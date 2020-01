„Mohl by si ten zasr*** mudla…“ Pirátská europoslankyně se rozzuřila, že Babiš zmínil ve svém projevu Harryho Pottera

Premiér Andrej Babiš včera přednesl novoroční projev, ve kterém zmínil také Harryho Pottera. Právě to rozzlobilo europoslankyni za Piráty Markétu Gregorovou, která zareagovala na sociální síti Instagram.

Na svém profilu na Instagramu zveřejnila v příběhu (fotografie je zveřejněna pouze na omezenou dobu, za 24 hodin zmizí) fotku, kde je článek o proslovu premiéra Andreje Babiše.

„Sorry, ale už musím být nekorektní. Mohl by si ten zasr*** mudla přestat brát do pusy něco, čemu nerozumí? Crucio Prchal, fakt,“ napsala europoslankyně.

Nutno podotknout, že u příspěvku použila slovní spojení „crucio Prchal“, což je kletba ze slavné ságy Harry Potter. Jedná se o kletbu, která je zakázaná, kdy se mučením způsobuje oběti ohromná bolest.

Andreje Babiše rovněž označila za „mudlu“, což se opět používá v sérii o Harrym Potterovi. Označuje člověka, který není kouzelnické krve. Fotografii Babiše doplnila ještě o slovní spojení „eat slugs“, což se do češtiny překládá jako „žer slimáky“. I tento výraz se objevil v knižní i filmové sérii – jedná se o nepříjemnou kletbu, kdy oběť stále musí jíst slimáky.

Europoslankyně svým vyjádřením na Instagramu reagovala na část premiérova projevu, do kterého zahrnul i již zmíněného Harryho Pottera.

„Dlouhodobý růst naší země ale musí být postavený hlavně na investicích. Proto jsme sestavili Národní investiční plán. 20 000 projektů v hodnotě osmi tisíc miliard. Kompletní investiční potenciál naší země na příštích 30 let. Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty hned teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem,“ řekl včera premiér.

Na serveru Parlamentní listy je k dispozici také příspěvek, který europoslankyně zveřejnila.

Premiérův projev

Ve svém novoročním projevu se premiér Andrej Babiš věnoval hrdým občanům, státním zájmům či národním tématům. V projevu uvedl, že vláda chce v budoucnu nadále investovat hlavně do lidí. Jako klíčový označil nový stavební zákon, vyzdvihl přínosy digitalizace a důležitost práce na kybernetické bezpečnosti.

Podle slov premiéra zažívá republika jedno z nejúspěšnějších období své novodobé historie. Kromě toho se země prezentuje sebevědomě i v zahraničních vztazích.

Premiéra za projev kritizoval například lídr ODS Petr Fiala. Podle něj se vrátil do 80. let, a to jak formou, tak i obsahem. Marek Výborný, předseda KDU-ČSL, poradil premiérovi, aby si sundal růžové brýle.

Co se týče části, kde Babiš zmínil Harryho Pottera, nebyla europoslankyně za Piráty jediná, která vyjádřila kritiku. Vít Rakušan z hnutí STAN sdělil, že Moudrý klobouk by premiéra poslal do Zmijozelu.

„Premiér by si přál stát se Harrym Potterem a mávnutím hůlky udělat z České republiky Švýcarsko. To se mu ale těžko splní. Jeho by Moudrý klobouk bez mrknutí oka poslal do Zmijozelu,“ stálo v jeho příspěvku.