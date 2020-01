Pavel Novotný dostal na Facebooku zákaz. Sám prý neví za co?

„Měsíc ban na Facebooku. (…) mohu být rád, že mi nezrušili profil a nešel jsem na týden do šatlavy,“ napsal na svém Twitteru Novotný a dodal, že akorát přesně neví za co.

Měsíc ban na Facebooku😂 Akorát nevím, zda za @PREZIDENTmluvci (Twitter souhlasí), či za vraždu Ivety (Twitter lhostejný).. Podle mě, buď jak buď, mohu být rád, že mi nezrušili profil a nešel jsem na týden do šatlavy☝️ pic.twitter.com/JmzIk39n1J — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) January 2, 2020

​Pavel Novotný

Starosta Řeporyjí, bývalý bulvární novinář Pavel Novotný, proslul svým skandálním vystoupením na ruské federální televizi a svojí iniciativou na stavbu pomníku Ruské osvobozenecké armádě (takzvaným vlasovcům). V minulosti Novotný také vyvěsil vlajku Hongkongu.

„Hanba těm, kdo oslavují vrahy“

Na iniciativy Pavla Novotného reagoval sociolog Petr Hamp, který publikoval text s poselstvím: „Hanba těm, kdo oslavují vrahy!“

Autor bestselleru s názvem Prolomení hradeb Petr Hampl považuje vývoj událostí ve veřejném prostoru země v posledních několika týdnech za „skutečně skandální“. Poukazuje na nárůst fašistických tendencí ve společnosti.

„Situace je skutečně skandální. To, že jeden komik dokáže téměř rozvrátit celou zemi, a že dokonce pro část politické elity se stane hrdinou, to ukazuje, jak hluboko postoupila degradace profesionálních intelektuálů a politické třídy, označované jako tzv. kavárna,“ napsal sociolog na své internetové stránce.

Z kontextu jeho textu vyplývá, že hovoří právě o starostovi pražských Řeporyjí Pavlu Novotném. Považuje ho za „neúspěšnou“ a „zkrachovalou“ existenci.

„Nebudu jméno toho ubožáka ani vyslovovat, protože o něj vlastně nejde. V každé době, v každé společnost a v každém politickém systému se najdou takoví lidé. Zakomplexovaný člověk, který nic neznamená, a nic nedokázal. Nevyučil se řemeslu, nenapsal úspěšnou knihu, nenatočil film, co by stál za koukání. Nezlepšil situaci ve své obci. Nikomu nepomohl. Nepřišel s žádným zajímavým nápadem. Nedokázal naprosto vůbec nic. Jediné, co mu zatím jde, je tloustnutí a vtipy založené na ukazování vlastní holé zadnice. Pokud existuje něco jako zkrachovalá existence, je to tento muž,” myslí si Petr Hampl.

Podle názoru sociologa výstřelky „tohoto muže“ svědčí o tom, že česká společnosti není zdravá. Pokud by byla, vše by se, podle jeho mínění, vyřešilo několika fackami.

„Kdyby v naší zemi byly zdravé poměry, vyřešilo by se to pár fackami, ten muž by přišel k sobě, naučil by se něčemu pořádnému, začal vést slušný život, a nakonec by i on byl mnohem šťastnější. Jenže v naší zemi nejsou zdravé poměry. Takže ten muž zkouší, jak vzbudit ještě víc pozornosti, a koho ještě urazit. Pořád to stupňoval, až logicky dospěl k tomu nejhoršímu – oslavovat esesáky a plivat na hroby civilistů vyvražďovaných nacisty. Půjde příští rok vystrkovat zadnici do Lidického památníku? Možná ano. Nebylo by to překvapující,“ napsal Petr Hampl.

Novotného chování je údajně nezbytné přenechat psychiatrům, zato ale nutné všímat si chování vysoce postavených českých politiků.

“Takové patologické případy nechme psychiatrům. Je ale dobré se vyjádřit k jednání politiků jako Tomáš Petříček, Petr Fiala a Miroslav Kalousek. Jsme svědky toho, jak předvádějí tu nejodpornější kombinaci zbabělosti, ubohosti, bezpáteřnosti a chamtivosti. Včera bojovali proti nacionalismu, dnes se hlásí k esesácké uniformě, zítra k čemukoliv jinému,” myslí si sociolog.

Na příkladu výše zmíněných politiků je podle názoru Hampla možné ilustrovat, že politický systém České republiky nefunguje. Místo zástupců lidu údajně vytváří „samozvanou elitu“, kterou označil na „nejhorší morální odpad“.

„Je to úplně jasný doklad o tom, že politický systém nefunguje. Měl zajistit, že lidé budou mít své zástupce. Jenže místo lidových zástupců tu je samozvaná elita. Měl do politiky dostat lidi moudré nebo aspoň průměrné – a místo toho se do politické třídy koncentruje ten nejhorší morální odpad z celé země. Někdo říká, že politici jsou jako jejich voliči. Ale tak tomu u nás není. Politici jsou mnohem horší než jejich voliči,“ píše autor bestselleru Prolomení hradeb.

Petr Hampl ve svém příspěvku dále konstatuje, že nehledě na události posledních dní na politické a ve veřejné sféře „zůstává demokratem“, je ale důležité dát najevo nesouhlas s „hanebným jednáním části české politické scény“.

„Hanba těm, kdo oslavují vrahy! Ať žije svobodná Česká republika!” uzavřel Hampl své vyjádření ke společenské situaci posledních dnů.