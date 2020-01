První místo pro Českou republiku. Uhodnete, čeho se to týká?

Podle projektu Evropa v datech vyvezli tuzemští výrobci zábavní pyrotechniku v hodnotě 233 milionů korun. Zemi patří sedmé místo v žebříčku světových exportérů, a co se týče Evropy, Česku patří evropský primát co do nabídky nejnebezpečnějších ohňostrojů.

Uvádí se, že v republice působí nejvíce firem, které na internetových obchodech prodávají i tu nejnebezpečnější pyrotechniku z kategorie F4. Podle evropských pravidel mohou pyrotechniku, který spadá do této kategorie, odpalovat pouze profesionálové. V Česku musí mít lidé osvědčení o odborné způsobilosti, které vydá Český báňský úřad.

„Na území Česka je těch firem jedenáct. Ačkoli to může vypadat jako zanedbatelné číslo, v Evropské unii nemá obdoby. Podle studie Evropské komise z dubna 2019 je to více než dvojnásobek počtu obdobných v Bulharsku, Litvě nebo na Slovensku, tedy v zemích, které sdílejí druhé místo. V každé z nich působí čtyři takové firmy,“ sdělil Tomáš Odstrčil, analytik z projektu Evropa v datech.

Příliš mírné tresty

Podle portálu jsou jedním z důvodů nemalého počtu firem, které v Česku prodávají pyrotechniku, mírné tresty pro nelegální prodejce. Nejvíce jim hrozí pouze pokuta ve výši 200 tisíc eur. Co se týče jiných zemí, tak například v Portugalsku mohou jít prodejci do vězeni i na dvanáct let. I finanční postihy bývají vyšší než v Česku.

Například na Ukrajině či Maďarsku hrozí až neomezené finanční sankce, milion korun může zaplatit nelegální prodejce pyrotechniky v Lucembursku. A co se týče Irska, tak tam lze koupit pouze bouchací kuličky.

K situaci řekl pár slov i mluvčí inspektorů Jiří Fröhlich, který sdělil, že po celé zemi probíhaly kontroly prodejců.

„V období těsně před koncem roku inspektoři z České obchodní inspekce po celé zemi intenzivně kontrolují prodejce zábavní pyrotechniky. Soustřeďují se na ty, kteří už v minulosti porušili zákony, nebo provádějí kontroly na základě podání podnětu od spotřebitelů,“ sdělil.

Pyrotechnika zranila dívku

Ve středu došlo k nepříjemné události v České republice, kterou zapříčinila pyrotechnika. Během oslav příchodu roku 2020 explodovala v ruce jedenáctileté dívky petarda. V důsledku toho má školačka zraněny prsty jedné ruky a oči.

Uvádí se, že dívce byla poskytnuta neodkladná péče, poté byla převezena do Fakultní nemocnice v Ostravě. Tam se o ni postarali lékaři urgentního příjmu.

Není to však jediný podobný incident, u kterého se během silvestrovských oslav mělo zasahovat. V noci na 1. ledna při odpalování zábavní pyrotechniky tři muži utrpěli lehká či středně těžká poranění hlavy, osmadvacetiletá žena byla ošetřena po zásahu petardou do hrudníku s kolapsovým stavem, zranění neutrpěla.