vliv sociálních sítí, a to do té míry, že žijeme dva životy. Jeden virtuální, ve kterém je obtížné se orientovat, a jeden reálný, který je často zcela jiný. A když říkám jiný, myslím tím lepší,“ prohlásil Kubera s tím, že během své činnosti došel k závěru, že osobní setkávání s lidmi nenahradí žádná sociální síť.

„Útoky na svobodu pokračovaly i v uplynulém roce. Jako vždy byly zdůvodňovány těmi nejlepšími úmysly. Příkladů je mnoho. Politická korektnost dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme. Bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet. Nové zelené tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k našim hranicím, a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety, doplněné heslem „poručíme větru dešti“ – a úžasný zelený byznys je na světě. (…) Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou, o které již všichni vědí, že je to slepá cesta, jen se to bojí říci. Zaplatíme za to všichni,“ řekl předseda Senátu.

Kubera následně varoval před definitivním umlčením „popíračů“ globálního oteplování a vyzval k tomu, aby lidé vzali rozum do hrsti.

„Než budou popírači globálního oteplování způsobeného člověkem definitivně umlčeni, musím znovu nabádat, abychom vzali rozum do hrsti a přestali jsme bláznit,“ vyzval Jaroslav Kubera s tím, že planeta se v blízké ani střednědobé budoucnosti nezhroutí.

„Spíše než utrácet peníze na marnou snahu oteplování zastavit, pokud k němu skutečně dochází, měli bychom se na oteplování připravovat. Přinese to nové výzvy pro inženýry, nové technologie a nová pracovní místa,“ myslí si politik ODS, jenž obratem dodal: „Na druhou stranu musím říci, že se k naší planetě nechováme dobře. Klimatické konference nás ovšem nezachrání. Budeme muset začít každý sám u sebe.“

„To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou“

„Dalším typickým jevem minulého roku bylo hledání vnitřního a vnějšího nepřítele. Řídilo se heslem: To, že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou. Doma byla nejčastější slova Babiš a Čapí hnízdo, a směrem do zahraničí Čína a Rusko. Přičemž Čína a Rusko se stala více vnitropolitickým než zahraničně politickým tématem. Jako bychom neměli svých starostí dost,“ zmínil Jaroslav Kubera.

„Že si na ně musíme dát pozor, to je nabíledni, ale není důvod být kvůli tomu hysteričtí,“ dodal.

Mezi dalšími tématy, kterých se předseda Senátu dotkl, byla úloha Senátu v politickém systému České republiky. Označil ho za „nezastupitelný“, přičemž odmítl nedávné vyjádření prezidenta Miloše Zemana, který horní komoru přirovnal k ďáblovi.

„Musím konstatovat, že k vám opravdu nepromlouvám z pekla, ale ze své pracovny na Valdštejnském náměstí,“ řekl Kubera. Senát označil za „pojistku pro zachování demokracie v naší zemi“ ve věci ústavních zákonů, kdy horní komoru není možné jednoduše přehlasovat.

Nejlepší období moderních dějin

Podle názoru politika Česká republika prožívá nejlepší období našich moderních dějin.

„Nejsme bezprostředně nikým ohrožováni, zažíváme nevídané období blahobytu a prosperity. Ano, trápí nás tisíce důležitých problémů, ale to není důvod lámat nad dnešní dobou hůl,“ prohlásil politik ODS.

V závěru Jaroslav Kubera popřál politikům, aby více naslouchali národu než sami sobě.