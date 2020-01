„Česko musí použít svoji největší zbraň pro boj s nenávistí a hloupostí.“ Co tím Vondráček v novoročním projevu myslel?

„Jako Česká republika jsme v poločase budování svobodné demokratické společnosti, které potrvá 60 let. Tak to alespoň v roce 1990 předpověděl slavný sociolog Ralf Dahrendorf – a jeho slova se zatím plní. Měli bychom na této cestě pokročit dál,“ řekl předseda Poslanecké sněmovny.

Za jednu z největších výzev pro český národ v roce 2020 označil schopnost „vydržet v této úžasné zemi sami se sebou“.

V novém roce Česko čekají, podle jeho slov, jednání o klimatu a řešení migračních problémů.

„Ze svých cest mohu potvrdit, že změna klimatu je pro mnohé země Evropské unie téma číslo jedna. Češi si to zatím moc nemyslí, i u nás však roste pocit zodpovědnosti,“ myslí si Radek Vondráček . V této souvislosti také zmínil, že země nesmí dopustit zničení svého průmyslu kvůli snahám o ekologičtější hospodaření.

„Nesmíme dopustit zničení průmyslu, které by je připravilo o práci, ani nedostatek elektřiny, bez nichž by nemohli topit a svítit. K přechodu na čistou ekonomiku budeme potřebovat i přes úspory ohromné množství elektřiny, jež nahradí fosilní paliva,“ řekl.

Vyjádřil se k takzvané „uhlíkové stopě“. Názor o tom, že lidský život je možné redukovat na pouhou uhlíkovou stopu, ho, podle jeho slov, děsí.

„Chci ale zároveň říci, že odmítám redukovat lidský život na pouhou uhlíkovou stopu. Názory, že kvůli ní je každé dítě zátěží pro planetu, mě jako otce děsí. To je stejný extremismus jako tvrdit, že k žádné klimatické změně nedochází. Odmítněme oba extrémy a vsaďme na selský rozum, moderní technologie, udržitelný rozvoj a respekt k přírodě i člověku,“ prohlásil Vondráček.

Rozhodují volby, ne udávání v Bruselu

Předseda Poslanecké sněmovny také věnoval pozornost skutečnosti, že rozhodování o směřování země se řeší ve svobodných volbách, nikoli formou udávání v Bruselu. V této souvislosti promluvil i o probíhajících protestech proti vládě Andreje Babiše.

„Právo shromažďovací je jednou ze základních svobod, které jsme získali v roce 1989. To samé ovšem platí o svobodných volbách. Jen v nich se skutečně rozhoduje. Ne na ulici, ne udáváním do Bruselu, ne nepodloženými ústavními žalobami. Už ano Hus říkal, že pravdy každému přejte. Menšina má právo veřejné vyjádřit svůj názor, většina má právo vládnout. Obojí patří k demokracii,“ myslí si politik a zároveň varoval před lhaním a nálepkováním. „Lež není názor a názor není fakt,“ dodal.

Ostrov bezpečí a největší česká zbraň

Radek Vondráček v novoročním projevu zmínil, že Česko je ostrovem bezpečí a je důležité pracovat na tom, aby to tak zůstalo i v budoucnosti.

„Docela často v médiích slyšíte, že žijeme v úžasné zemi. Já sám jsem o tom přesvědčen. V neklidném světě jsme ostrovem bezpečí. Važme si toho a nekažme si to,“ řekl.

Do roku 2020 Radek Vondráček popřál Česku, aby využívalo svoji největší zbraň v boji proti nenávisti a hlouposti – český humor.

„Nyní bych si přál, aby se rok 2020 stal rokem boje proti lidské hlouposti a nenávisti. Jak nejlépe bojovat s hlouposti a nenávistí? Přece typickým českým způsobem: humorem. Ten je naším největším národním bohatstvím. Určitě větším než třeba lithium. Mohli bychom ho přímo vyvážet,“ prohlásil předseda Poslanecké sněmovny, ačkoli má prý poslední dobou názor, že se český humor vytrácí z veřejného prostru a s ním odchází i laskavost a slušnost. „Přitom český smysl pro humor nás často podržel v těžkých dobách a spojoval lidi různého názoru,“ uvedl.

„(…) každému z vás přeji do nového roku zdraví, štěstí a úspěch. Co je zlé, ať se napraví, a co je dobré, ať se v příštím roce ještě zlepší,“ uzavřel Radek Vondráček svůj rozhlasový projev.